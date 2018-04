Diretta Formula 1/ Streaming video SKY gara live: vincitore e podio (Gp Cina 2018)

15 aprile 2018 Silvana Palazzo

I motori si riaccendono anche questa domenica: la Formula 1 torna con il Gran Premio di Cina 2018 sul circuito di Shanghai. Oggi l'attesissima diretta della gara, terzo atto del Mondiale. I tifosi della Ferrari, e più in generale tutti gli appassionati di Formula 1 che si trovano in Italia, avranno puntato la sveglia, perché il semaforo diventerà verde alle 8.10, a causa del fuso orario. L'ultimo a trionfare in Cina è stato Lewis Hamilton, che era arrivato qui questa settimana con l'intenzione di togliere il sorriso a Sebastian Vettel. E invece è rimasto stampato sulle labbra del pilota tedesco, soprattutto dopo la straordinaria pole position di ieri con cui ha fatto registrare il nuovo record della pista. Gli equilibri sembrano cambiati in questa stagione: la Ferrari è apparsa in forma, quindi la Mercedes dovrà faticare per confermare i risultati della scorsa stagione. D'altra parte la Scuderia di Maranello non vince dal 2013, anno in cui sul gradino più alto del podio salì Fernando Alonso. Finirà il dominio Mercedes in Cina?

Dove vedere la gara del Gran Premio di Cina 2018? Sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Per il sesto anno di fila detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutti gli appuntamenti della Formula 1. La telecronaca è stata affidata a Carlo Vanzini, affiancato da un gruppo di commentatori tecnici tra i quali spicca Marc Gené. Ai box Mara Sangiorgio, mentre Federica Masolin si occuperà del Paddock Live. Anche questo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è visibile in 4K HDR per chi è abbonato a Sky Q. Quindi potrà vivere anche la gara di Shanghai con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. A disposizione anche il servizio di diretta streaming video per chi non può seguire la gara in tv: c'è l'applicazione Sky Go per pc, smartphone e tablet. Il Gran Premio di Cina 2018 sarà trasmesso in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 - canale numero 8 del telecomando - a partire dalle ore 21.00. Per i telespettatori “social” ci sono riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

Prima fila tutta Ferrari al Gran Premio di Shanghai, con Vettel che firma la pole position in 1.31.095, abbattendo così il miglior crono di sempre qui in Cina. Il tedesco è riuscito a conquistare la pole all'ultimo tentativo, beffando il compagno di squadra Kimi Raikkonen per soli 85 millesimi. Mai in lotta per la prima fila la Mercedes, che si deve accontentare della terza e quarta posizione di Bottas e Hamilton, lontani più di mezzo secondo dai due piloti Ferrari. Entrambe le scuderie hanno deciso di qualificarsi per la Q3 utilizzando le gomme soft, fattore che consente sia alla Ferrari che alla Mercedes di provare la strategia ad una sola sosta durante la gara di domani. Quinto e sesto tempo per le due Red Bull, con Verstappen che precede il compagno di squadra Ricciardo e avvicina i tempi delle due Mercedes. Entrambi i piloti della Red Bull partiranno con le gomme ultrasoft, utilizzando dunque una strategia all'inizio più aggressiva rispetto alle monoposto che le precedono in griglia, con Ricciardo che ha rischiato di non qualificarsi per la Q2 e ha dovuto utilizzare le ultrasoft. Settimo e nono tempo per le due Renault ufficiali di Niko Hulkenberg e Carlos Sainz. Bravo Perez ad infilarsi tra le due monoposto della scuderia francese, grazie all'ottavo miglior tempo. Decima, invece, la Haas di Grosjean. Passo indietro, dunque, per la Haas, motorizzata Ferrari, rispetto ai primi due Gran Premi, mentre crisi per la Mclaren, che non riesce a fare meglio della tredicesima e quattordicesima posizione, rispettivamente con Alonso e Vandoorne.

Pronostici ribaltati dopo le qualifiche: ora è la Ferrari favorita per la vittoria nel Gran Premio di Cina 2018. La gara di Shanghai è un banco di prova importante per la Scuderia di Maranello, che potrebbe interrompere un digiuno che va avanti da diversi anni e confermare le buone sensazioni in chiave Mondiale offerte finora. Ma è un esame anche per Sebastian Vettel, che ha l'occasione per aumentare il margine che lo separa dal rivale Lewis Hamilton. Anche dal pilota britannico ci si aspetta delle risposte, visto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Il risultato da prima fila ha fatto gongolare i tifosi della Ferrari, ma ritenere le Mercedes estromesse dalla gara sarebbe un peccato di superbia troppo grave, visto quanto accaduto in Bahrain con il “gioco” di strategie. L'ottimismo invece è giustificato, perché la Ferrari si sta dimostrando efficace anche in situazioni differenti, mostrandosi camaleontica. Veloce e flessibile, il Cavallno Rampante si adatta facilmente alle varie condizioni, anche ambientali, e risponde bene alle modifiche di set-up. La Ferrari è riuscita anche ad eliminare una variabile che poteva aiutare la Mercedes: la gomma di partenza. Tutti e quattro i piloti nelle prime due file partiranno con le soft, quelle usate in Q2. Le Red Bull dovranno invece ragionare diversamente visto che partiranno con le ultrasoft. Vedremo se ciò sarà un vantaggio per Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Si può parlare di mezzo miracolo quando si fa riferimento al lavoro dei meccanici Red Bull, che hanno sistemato la macchina dell'australiano dopo il cedimento del turno nelle ultime prove libere.

