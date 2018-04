Diretta Formula 1/ Streaming video Sky, qualifiche e FP3 live: pole position, cronaca e tempi (GP Cina 2018)

Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Cina 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese (oggi sabato 13 aprile)

Alba di fuoco per tutti gli appassionati di Formula 1: è tutto pronto per le qualifiche del Gran Premio della Cina 2018, ma i motori si accendono prima per la terza sessione di prove libere. Parte alle 5.00 la diretta per l’ultimo turno di prove, poi alle 8.00 partirà l’assalto alla pole position. Chi partirà davanti a tutti a Shanghai? Riparte la sfida tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, ma prepariamoci ad una grande battaglia, perché c’è voglia di riscatto in casa Red Bull dopo il doppio ritiro del Bahrain. Max Verstappen e Daniel Ricciardo vogliono tornare protagonisti e a fare punti, al pari di Kimi Raikkonen, reduce dal brutto incidente ai pit stop nel quale ha avuto la peggio un meccanico della Ferrari, che è stato operato per una frattura a tibia e perone. Ora sta bene e quindi il pilota finlandese può dare la caccia ad un podio, del resto è uno dei piloti più in forma in questo inizio di stagione. Occhi puntati anche su Valtteri Bottas, il cui avvio invece è stato opaco: la Mercedes si aspetta risposte anche da lui. Tra non molto assisteremo dunque ad una sfida a colpi di cronometro: bisogna centrare il giro più veloce per scattare in pole position domani.

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN DIRETTA LIVE

QUALIFICHE DI FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche del Gran Premio di Cina 2018 di Formula 1 sul circuito di Shanghai saranno trasmesse in diretta, come consuetudine, da Sky Sport, sia su Sky Sport F1 HD (al canale 207 della piattaforma satellitare) che su Sky Sport 1 (al canale 201). Chi non è abbonato, potrà seguire in chiaro le qualifiche ma in differita su TV8, sul canale 8 del digitale terrestre. Disponibile anche il canale 121 del pacchetto Sky. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini, affiancato dal ferrarista Marc Gent. Mara Sangiorgio e Federica Masolin le inviate. Anche per la terza tappa del Mondiale di Formula 1 c’è la possibilità di sfruttare il 4K HDR, a patto di usufruire del nuovo Sky Q. Così potrete vivere le gare ad una definizione molto simile a quella dell’occhio umano. Avrete dunque la sensazione di essere in pista anche voi! Il GP di Cina 2018 può essere seguito anche in diretta streaming video dagli abbonati grazie al servizio Sky Go. La differita su TV8 è disponibile solo per le qualifiche, non le prove libere 3, alle 19.45. Visto che la diretta in chiaro non è disponibile, è importante conoscere i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO

La prima sessione di prove libere del GP di Shanghai si è chiusa all’insegna di Lewis Hamilton e della Mercedes. Il pilota britannico ha infatti fatto registrare il miglior tempo di 1.33.999 ottenuto con le soft, precedendo di tre decimi la Ferrari di Kimi Raikkonen. In terza posizione l’altra Mercedes di Valterri Bottas, piazzatosi alle spalle del connazionale per poco meno di un decimo di secondo. Hamilton e le Frecce d'argento sembrano su un altro pianeta, visto che hanno utilizzato le gomme soft, rispetto alla concorrenza che invece ha montato le ultrasoft. Queste ultime sono infatti le gomme che in teoria dovrebbero dare un vantaggio in termini cronometrici. In quarta e quinta posizione le due Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen: accusano un ritardo di cinque e sei decimi da Hamilton. Solo sesto Sebastian Vettel, con un tempo superiore a 8 decimi rispetto a quello fatto segnare da Hamilton in questa prima sessione di prove libere. La Haas, motorizzata Ferrari, si conferma ancora una volta la prima monoposto alle spalle delle tre big del campionato (Mercedes, Ferrari, Red Bull), con la settima posizione di Magnussen, il quale paga oltre un secondo di ritardo da Hamilton. Ottavo tempo, invece, per lo spagnolo Sainz, su Renault, che si mette alle spalle l'altra Haas di Grosjean (nono) e il compagno di squadra Niko Hulkenberg, decimo. A ridosso della top ten troviamo il sorprendente Gasly, con la sua Toro Rosso motorizzata Honda: beffa ancora una volta Fernando Alonso, soltanto dodicesimo in queste prime libere, distante addirittura due secondi dal pilota di testa. Ancora in difficoltà le due Williams, con Stroll che chiude in ultima posizione. Preoccupanti anche i segnali lanciati dalle Force India, che chiudono dietro la Mclaren di Fernando Alonso, in tredicesima e quattordicesima posizione. In crisi anche la Sauber, che piazza i suoi piloti al diciasettesimo e diciottesimo posto.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO

A differenza di quanto accaduto nella FP1, nelle seconde prove libere regna grande equilibrio tra i piloti al vertice della classifica. La sessione è stata caratterizzata nel finale dall'arrivo della pioggia. Si conferma Hamilton il più veloce: suo il miglior tempo, in 1.33.482. Ma la differenza vista nelle PL1 in queste seconde libere non c’è. E infatti Kimi Raikkonen è vicinissimo, a soli sette millesimi di distacco, seguito da Bottas e Vettel, rispettivamente terzo e quarto. I primi quattro piloti sono racchiusi solo in un decimo. Poco più distante Verstappen, che fa segnare il quinto tempo a tre decimi di distanza. Male il compagno di squadra Ricciardo, distante un secondo e soltanto nono. In top 10 troviamo anche le due Renault di Hulkenberg (sesto) e Sainz (ottavo), con Magnussen (Haas-Ferrari) in settima posizione. Decimo tempo per Fernando Alonso, vicino comunque al crono fatto registrare da Hulkenberg. Guai a sottovalutare le Red Bull in vista della gara: nel passo gara hanno dimostrato di essere della partita, girando sugli stessi tempi (1.38’’ alto, 1.39’’ basso) di Mercedes e Ferrari.

QUALIFICHE, COME È ANDATA L'ANNO SCORSO

In attesa di assistere alla battaglia in pista, ricordiamo cosa è accaduto l’anno nel Gran Premio di Cina. La pole position fu conquistata da Lewis Hamilton, ma la Ferrari si dimostrò super. Il pilota della Mercedes conquistò il record della pista con un pazzesco 1:31.678, ma la Rossa tenne il passo. Al fianco di Hamilton partì Sebastian Vettel. In seconda fila l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, staccato di un solo millesimo dal tedesco. Quarto tempo per Kimi Raikkonen sull’altra Ferrari. I distacchi furono ridotti, a dimostrazione di monoposto molto competitive. Il meteo però potrebbe rappresentare una variabile importante. L’anno scorso le qualifiche fuoco disputate sotto il sole, da capire se sarà così anche oggi. E questo è un aspetto tutt’altro che secondario, visto che incide anche sulle strategie delle scuderie.

SHANGHAI, RIPARTE LA SFIDA VETTEL - HAMILTON

Torniamo al presente e alla FP3, l’ultima sessione di prove libere. Una fase importante per trovare il feeling giusto con la macchina e il set up per andare all’assalto della pole position. Lo sa bene Sebastian Vettel, il quale dopo la prima giornata di prove ha spiegato di essere alla ricerca della «giusta finestra di funzionamento delle gomme». L’obiettivo del pilota della Ferrari è trovare l’assetto ideale per «sprigionare tutto il potenziale che la macchina ha e ne ha tanto». La sua “Loria” va bene ma potrebbe andare meglio: «Non è ancora vicina alle sensazioni che vorrei e dove vorrei portarla: siamo in cerca del giusto assetto». Sereno Lewis Hamilton, che ha dominato nel venerdì: «Abbiamo fatto tutti i giri di cui avevamo bisogno e ottenuto un buon feedback anche con le gomme». Il pilota della Mercedes è soddisfatto della sua vettura, ma gli avversari sono vicini: «Il bilanciamento è buono, ma dobbiamo fare qualche aggiustamento perché la Ferrari è veloce e la Red Bull molto in forma sul passo: è bello vederle tutte così vicino, ma significa che abbiamo davvero bisogno di fare fino in fondo il nostro gioco».

