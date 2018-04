Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Cina 2018 (Shanghai)

Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Cina 2018 a Shanghai: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes

15 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Formula 1 - LaPresse

La classifica del Mondiale di Formula 1 che volto assumerà al termine del Gran Premio di Cina? La gara di Shanghai sarà la terza del Mondiale 2018 di Formula 1, il cammino è appena iniziato ma la classifica del Mondiale Piloti così come pure la classifica del Mondiale Costruttori cominciano già a darci indicazioni interessanti. Ottime notizie naturalmente per Sebastian Vettel e la Ferrari, che hanno vinto entrambe le gare finora disputate in Australia e in Bahrain, fra l’altro Gran Premi che hanno avuto andamenti ben diversi: proprio per questo però è significativo che l’esito sia stato lo stesso. Di conseguenza il tedesco è al comando con 50 punti davanti a Lewis Hamilton, secondo con 33 punti. Diciassette punti di differenza non sono pochi dopo due gare, anche se naturalmente vogliono dire poco in una stagione che sarà fatta di ventuno Gran Premi in totale. Dietro ai due big, per un motivo oppure per l’altro, nessuno ha ancora trovato continuità: terzo è Valtteri Bottas con 22 punti, frutto quasi per intero del secondo posto a Sakhir, mentre Kimi Raikkonen è fermo ai 15 punti del terzo posto di Melbourne e di conseguenza è quinto alle spalle di Fernando Alonso, che con 16 punti si gode un quarto posto che premia il campione spagnolo, ma che onestamente è troppo per le possibilità della McLaren.

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori naturalmente è la Ferrari a dominare e non potrebbe essere altrimenti dopo due vittorie su due: il Cavallino Rampante ha ben 65 punti, anche se a causa del ritiro di Raikkonen in Bahrain la Mercedes ha ridotto il margine di ritardo e adesso è seconda con 55 punti. Già lontani tutti gli altri, basterebbe dire che è terza la McLaren ma con appena 22 punti. La “colpa” è evidentemente della Red Bull, che in teoria dovrebbe essere come minimo il terzo incomodo nella lotta iridata tra Ferrari e Mercedes, ma finora ha raccolto appena 20 punti, 12 con Daniel Ricciardo e 8 con Max Verstappen: già in Australia i loro piazzamenti non erano stati esaltanti, ma in Bahrain è stato toccato il fondo, con un doppio ritiro già dopo pochi giri. Si annuncia già calda la lotta tra le scuderie di metà classifica come ad esempio Renault, Toro Rosso e Haas, mentre colpisce l’unico punto raccolto finora dalla Force India che l’anno scorso era la quarta forza - per tacere dello zero della Williams, che forse farebbe bene a gettare nella mischia un certo Robert Kubica.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1 2018

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 50

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 33

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 22

4. Fernando Alonso (McLaren) 16

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 15

6. Niko Hulkenberg (Renault) 14

7. Pierre Gasly (Toro Rosso) 12

7. Daniel Ricciardo (Red Bull) 12

9. Kevin Magnussen (Haas) 10

10. Max Verstappen (Red Bull) 8

11. Steffan Vandoorne (McLaren) 6

12. Marcus Ericsson (Sauber) 2

13. Esteban Ocon Force India 1

13. Carlos Sainz (Renault) 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1 2018

1. Ferrari 65

2. Mercedes 55

3. McLaren 22

4. Redbull 20

5. Renault 15

6. Toro Rosso 12

7. Haas 10

8. Alfa Romeo Sauber 2

9. Force India 1

