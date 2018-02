FERRARI SF71H, FORMULA 1/ Test ok per Rossa a Barcellona, Raikkonen: “una sola cosa non è andata…”

Formula 1, primi test ok per la Ferrari a Barcellona. Raikkonen: "Peccato per il meteo, difficile testare bene la macchina in queste condizioni." Buona la prima anche per Alonso su McLaren

27 febbraio 2018 Fabio Belli

Raikkonen e Vettel pronti per la nuova stagione in Formula 1 (foto LaPresse)

Si sono svolti i primi test a Montmelò per preparare la nuova stagione di Formula 1, con la Ferrari che ha girato con un Kimi Raikkonen ottimista, ma che non ha potuto non esprimere disappunto per le condizioni meteo e ambientali trovati sulla pista Catalana: "Il vero problema, l’unico, oggi è stato il meteo. Le prime sensaziomni con la nuova macchina sono state decisamente buone, ma è ancora troppo presto per i giudizi, soprattutto considerate le condizioni di oggi. Queste gomme non sono progettate per lavorare a temperature di 8 gradi, è stato difficile per tutti. Ora dobbiamo cercare di fare altri chilometri». Parlando dell'Halo Raikkonen ha espresso un parere chiaro: «Rispetto alle prove degli anni precedenti, stavolta l’Halo è stato pensato per essere integrato nel progetto della vettura, cosa che in precedenza non era possibile. Non ho notato nessuna differenza sostanziale rispetto alla guida senza protezione."

SODDISFATTO ALONSO SU MCLAREN

Per Fernando Alonso si apre una nuova avventura sulla McLaren-Renault, una stagione tutta da vivere sperando di tornare ai vertici che ormai da diversi anni il pilota spagnolo non riesce a raggiungere. Le prime sensazioni a Montmelò sono state positive: "È sempre difficile giudicare una macchina da Formula 1 dal primo giorno. Ma ho avuto buone sensazioni, migliori rispetto agli ultimi anni, anche se il meteo non è stato clemente. Il problema avuto questa mattina è stata colpa di un dado, però il motore va bene. Saremo in lotta. Dobbiamo ottimizzare alcune cose, ma quest’anno ci sarà più competizione. Il nuovo asfalto è stato perfetto. Oggi è stata una buona giornata e sono riuscito a ottenere il miglior tempo. Mi sentivo meglio questa mattina, ma non so se per via della macchina o della pista. Sono contento della nostra messa a punto di oggi e spero continui così. È stato positivo svolgere più di cento giri e aver compiuto alcuni long run. È importante per noi riuscire a iniziare meglio dell’anno scorso».

