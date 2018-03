Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona/ Streaming video e diretta tv: classifica tempi (8^ giornata)

Diretta test Formula 1 Barcellona: info streaming video e tv, classifica dei tempi della 8^ e ultima giornata di prove a Montmelò. Sarà ancora Ferrari Show in pista oggi?.

09 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Test F1 Barcellona (LaPresse)

Si accenderà oggi venerdi 9 marzo l’8^ e ultima giornata di test a Barcellona: ultimo turno di prove quindi a Montmelò per la Formula 1 in vista della prossima stagione. E’ quindi giunto il momento di fare le ultime valutazioni e gli ultimi test in tutte le scuderie, che torneranno protagoniste a fine mese per il primo Gp della stagione 2018 ovvero in Australia, Melbourne. Ecco quindi che sfruttare le ultime ore a disposizione sarà fondamentale, per le big come Ferrari, Mercedes e Red Bull, come per il resto del paddock, da cui di sicuro non mancheranno gli exploit. Anche per oggi quindi il semaforo verde è atteso per le ore 9.00, mentre l’ultima bandiera a scacchi del pre season è prevista alle ore 18.00: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ci si fermerà per la consueta pausa pranzo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo ancora che sfortunatamente per tutti gli appassionati, non è possibile seguire i test di Barcellona della Formula 1 in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Segnaliamo però gli aggiornamenti in tempo reale che saranno forniti dai siti e dagli account ufficiali dei vari social network della Federazione e delle scuderie. Ricordiamo poi per tutti gli abbonati Sky, l'appuntamento con il programma Race Anatomy F1 speciale test, previsto alle ore 20.00 sul canale Sky Sport F1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare. Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno nel dettaglio le prestazioni delle varie monoposto in pista, con tempi, classifiche e interventi dal circuito spagnolo.

LA GIORNATA DI IERI

Difficile immagine che cosa ci attenderà oggi in pista a Montmelò: queste saranno le ultime ore a disposizione per i test per stagionali della Formula 1 e ovviamente le varie scuderie hanno preparato un programma differenziato, studiato seguendo anche i risultati ottenuti finora a Barcellona. Proprio parlando di risultati non possiamo non concedere spazio quanto fatto dalla Ferrari in questi giorni specialmente con Sebastian Vettel. Il tedesco pare aver preso volentieri nei giorni scorsi il posto di un ammalato Raikkonen e anche ieri ha messo a bilancio numeri da record. Il ferrarista infatti a Barcellona non solo ha messo a segno il nuovo assoluto della pista (1.17.182) ma ha pure girato per la bellezza di 182 giri mostrando bene che sia con le gomme Hypersoft che con quelle dure la nuova SF71 H appare veloce, sicura e più che affidabile. Ecco quindi che sci attendiamo un grande risposta oggi dalla Mercedes come della Red bull, che ieri hanno agito a carte coperte, effettuando dei long run senza exploit nella classifica dei tempi. Sulla carta saranno ancora questa tre scuderie ad animare la stagione: staremo a vedere.

