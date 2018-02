Test Formula 1 2018 Barcellona/ Streaming video e diretta tv, orario e classifiche tempi (2^ giornata)

Diretta test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della seconda giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.

27 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Test Formula 1 Barcellona: Daniel Ricciardo, ieri primo (LaPresse - repertorio)

La Formula 1 torna in pista anche oggi martedì 27 febbraio con la seconda giornata dei test a Barcellona. Ieri di fatto è cominciato il Mondiale 2018 di Formula 1 sul circuito di Montmelò, che ospiterà entrambe le sessioni di test invernali in vista della stagione che poi prenderà ufficialmente il via domenica 25 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. I primi quattro giorni di test sono cominciati lunedì e proseguiranno fino a giovedì, poi ci sarà un secondo appuntamento settimana prossima, dal 6 al 9 marzo. Sono giorni di lavoro molto intenso e fondamentale visto che questa è l’unica possibilità di girare in pista prima di andare in Australia: peccato che il meteo e le temperature basse rischiano di rallentare parecchio il programma di lavoro di tutte le scuderie. Ricordiamo che sulla pista di Montmelò il via a questa seconda giornata sarà dato alle ore 9.00: si lavorerà come di consueto fino alle ore 13.00, poi ecco la canonica pausa pranzo e i test ricominceranno alle ore 14.00. Bandiera a scacchi prevista per le ore 18.00, dopo altre quattro ore di lavoro pomeridiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sfortunatamente per tutti gli appassionati, non è possibile seguire i test di Barcellona che aprono il 2018 della Formula 1 in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Segnaliamo però gli aggiornamenti in tempo reale che saranno forniti dai siti e dagli account ufficiali dei vari social network della Federazione e delle scuderie, che ieri ci hanno regalato anche simpatici scambi di battute, segno di un clima più rilassato di quello che sarà poi durante la stagione. Ricordiamo poi per tutti gli abbonati Sky, l'appuntamento con il programma Race Anatomy F1 speciale test, previsto alle ore 20.00 sul canale Sky Sport F1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare. Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno nel dettaglio le prestazioni delle varie monoposto in pista, con tempi, classifiche e interventi dal circuito spagnolo.

LA PRIMA GIORNATA COSA HA DETTO?

Ieri la prima giornata dei test della Formula 1 a Barcellona è stata caratterizzata soprattutto dalle temperature molto basse, dal cielo molto nuvoloso e nel finale anche dalla pioggia. Insomma, non il massimo quando si hanno a disposizione appena otto giorni di prove in pista in tutto l’inverno. A questo proposito, si dovrebbe probabilmente riflettere su questo aspetto: siamo sicuri che girare meno serva a diminuire i costi? Basta pensare quale sviluppo hanno avuto i simulatori negli ultimi anni per capire che non è così. Di certo, la diminuzione dei test ha invece contribuito ad allontanare ancora di più gli appassionati, che ai tempi si radunavano ad esempio a Fiorano - se parliamo di Ferrari - per seguire i test invernali della Rossa, poterla vedere in azione almeno da lontano anche in inverno, ammirarla e sentirne il rumore. Oggi invece ci sono otto giorni in tutto, su una sola pista e con l’obbligo di schierare una sola vettura per scuderia, fatichiamo a definire tutto questo un’innovazione positiva. Comunque, tornando a quanto è emerso ieri, possiamo evidenziare un inizio certamente molto più positivo rispetto allo scorso anno per Daniel Ricciardo e la Red Bull, in tripla cifra per giri percorsi e al comando della classifica dei tempi. Per la Ferrari 80 giri ma terzo tempo per Kimi Raikkonen, rimasto alle spalle anche di Valtteri Bottas e quindi della Mercedes, che ha alternato i suoi piloti fra mattina e pomeriggio, quando però Lewis Hamilton non è riuscito ad ottenere tempi altrettanto significativi. Fernando Alonso invece è stato protagonista di un'uscita di pista causata dalla rottura di una dado della ruota posteriore destra che ha fatto saltar via il pneumatico: lo spagnolo si è arenato senza conseguenze nella sabbia all'ultima curva. Volendo però vedere il bicchiere mezzo pieno, la McLaren-Renault non ha avuto problemi al motore, che nei test erano l’immancabile supplizio del binomio con la Honda.

