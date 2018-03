Test Formula 1 2018 Barcellona/ Streaming video e diretta tv, orario e classifiche tempi (4^ giornata)

Diretta test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della quarta giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.

01 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Test Formula 1 (LaPresse)

La Formula 1 torna in pista anche oggi giovedì 1 marzo con la quarta giornata dei test a Barcellona. Il Mondiale 2018 di Formula 1 si avvicina ma sul circuito di Montmelò, che ospiterà entrambe le sessioni di test invernali in vista della stagione che poi prenderà ufficialmente il via domenica 25 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne, il lavoro procede decisamente a rilento a causa del meteo avverso, fra temperature molto basse, pioggia e anche neve, come ad esempio ieri mattina. I primi quattro giorni di test sono cominciati lunedì e proseguono fino ad oggi, anche se di sicuro tutte le scuderie sono molto in ritardo sulla tabella di marcia del programma di lavoro previsto; poi ci sarà un secondo appuntamento settimana prossima, dal 6 al 9 marzo. Queste sono le uniche possibilità di girare in pista prima di andare in Australia: le difficoltà sono dunque un grosso problema, anche se al giorno d’oggi le scuderie possono sempre affidarsi ai simulatori. Ricordiamo che sulla pista di Montmelò il via a questa quarta giornata sarà dato alle ore 9.00, mentre la bandiera a scacchi sarà prevista per le ore 18.00, quando calerà il sipario sulla prima metà dei test invernali - definizione perfetta in questo caso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sfortunatamente per tutti gli appassionati, non è possibile seguire i test di Barcellona che aprono il 2018 della Formula 1 in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Segnaliamo però gli aggiornamenti in tempo reale che saranno forniti dai siti e dagli account ufficiali dei vari social network della Federazione e delle scuderie, che ieri ci hanno regalato anche simpatici scambi di battute che hanno ravvivato una giornata altrimenti quasi completamente inutile. Ricordiamo poi per tutti gli abbonati Sky, l'appuntamento con il programma Race Anatomy F1 speciale test, previsto alle ore 20.00 sul canale Sky Sport F1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare. Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno nel dettaglio le prestazioni delle varie monoposto in pista, con tempi, classifiche e interventi dal circuito spagnolo.

IL CONTESTO

I tanti tweet spiritosi di questi giorni non nascondono la verità, cioè che nessuno è contento di come sta andando la sessione di test. Abbiamo accennato ai simulatori, ma è chiaro che il lavoro in pista resta fondamentale in Formula 1 e i primi tre giorni ci hanno detto poco. Oggi la situazione rischia di essere sostanzialmente la stessa: le previsioni meteo annunciano un piccolo rialzo delle temperature, ma anche una perturbazione che potrebbe portare pioggia per tutto il giorno. Si potrebbe dunque effettuare qualche giro per testare gomme e assetti da bagnato, ma sarebbe un’altra giornata persa per quanto riguarda le prove in condizioni “normali”, che mai abbiamo trovato in questi giorni. Ieri addirittura la Ferrari non ha nemmeno messo il muso della propria nuova SF71H fuori dal box, ritenendo inutile tentare di girare nelle condizioni che si erano create al Montmelò. L’auspicio è che settimana prossima si possa lavorare con più profitto, perché il trasferimento verso l’Australia è sempre più vicino.

