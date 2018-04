Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (Gp Baku 2018)

Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Azerbaigian 2018 Baku streaming video e tv: tempi e classifica, orari e come seguire le due sessioni (oggi venerdì 27 aprile)

27 aprile 2018 Redazione

Diretta Formula 1 - LaPresse: Vettel è leader del Mondiale

La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 sul circuito di Baku, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Per prima cosa ecco gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 27 aprile, sul circuito cittadino che sorge nelle strade della capitale di questa Repubblica ex sovietica. Bisogna tenere presente le due ore di fuso orario tra l'Italia e l’Azerbaigian, ma gli orari saranno comunque molto simili a quelli delle gare europee per gli appassionati italiani: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00 della mattina italiana, quando sul circuito di Baku saranno le 13.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 (le 17.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente allo stesso orario di qualifiche e gara.

GP AZERBAIGIAN, DIRETTA LIVE

LE PROVE LIBERE DI FORMULA 1 IN STREAMING E DIRETTA TV

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 dal circuito di Baku saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

IL CIRCUITO DI BAKU

Andiamo adesso a vedere in breve le caratteristiche del circuito di Baku. Come abbiamo già accennato, si tratta di un circuito cittadino, visto che si correrà nel cuore della capitale azera, ma molto veloce tanto che il record sul giro, che misura 6.003 metri (il più lungo dopo Spa nel calendario 2018), è stato stabilito da Lewis Hamilton nelle qualifiche dello scorso anno in 1’40”593 - per fare un paragone, praticamente lo stesso tempo di Singapore, la cui pista misura però circa un chilometro in meno. La prima parte del tracciato, disegnato dall'architetto Hermann Tilke come tutti i circuiti entrati recentemente nel programma della Formula 1, è caratterizzato da quattro curve ad angolo retto, poi si entra nel centro di Baku. Questo è il tratto più tipicamente "cittadino", con strade anche piuttosto strette ma nelle quali tutto sommato si potrà mantenere quasi sempre una buona velocità di percorrenza. Il punto più delicato del circuito sarà la curva 8, già diventata il simbolo del tracciato azero, che immette in un "imbuto" (la carreggiata si restringe a soli 7 metri circa) dovuta alla presenza sulla sinistra di una delle torri che fanno parte del muro di cinta della città vecchia. Dopo la curva 12 si potrà tornare a spingere sull'acceleratore e infine si arriva sul lunghissimo rettilineo d'arrivo, che misura la bellezza di 2,2 km (il doppio di quello di Monza, tanto per fare un paragone con il “tempio” per eccellenza della velocità) sul lungomare, sfruttando il vialone che si affaccia sul mar Caspio. Fondamentale dunque è trovare l'assetto giusto per questo tracciato che tocca gli estremi opposti: tuttavia, l’esperienza già maturata negli ultimi due anni dovrebbe evitare gravi problemi in tal senso. Al termine di questo lunghissimo rettilineo, superato il traguardo, attenzione alla prima delle quattro curve a gomito già ricordate, con le quali si ricomincerà da capo - in gara saranno da percorrere 51 giri, alla partenza la curva 1 sarà particolarmente delicata. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 a Baku sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.