Michael Schumacher, come sta?/ Ultime notizie, la famiglia dell'ex Ferrari: “Grazie per il sostegno”

Michael Schumacher, la famiglia rompe il silenzio per un messaggio ai fan: “Grazie per il vostro sostegno”. Le ultime notizie sull'ex pilota della Ferrari e le sue condizioni di salute

25 marzo 2018 Silvana Palazzo

Michael Schumacher (Foto: LaPresse)

Non c'è Mondiale di Formula 1 nel quale il pensiero non vola a Michael Schumacher, che del resto ha fatto la storia di questo sport. In questi giorni in cui prende il via la nuova stagione, la famiglia dell'ex pilota della Ferrari ha rilasciato una dichiarazione di ringraziamento ai fan che non fanno mancare il sostegno al sette volte campione del mondo di Formula 1. Sabine Kehm, manager di Schumacher, ha dichiarato che la famiglia del tedesco apprezza «l'empatia» dei tifosi e la loro comprensione riguardo il fatto che la famiglia vuole mantenere privata la questione relativa alle condizioni di salute della leggenda di Formula 1. La scorsa settimana, ad esempio, l'Associated Press ha chiesto a Kehm aggiornamenti sullo stato di Schumacher, che quattro anni fa ha subito un incidente mentre sciava sulle Alpi francesi. Quello che al momento è noto è che le condizioni di Schumacher vengono attentamente monitorate.

MICHAEL SCHUMACHER, MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA AI FAN

«La famiglia apprezza molto l'empatia e comprensione dei tifosi», ha assicurato Sabine Kehm, manager di Michael Schumacher, come riportato dal Daily Mail. «La gente ha davvero capito che le sue condizioni di salute non vanno condivise con l'opinione pubblica». Per ringraziarli però nel vecchio aeroporto della città tedesca di Colonia verrà esposta la collezione privata dell'ex pilota della Ferrari: dal 16 giugno in poi i fan potranno ammirare auto, caschi da corsa e altri cimeli del campione di Formula 1. Così la famiglia di Schumacher vuole ringraziare i fan: «Possono celebrare il pilota». Michael Schumacher è caduto il 29 dicembre 2013 mentre sciava con il figlio Mick sulle Alpi francesi. Nella caduta ha colpito con il lato destro della testa una roccia. Il casco che indossava per l'impatto si è spaccato. I medici hanno lavorato duramente per salvargli la vita, ma l'ex campione del mondo di Formula 1 non si è ripreso al meglio da quell'incidente. Uscito dal coma, è rimasto immobile e non può parlare, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

© Riproduzione Riservata.