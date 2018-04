Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY, qualifiche e FP3 live: pole position e tempi (Gp Baku 2018)

Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Azerbaigian 2018 Baku: la cronaca e i tempi delle sessioni per la pole position (oggi sabato 28 aprile).

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: Daniel Ricciardo, vincitore l'anno scorso

La Formula 1 sarà oggi, sabato 28 aprile, di nuovo in diretta con le qualifiche del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 sul circuito cittadino di Baku, quarto appuntamento con il Mondiale 2018. Questa è la seconda edizione della gara che si svolge nella capitale azera con il titolo di Gran Premio d’Azerbaigian, terza in assoluto dal momento che nel 2016 il debutto di Baku ebbe il titolo di Gran Premio d’Europa. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni odierne. Naturalmente bisognerà tenere presenti le due ore di fuso orario che separano l’Azerbaigian dall’Italia, si comincerà dunque alle ore 12.00 italiane (le 14.00 locali) con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani sul circuito di Baku. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 15.00 italiane, quando nella città sulle sponde del mar Caspio saranno invece le 17.00, visto che le qualifiche si disputeranno nel tardo pomeriggio locale.

GP AZERBAIGIAN 2018, DIRETTA LIVE

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian 2018 di Formula 1 dal circuito di Baku saranno trasmesse oggi su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per il sesto anno consecutivo detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto la principale notizia dell’anno è che sarà Tv8 il canale di riferimento al numero 8 del telecomando, ma per trovare Gran Premi in tempo reale dovremo aspettare Monza. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire solo le differite, tra l’altro limitate alle giornate di sabato e domenica: di conseguenza, chi non è abbonato Sky oggi dovrà attendere le ore 20.00, quando su Tv8 saranno visibili le qualifiche del Gp Azerbaigian 2018. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

DOPO LE PROVE LIBERE

Se l’inizio del Mondiale 2018 di Formula 1 è stato all’insegna dell’incertezza, con la Mercedes costante ma mai vittoriosa, la Ferrari spesso più veloce ma che non sempre ha saputo capitalizzare questo vantaggio (tranne a Melbourne, dove la vittoria arrivò grazie alla strategia) e la Red Bull che è partita male ma in Cina si è rilanciata, anche le due sessioni di prove libere del venerdì di Baku sono state senza dubbio all’insegna della variabilità dei protagonisti, con ad esempio segni di risveglio anche da parte della Force India, in grave crisi nelle prime uscite dell’anno. Anche le gerarchie interne ai vari team sono ancora in via di definizione, perché ad esempio in casa Mercedes Valtteri Bottas è partito meglio di Lewis Hamilton, mentre in casa Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono andati a corrente alternata fra il mattino e il pomeriggio, con il finlandese che però è stato senza dubbio migliore al pomeriggio. La costante è un Daniel Ricciardo più efficace di Max Verstappen in casa Red Bull: siamo proprio sicuri che sia l’olandese la certezza per il futuro in casa delle lattine?

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO?

Il weekend azero si apre sotto le insegne della Mercedes. Il finlandese Bottas è il pilota più veloce di tutti, chiudendo la prima sessione di prove libere in 1.44.242 millesimi. Staccato di soli 35 millesimi l'australiano Ricciardo, con la Red Bull che conferma i progressi fatti rispetto alle prime due gare, dopo il successo nel terzo Gran Premio, disputatosi in Cina. Terza la Force India motorizzata Mercedes di Sergio Perez, a sorpresa davanti al campione del mondo Lewis Hamilton. Quinta l'altra Force India di Ocon. Questi tre piloti accusano un ritardo di poco inferiore al secondo rispetto al miglior pilota della sessione, il finlandese Bottas, compagno di squadra di Hamilton. Sesto tempo per Max Verstappen, primo pilota a girare sopra il secondo rispetto al giro più veloce di Bottas. Indietro tutti gli altri. A partire da Alonso, che guida il gruppo dei piloti arrivati ad oltre due secondi dal giro più veloce fatto segnare dal finlandese della Mercedes. Soltanto decimo Vettel, che paga 2,2 secondi di ritardo dal rivale in classifica. Non si è aperto per il meglio il weekend di Baku per la scuderia Ferrari, reduce dal passo falso di Shanghai. Se Vettel non sorride, Raikkonen è cupo in volto dopo la quindicesima posizione ottenuta. Il finlandese della Rossa di Maranello si trova alle spalle della Haas motorizzata Ferrari guidata dal francese Grosjean, oltre che alle due Toro Rosso Honda di Gasly e Hartley. Una prima parte di sessione libere strana da parte della Ferrari. Raikkonen ha girato pochissimo (solo 10 giri per il finnico ex campione del mondo), costretto ai box per un lungo intervento dei meccanici sul fondo della vettura. Anche Vettel non ha effettuato molti giri sulla pista di Baku nel corso della prima sessione di prove libere ed è molto probabile che lo abbia fatto con un carico di benzina importante. Da segnalare anche le condizioni della pista, di certo non ideali per lavorare sul setup delle monoposto.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO?

Ricciardo si prende la prima posizione nelle seconde libere del Gran Premio di Baku. Il pilota australiano della Red Bull ha girato in 1.42.795. Staccato di soli 69 centesimi di secondo il ferrarista Kimi Raikkonen, che dunque si è ripreso in maniera ottimale dopo una brutta mattinata. Terzo Verstappen, staccato di un decimo dal suo compagno di squadra. Le due Red Bull, soprattutto sul passo gara, hanno destato grande impressione, risultando essere le due monoposto più veloci in pista, girando costantemente sull'1.45 alto. Nessun'altro, sul passo gara, è sceso sotto il muro dell'1.45. In quarta e quinta posizione le due Mercedes, che potrebbero essersi difese in queste seconde libere, lasciando sfogare gli altri in questa prima sessione di venerdì. I due piloti Mercedes sono staccati rispettivamente di sette e otto decimi. Settimo Alonso, a 9 decimi da Ricciardo, che chiude davanti a Sainz, Magnussen e Hulkenberg. Undicesimo Vettel, a 1 secondo e tre decimi dal miglior tempo di giornata, ma anche lui sugli stessi tempi di Kimi Raikkonen per quanto riguarda il passo gara (1.46 basso).

GP AZERBAIGIAN 2018: LA STORIA A BAKU

In attesa di buttarci sull'attualità, non possiamo certamente fare una storia molto dettagliata della Formula 1 in Azerbaigian, dal momento che nello Stato ex sovietico si correrà domani per la terza volta. Due anni fa vinse Nico Rosberg davanti a Sebastian Vettel e Sergio Perez, l’anno scorso però vivemmo un’edizione da ricordare a causa dell’incidente fra lo stesso Vettel e Lewis Hamilton, con tanto di polemiche post-gara e penalizzazione di tre punti sulla Superlicenza FIA per il tedesco della Ferrari. La vittoria di Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas e Lance Stroll (sei piloti diversi sul podio in due anni) ha aperto l’albo d’oro del Gp d’Azerbaigian, dal momento che nel 2016 la gara era valida come Gp d'Europa, denominazione che spesso si ritrova nella storia della Formula 1, inizialmente come titolo onorifico che veniva assegnato a uno dei "normali" Gran Premi nazionali (ad esempio il Gran Premio d'Italia a Monza lo fu per sette volte), l'ultima nel 1977. Il Gran Premio d'Europa come evento autonomo nacque invece nel 1983 a Brands Hatch (Inghilterra) e nel corso degli anni - pur con diverse interruzioni - fu ospitato anche al Nurburgring, a Donington, a Jerez de la Frontera, a Valencia ed infine appunto nel 2016 a Baku, in una terra che a stretto rigore geografico non è nemmeno Europa, bensì Asia. Ecco perché è stato giusto passare alla denominazione di Gp Azerbaigian, più aderente alla realtà di questa gara in un Paese piccolo, ma importante produttore di petrolio e di gas. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 a Baku sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.