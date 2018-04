Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY gara live: vincitore, podio e ordine d'arrivo (Gp Azerbaigian 2018)

Diretta Formula 1 F1, gara live del Gp Azerbaigian 2018 a Baku: vincitore e podio, l'ordine d'arrivo e la cronaca del Gran Premio (oggi domenica 29 aprile)

29 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: i piloti Ferrari

Domenica con la Formula 1 oggi, 29 aprile: infatti si corre in diretta da Baku il Gran Premio d’Azerbaigian 2018 sul circuito che ospita il quarto appuntamento del Mondiale 2018, anticipato rispetto alla collocazione delle scorse due edizioni, che erano state a giugno. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 14.10 italiane che, considerate le due ore di fuso orario che ci dividono dall’Azerbaigian, corrispondono alle 16.10 di Baku, dove dunque si correrà a metà pomeriggio (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Baku). L'attesa è grande dal momento che la prima parte della stagione ci sta regalando finora grande incertezza, ad esempio con la Mercedes che non ha ancora vinto nemmeno una volta, notizia sensazionale per questi ultimi anni, la Ferrari spesso più tonica ma anch’essa con problemi da risolvere e una Red Bull che a Shanghai si è risvegliata dopo i problemi delle prime due gare. Insomma, le premesse sono decisamente gustose per una stagione che potrebbe vedere tre scuderie in lotta, anche se tre Gran Premi non bastano ancora per trarre giudizi definitivi.

GP AZERBAIGIAN 2018, DIRETTA LIVE

FORMULA 1, GRAN PREMIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio d'Azerbaigian 2018 di Formula 1 dal circuito di Baku sarà naturalmente trasmessa oggi su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto la principale notizia dell’anno è che sarà Tv8 il canale di riferimento al numero 8 del telecomando, ma per trovare Gran Premi in tempo reale dovremo aspettare Monza. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire solo le differite, seguendo uno schema che ormai è ben consolidato: anche per questo Gp Azerbaigian l'appuntamento sarà alle ore 21.00 naturalmente su Tv8. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

COSA E' SUCCESSO IN QUALIFICA?

La formula 1 si tinge sempre più di rosso. Dopo le prime prove libere di ieri, durante le quali le macchina del cavallino rampante non hanno brillato, la terza sessione di prove e le qualifiche di oggi le hanno viste protagoniste, soprattutto quella del tedesco Vettel. Le qualifiche del quarto Gran Premio di Baku partono con Vettel a caccia della terza pole position consecutiva. Al via il primo ad uscire di scena è Grosjean, che infilatosi in un vicolo cieco non riesce più a uscirne e abbandona le qualifiche. Nei primi minuti si contendono la pole position i due ferraristi che si scavalcano a vicenda con tempi sempre più bassi. Le Toro Rosso vanno vicine allo scontro e praticamente si eliminano a vicenda dal Q2. All'inizio del Q2 Raikkonen finisce contro il muro e rischia di pregiudicare la sua qualificazione al Q3, ma nell'ultimo giro incredibilmente segna addirittura il miglior tempo, rischia grosso anche Ricciardo che chiude solo al decimo posto, rischiando di farsi superare da Stroll e Alonso al loro ultimo tentativo e che invece vengono esclusi a loro volta. Ai 10 piloti rimasti in gara restano 12 minuti di tempo per contendersi la pole position del Gp di Baku. Escono i piloti e dopo i primi tentativi per tutti, è Vettel a chiudere al primo posto. Si torna ai box e ci si prepara per l'ultimo tentativo, Bottas si migliora e va in seconda posizione, ma anche Hamilton fa registrare il suo miglior tempo che però non scavalca il rivale della scuderia di Maranello e non va oltre il secondo posto. Parte bene Raikkonen con i primi due settori fucsia, ma compie un errore che gli fa perdere un secondo e non migliora il suo tempo precedente che gli è valso il sesto posto. Pole per Vettel, la sua terza consecutiva, evento che per il tedesco non si verificava da 5 anni. E' anche la sua 87esima prima fila in carriera che gli permette di affiancare Senna in terza posizione nella classifica di tutti i tempi. Al suo fianco partirà Hamilton, seconda fila per Bottas e Ricciardo, seguiti da Verstappen e Raikkonen.

GP AZERBAIGIAN 2018: IL CIRCUITO

Questo è solamente il terzo anno in cui si corre a Baku, per cui può essere decisamente utile ricordare a tutti le caratteristiche salienti del tracciato: si tratta di un circuito cittadino, visto che si correrà nel cuore della capitale azera, ma sarà molto veloce a causa del lunghissimo rettilineo del traguardo, che misura ben 2,2 km - in totale ci attendono 51 giri, per una distanza totale di 306,049 km. Per schematizzare, fra i circuiti cittadini Baku può dunque globalmente assomigliare più a Montreal piuttosto che a Montecarlo oppure Singapore, con alte velocità soprattutto sul lunghissimo rettilineo, anche se non manca nemmeno una parte stretta e tortuosa, per un disegno più ‘artificiale’ rispetto a quello della pista canadese. Al primo giro bisognerà stare particolarmente attenti alla curva 1 ad angolo retto (come le successive tre), poi si entrerà nel centro di Baku. Il punto più delicato del circuito sarà l’ormai nota curva 8, che immetterà in un "imbuto" (la carreggiata si restringerà a soli 7 metri circa) dovuta alla presenza sulla sinistra di una delle torri che fanno parte del muro di cinta della città vecchia. Dopo la curva 12 si potrà tornare a spingere sull'acceleratore e infine si arriverà sul lunghissimo rettilineo d'arrivo.

GOMME E FRENI: INFO TECNICHE

Diamo adesso qualche notizia tecnica circa la corsa. Brembo ci informa che l’infinito rettilineo d’arrivo permette di ottenere altissime velocità ma in generale tutta la pista è all’insegna del pedale acceleratore, come dimostra il 56 per cento della gara disputata a gas spalancato. Il tracciato presenta anche molte curve tecniche, come la 8 e la 15 in cui la precisione nella frenata è fondamentale per non picchiare contro i muri che in quei punti sono vicinissimi. Il layout prevede 4 curve iniziali a 90 gradi in cui i freni sono soggetti a grandi sollecitazioni e le successive in cui l’angolazione cambia di continuo e di conseguenza anche l’impiego dei freni. Secondo i tecnici Brembo, che hanno classificato le 21? piste del Mondiale, il Baku City Circuit rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. Dalla partenza alla bandiera a scacchi i tecnici Brembo hanno stimato che ciascun pilota eserciterà in totale un carico di quasi 71 tonnellate sul pedale del freno, si passa in frenata il 17% del tempo di percorrenza di un giro. Pirelli invece schiera le mescole soft, supersoft e ultrasoft; la gamma di pneumatici può quindi considerarsi di due step più morbida rispetto al 2017: per le mescole 2018, più tenere di uno step rispetto allo scorso anno, e per le tre selezionate, con il debutto della ultrasoft su questo circuito per portare a una più ampia varietà di strategie. Questa non è l’unica importante differenza rispetto alla passata stagione: la gara si svolge due mesi prima dello scorso anno, quindi le condizioni ambientali potrebbero essere differenti. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 sul circuito di Baku sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.