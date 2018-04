Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (Gp Cina 2018)

Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Cina 2018 Shanghai: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il terzo Gran Premio stagionale (oggi venerdì 13 aprile)

13 aprile 2018 Mauro Mantegazza

La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Cina 2018 sul circuito di Shanghai, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Si prosegue senza sosta, domenica scorsa si era in Bahrain e ora eccoci già nella gigantesca metropoli cinese per una nuova sfida della nuova stagione che sta entrando nel vivo; per prima cosa ecco gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 13 aprile. Bisogna tenere presente le sei ore di fuso orario tra l'Italia e Shanghai, dunque gli orari saranno per forza di cose piuttosto scomodi per gli appassionati italiani: la FP1 avrà inizio alle ore 4.00 della notte fra giovedì e venerdì, quando sul circuito saranno le 10.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 8.00 (le 14.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà allo stesso orario di qualifiche e gara.

LE PROVE LIBERE DI FORMULA 1 IN STREAMING E DIRETTA TV

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Cina 2018 di Formula 1 dal circuito di Shanghai saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 sarà visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

IL CIRCUITO DI SHANGHAI

Andiamo adesso a vedere in breve le caratteristiche del circuito di Shanghai. Innanzitutto ricordiamo che ogni giro misura 5.451 metri: come praticamente tutti i tracciati disegnati da Hermann Tilke, è un mix di tratti anche molto veloci e di altri decisamente più tortuosi. Ovviamente per i sorpassi i punti ideali sono le staccate al termine dei due lunghi rettilinei, quello del traguardo e quello compreso fra le curve 13 e 14, che è ancora più lungo - “hai anche il tempo di compilare il modulo per le tasse e prendere un caffè”, secondo una celebre battuta di Nico Hulkenberg: questi saranno anche i due tratti nei quali in gara sarà possibile attivare il Drs, naturalmente se il distacco dalla macchina che precede sarà inferiore al secondo. Interessanti comunque anche i tratti più tortuosi, a partire proprio dalle curve 1 e 2, in successione, tanto che i piloti le descrivono come “due curve che sembrano non finire mai”. Infine una curiosità: parliamo del circuito di Shanghai, ma ad essere pignoli siamo nel nel distretto di Jiading, a circa 30 km dal centro della città. In una gigantesca megalopoli è però una differenza che nemmeno si coglie…

GP CINA 2018: I PROTAGONISTI

Si riparte da Sebastian Vettel al comando della classifica iridata con due vittorie su altrettante gare finora disputate. Successi ancora più preziosi perché arrivati in modi assai diversi: a Melbourne di certo Vettel non era il pilota più veloce e si impose con un capolavoro strategico; in Bahrain la Ferrari invece è stata la più veloce praticamente per tutto il weekend, anche se poi per conquistare la vittoria è comunque servita una strategia al limite. La Ferrari è comunque più competitiva di quanto si pensasse dopo i test invernali e questa è senz’altro un’ottima notizia, confermata pure dalle buonissime prestazioni di Kimi Raikkonen, anche se il finlandese in gara per un motivo oppure per l’altro in gara ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Guai comunque a sottovalutare la Mercedes, che in Australia era nettamente più veloce e anche in Bahrain è arrivata ad un soffio dal successo. Stoccarda resta dunque in agguato e sicuramente Lewis Hamilton vorrà spezzare il digiuno dopo che a Melbourne è stato beffato e a Sakhir, partendo nono, più del podio non ha potuto fare. L’allarme invece è già scattato in casa Red Bull, sotto le attese al debutto e addirittura disastrosa domenica scorsa: per le lattine arriverà il riscatto? L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Cina 2018 di Formula 1 a Shanghai sta per cominciare…

