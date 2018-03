Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona/ Streaming video e diretta tv, classifiche e tempi (7^ giornata)

Diretta test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della settima giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.

08 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Test Formula 1 (LaPresse, archivio)

La Formula 1 si avvia verso la conclusione dei test a Barcellona, o per essere più precisi sul circuito del Montmelò, sede anche della seconda sessione di prove prima dell’inizio della stagione. Siamo infatti giunti alla terza di quattro giornate di questa sessione, dunque settima giornata complessiva. Si lavorerà di conseguenza ancora oggi e domani, poi sarà tempo di pensare al vero inizio del Mondiale 2018 di Formula 1, che prenderà il via a Melbourne dove domenica 25 marzo con il Gran Premio d’Australia prenderà il via una nuova edizione del Campionato del Mondo. Tutte le scuderie vogliono completare i lavori che settimana scorsa erano iniziati decisamente a rilento a causa di pioggia, neve e temperature molto basse: gli scorsi due giorni certamente sono stati molto utili, ma chissà se tutti hanno davvero recuperato ciò che era rimasto indietro sulla tabella di marcia. Ricordiamo che sulla pista di Montmelò il via a questa giornata sarà dato alle ore 9.00, mentre la bandiera a scacchi sarà prevista per le ore 18.00, quando calerà il sipario sulla terza giornata di questa seconda e ultima sessione di test invernali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sfortunatamente per tutti gli appassionati, non è possibile seguire i test di Barcellona della Formula 1 in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Segnaliamo però gli aggiornamenti in tempo reale che saranno forniti dai siti e dagli account ufficiali dei vari social network della Federazione e delle scuderie. Ricordiamo poi per tutti gli abbonati Sky, l'appuntamento con il programma Race Anatomy F1 speciale test, previsto alle ore 20.00 sul canale Sky Sport F1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare. Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno nel dettaglio le prestazioni delle varie monoposto in pista, con tempi, classifiche e interventi dal circuito spagnolo.

IL CONTESTO

Martedì e ieri sono state due giornate molto interessanti, con la Ferrari davanti a tutti martedì, quando però nessuno ha cercato il tempo e si è lavorato sulla distanza - 171 giri per Sebastian Vettel, 177 per la Mercedes che ha alternato Lewis Hamilton e Valtteri Bottas - mentre ieri si è andati maggiormente alla ricerca della prestazione e anche la Red Bull ha saputo mettersi in luce in modo interessante, oltre alle immancabili Ferrari e Mercedes. Naturalmente si tratta di indicazioni interessanti ma che non dicono ancora tutta la verità, che scopriremo solamente a Melbourne, quando nessuno potrà più bluffare (o per lo meno lavorare senza dichiarare quali sono gli obiettivi) e sapremo chi andrà davvero più veloce degli altri, sia sul giro secco sia in gara. Tra le notizie più interessanti emerse finora, c’è l’allungamento della Ferrari: la SF71H è infatti 9 cm più lunga della Rossa dell’anno scorso come distanza tra l’assale anteriore e quello posteriore, il cosiddetto passo. Dunque pure la Ferrai è passata al passo lungo già adottato dalla Mercedes e questa a prima vista è la novità tecnica più interessante, oltre ovviamente all’introduzione dell’Halo. Si parla però molto anche di quanto succede fuori dalla pista, in particolare grazie alle dichiarazioni di Sergio Marchionne che continua a lanciare avvertimenti a Liberty Media. Nel paddock la domanda che circola è dunque: può la Ferrari lasciare davvero la Formula 1? E quali scenari potrebbero aprirsi di conseguenza?

