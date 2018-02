Test Formula 1 2018 Barcellona/ Streaming video e diretta tv: orario, classifiche e tempi (3^ giornata)

Diretta test formula 1: info streaming video e tv, tempi e classifica della terza giornata di prove a Barcellona in vista della stagione 2018 di F1. Sarà ancora duello Ferrari-Mercedes?

28 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Test Formula 1 (LaPresse)

Si accenderà oggi mercoledì 27 febbraio la terza e penultima giornata di test per la Formula 1 a Barcellona, ma la vera domanda che tutti gli appassionati si fanno è: si faranno davvero le prove? La domanda è legittima se ricordiamo cosa è avvenuto nei giorni scorsi a Montemelò: temperature appena superiori allo 0°, minaccia pioggia e persino qualche fiocco di neve nel tardo pomeriggio di ieri. Le previsioni meteo per la giornata di oggi in questo senso non paiono migliori, con pioggia al mattino e pure uno spruzzo di neve atteso nel pomeriggio, sempre con temperature davvero proibitive. Staremo quindi vedere che cosa faranno le varie scuderie: nel frattempo ricordiamo che la terza giornata di test a Barcellona avrà inizio alle ore 9.00 e si chiuderanno alle ore 18.00, con probabilmente un’oretta di pausa pranzo prevista tra le ore 13.00 e le 14.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sfortunatamente per tutti gli appassionati, non è possibile seguire i test di Barcellona che aprono il 2018 della Formula 1 in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Segnaliamo però gli aggiornamenti in tempo reale che saranno forniti dai siti e dagli account ufficiali dei vari social network della Federazione e delle scuderie, che ieri ci hanno regalato anche simpatici scambi di battute. Ricordiamo poi per tutti gli abbonati Sky, l'appuntamento con il programma Race Anatomy F1 speciale test, previsto alle ore 20.00 sul canale Sky Sport F1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare. Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno nel dettaglio le prestazioni delle varie monoposto in pista, con tempi, classifiche e interventi dal circuito spagnolo.

LA GIORNATA DI IERI

Benchè il freddo e perfino la neve hanno inevitabilmente condizionato il programma di lavoro dei vari piloti in pista a Montmelò nella seconda giornata di test, non per questo la pista si è rivelata avara di soddisfazioni anche nella classifica dei tempi. Rinunciando alla pausa pranzo e puntando tutto sulle due ore di asfalto “tiepido” che il meteo spagnolo ha concesso ai team che si stanno preparando alla prossima stagione della formula 2018, gli appassionati hanno putto assistere a quello che sarà un gustoso anticipo del duello Ferrari-Mercedes. Ad aprire le danze in una corsa al miglior tempo in classifica è stato Sebastian Vettel: il 4 volte campione del mondo della Formula 1 è stato il primo ad abbattere il muro dell' 1.19, firmato il miglior crono di 1.19.673. Non si è fatta però attendere troppo la risposta delle mercedes, specie alla guida di Valtteri Bottas: il finlandese ha infatti subito messo in classifica il miglior tempo di 1.19.976. Nessuno ha potuto fare meglio dei due contendenti: le bandiere rosse per piccoli fuori pista e poi le temperature presto andate in picchiata appena il sole è stato coperto non hanno reso possibile un proseguo della battaglia.

