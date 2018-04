Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Azerbaigian 2018 Baku

Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Azerbaigian 2018 a Baku: Vettel in testa davanti a Hamilton, la Mercedes ha superato la Ferrari

29 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Formula 1 - LaPresse

La classifica del Mondiale di Formula 1 che volto assumerà al termine del Gran Premio d’Azerbaigian? La gara di Baku sarà la quarta del Mondiale 2018 di Formula 1, il cammino è appena iniziato ma la classifica del Mondiale Piloti così come pure la classifica del Mondiale Costruttori cominciano già a darci indicazioni interessanti. Al comando fra i piloti c’è Sebastian Vettel, mentre la Ferrari in Cina ha subito il sorpasso della Mercedes al comando della classifica Costruttori, ma per un solo punto di differenza, praticamente nulla. Tornando alla classifica Piloti, il tedesco è al comando con 54 punti davanti a Lewis Hamilton, secondo con 45 punti. La differenza naturalmente non può essere indicativa, però Hamilton non ha ancora vinto in questo 2018 e dunque la notizia è questo digiuno dell’inglese, che però a Shanghai ha accorciato le distanze approfittando dell’ottavo posto del grande rivale. Dietro ai due big, per un motivo oppure per l’altro, nessuno ha ancora trovato continuità: terzo è Valtteri Bottas con 40 punti e due secondi posti che lo mettono vicino all’illustre compagno di squadra, terzo con 37 punti è Daniel Ricciardo con 37 punti soprattutto grazie alla vittoria cinese, mentre Kimi Raikkonen è terzo con 30 punti dovuti a due terzi posti. Insomma, la situazione è ancora molto fluida, fra i big spicca il ritardo di Max Verstappen, che a causa di un inizio complicato di stagione ha appena 18 punti.

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori la Ferrari a Shanghai è stata scavalcata dalla Mercedes, tornata al comando nonostante non abbia ancora vinto nemmeno un Gran Premio, a fronte dei due successi della Ferrari e una vittoria anche per la Red Bull: il Cavallino Rampante ha 84 punti contro gli 85 della Mercedes, la lotta si annuncia decisamente incerta, anche perché a Shanghai è tornata a farsi vedere appunto il terzo incomodo Red Bull, adesso a quota 55 punti nonostante diverse disavventure nelle prime gare di questa nuova stagione. Già lontani tutti gli altri, d’altronde non può essere altrimenti: dignitoso fin qui il rendimento della McLaren che è quarta con 28 punti davanti alla Renault, quinta a quota 25. I loro migliori piloti sono Fernando Alonso e Nico Hulkenberg, appaiati a quota 22 punti nella classifica individuale: davanti a Verstappen e per Alonso già più punti di quelli ottenuti nell’intera stagione scorsa, ma è chiaro che i tre top team siano superiori. Tutti gli altri dovranno lottare per le briciole e cercare di conquistare quante più soddisfazioni possibili. Crisi nera per Force India e Williams, che hanno conquistato un punto in due e occupano tristemente le ultime due posizioni.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1 2018

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 54

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 45

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 40

4. Daniel Ricciardo (Red Bull) 37

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 30

6. Fernando Alonso (McLaren) 22

6. Niko Hulkenberg (Renault) 22

8. Max Verstappen (Red Bull) 18

9. Pierre Gasly (Toro Rosso) 12

10. Kevin Magnussen (Haas) 11

11. Stoffel Vandoorne (McLaren) 6

12. Carlos Sainz (Renault) 3

13. Marcus Ericsson (Sauber) 2

14. Esteban Ocon Force India 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1 2018

1. Mercedes 85

2. Ferrari 84

3. Red Bull 55

4. McLaren 28

5. Renault 25

6. Toro Rosso 12

7. Haas 11

8. Alfa Romeo Sauber 2

9. Force India 1

