Griglia di partenza Formula 1/ Gp Azerbaigian 2018, lotta per la pole position (Baku)

Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Azerbaigian 2018 Baku: lotta per la pole position, sarà un duello fra Vettel e Hamilton? Riparte il duello Ferrari-Mercedes

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Griglia di partenza Formula 1: Lewis Hamilton (LaPresse)

Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 sul circuito di Baku, che solamente dal 2016 fa parte del Circus ed è la quarta tappa della stagione della Formula 1. La griglia di partenza è base fondamentale di quasi tutti i Gran Premi, un elemento sempre molto importante: ricordiamo un interessante dato statistico relativo alla scorsa stagione, che ci dice come in tutti i Gran Premi disputati nel 2017 chi ha vinto era primo oppure al massimo secondo alla prima curva, con l’eccezione proprio di Baku e poi anche di Singapore, due gare tuttavia ricche di incidenti e colpi di scena. Quest’anno è iniziato in modo diverso, con la vittoria di Sebastian Vettel a Melbourne dopo il terzo posto del tedesco della Ferrari sulla griglia di partenza (e anche alla prima curva), grazie alla strategia di Maranello in occasione della virtual safety car, poi in Bahrain si è tornati alla normalità, con la vittoria di chi è partito dalla pole position davanti a chi era secondo già alla prima curva (Bottas, grazie al sorpasso in partenza su Raikkonen), anche se le emozioni non sono mancate pure a Sakhir. A Shanghai poi abbiamo vissuto una gara a dir poco imprevedibile, che ha fatto sfumare le speranze dei tifosi della Ferrari nate dopo una prima fila tutta rossa, mentre la vittoria è andata a Daniel Ricciardo, che era partito addirittura dalla sesta casella. Sembra dunque l’anno giusto per sfatare un mito della Formula 1, quello che parla del sabato come giorno fondamentale per determinare la classifica della domenica.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LA CRESCITA DELLA FERRARI

Parlando di giro secco, qualifiche e griglia di partenza, non si può comunque tacere il grande miglioramento della Ferrari nel giro secco, che negli ultimi anni era stato riserva di caccia praticamente esclusiva della Mercedes. Quest’anno invece Sebastian Vettel ha ottenuto ben due pole position su tre gare e in entrambe le circostanze al suo fianco ecco Kimi Raikkonen, per due prime file della griglia di partenza totalmente rosse, sia in Bahrain sia in Cina, anche se poi la Ferrari da questi due ottimi inizi ha ricavato “solo” una vittoria per Seb a Sakhir e un terzo posto per Kimi a Shanghai. D’altro canto, la Ferrari è riuscita a conquistare la vittoria con Vettel a Melbourne, dove Lewis Hamilton aveva conquistato l’unica pole position della sua stagione. Spesso dominatore assoluto del sabato, Hamilton in Australia ha raggiunto un totale di 73 pole position in carriera, sempre più leader solitario di questa speciale classifica. L’anno scorso Lewis aveva superato il precedente record che era stato fissato da Michael Schumacher a quota 68 partenze davanti a tutti. Hamilton inoltre si tolse la soddisfazione di agganciare Schumi a Spa e di scavalcarlo a Monza, due piste leggendarie e dove il pilota tedesco aveva scritto molte pagine della propria epopea. Adesso però la Mercedes sembra soffrire sul giro secco, vedremo se la classe dell’inglese in questo esercizio saprà riportare Stoccarda davanti a tutti sulla griglia di partenza.

