Test Formula 1 2018 Barcellona/ Streaming video e diretta tv, orario, classifiche e tempi (5^ giornata)

Diretta test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della quinta giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.

06 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Test Formula 1 (LaPresse)

La Formula 1 torna in pista al Montmelò a partire da oggi martedì 6 marzo con la prima giornata dei test a Barcellona, sede anche della seconda sessione di prove prima dell’inizio della stagione (dunque quinta giornata complessiva). Il Mondiale 2018 di Formula 1 si avvicina e l’auspicio di tutti è che sul circuito di Montmelò questa seconda sessione di test Formula 1 possa essere più proficua di quella di settimana scorsa, pesantemente disturbata da pioggia, neve e temperature molto basse. Si girerà per quattro giorni a partire da oggi e per quattro giorni fino a venerdì 9, ultima occasione di vedere le monoposto in pista prima di volare verso Melbourne, dove domenica 25 marzo con il Gran Premio d’Australia prenderà il via il Mondiale. Inevitabilmente dunque tutte le scuderie sono in ritardo sulla tabella di marcia che poteva essere ipotizzata prima dei test di settimana scorsa: in questa settimana ci sarà da lavorare duro per completare il lavoro previsto, sempre che il maltempo non ci metta ancora lo zampino. Ricordiamo che sulla pista di Montmelò il via a questa giornata sarà dato alle ore 9.00, mentre la bandiera a scacchi sarà prevista per le ore 18.00, quando calerà il sipario sulla prima giornata di questa seconda e ultima sessione di test invernali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sfortunatamente per tutti gli appassionati, non è possibile seguire i test di Barcellona della Formula 1 in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Segnaliamo però gli aggiornamenti in tempo reale che saranno forniti dai siti e dagli account ufficiali dei vari social network della Federazione e delle scuderie. Ricordiamo poi per tutti gli abbonati Sky, l'appuntamento con il programma Race Anatomy F1 speciale test, previsto alle ore 20.00 sul canale Sky Sport F1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare. Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno nel dettaglio le prestazioni delle varie monoposto in pista, con tempi, classifiche e interventi dal circuito spagnolo.

IL CONTESTO

In attesa di tornare in pista, una riflessione va fatta: soli otto giorni di test in tutto l’inverno sono davvero pochi, sia per le ovvie esigenze delle scuderie, costrette di conseguenza ad affidarsi sempre di più ai simulatori (e siamo sicuri che così si riducano i costi?), sia da un punto di vista mediatico e di interesse da parte dei tifosi e degli appassionati, che prima attendevano con ansia ad esempio di vedere la Ferrari di Michael Schumacher iniziare a girare a Fiorano e adesso si devono accontentare di soli otto giorni in una sola località. Insomma, per aumentare la popolarità della Formula 1, contenere i costi e permettere alle scuderie di lavorare nel migliore dei modi non ci sembra questa la strada giusta. Se poi il maltempo ci mette lo zampino - siamo ancora in inverno, può succedere, a meno di andare in posti tipo Abu Dhabi o Bahrain isolandosi ancora di più dagli appassionati che di certo non abitano da quelle parti - ecco che la situazione diventa problematica. Per il resto, bisogna sottolineare che soprattutto nell’ultimo giorno Lewis Hamilton ha impressionato: la Mercedes resta il punto di riferimento, anche se pure in casa Ferrari appaiono abbastanza soddisfatti. Più indecifrabile la Red Bull, sicuramente qualche passo avanti per la McLaren ma rispetto alla scorsa stagione ci voleva poco.

© Riproduzione Riservata.