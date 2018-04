Diretta Formula 1/ Streaming video Sky prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (Gp Bahrain 2018)

Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Bahrain 2018 Sakhir: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il secondo Gran Premio stagionale (oggi venerdì 6 aprile)

06 aprile 2018

Diretta Formula 1 - LaPresse: Bottas in Bahrain l'anno scorso

La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Bahrain 2018 sul circuito di Sakhir, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Si riaccendono i motori dopo due settimane: la seconda gara è sempre molto attesa, perché tutti vogliono scoprire se le indicazioni emerse in Australia verranno confermate - tra l’altro su una pista molto diversa sotto numerosi punti di vista; per prima cosa ecco gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 6 aprile. Bisogna tenere presente l’ora di fuso orario tra l'Italia e Sakhir, ma pure che tutto il programma sarà spostato verso sera, visto che in Bahrain si gareggia in notturna, sotto i riflettori: la FP1 avrà inizio alle ore 13.00 italiane, quando sul circuito saranno le 14.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 17.00 (le 18.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà di fatto allo stesso orario di qualifiche e gara.

LE LIBERE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le prove libere di Formula 1 del Gran Premio del Bahrain 2018 saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 sarà visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire solo le differite, tra l’altro limitate alle giornate di sabato e domenica: di conseguenza, chi non è abbonato Sky non avrà modo di seguire le due sessioni di prove libere del venerdì della Formula 1. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

IL CIRCUITO DI SAKHIR

Adesso tutti attendono con ansia quello che succederà a Sakhir, pista dove le variabili da considerare sono moltissime: ad esempio la temperatura (anche se il fatto di gareggiare dopo il tramonto renderà meno proibitivo il caldo), il fatto di correre in notturna e naturalmente il deserto, dunque la possibilità di pista sporca - rischio particolarmente alto al venerdì, quando la pista è meno gommata -, soprattutto se dovesse esserci vento. Il circuito misura 5,412 km ed è caratterizzato da 15 curve raccordate da quattro lunghi rettilinei, cioè quello del traguardo e poi quelli fra le curve 3 e 4, 10 e 11 (dove si può azionare il Drs come sul rettifilo d’arrivo), 13 e 14; presenta una parte iniziale e finale più veloci e un settore centrale più lento e “guidato”. Dovrebbe essere più facile superare rispetto a Melbourne, dove in tutto il Gran Premio abbiamo di fatto assistito a un solo sorpasso vero.

GP BAHRAIN 2018: I PROTAGONISTI

Si riparte da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, tanto per cambiare. L’inglese in Australia ha dominato al sabato, mentre il tedesco nelle qualifiche era finito anche alle spalle di Kimi Raikkonen. In gara però la Ferrari è riuscita a rimanere molto più vicina alla Mercedes e questo ha consentito a Seb di sfruttare con abilità e anche fortuna la Virtual Safety Car per balzare al comando e conquistare così la vittoria. Fin dalla prima gara dunque si rinnova il duello tra Ferrari e Mercedes: la buona notizia per la Rossa è che Raikkonen è partito decisamente meglio di Valtteri Bottas, che dunque in Bahrain sarà atteso al riscatto. Stesso discorso per la Red Bull, che non ha reso secondo le aspettative al debutto, in particolare con Max Verstappen, autore di una gara decisamente deludente. Sappiamo che la continuità è al momento il punto debole dell’ancora giovanissimo olandese, ma sappiamo pure che quando è in giornata può essere un pericolo per chiunque: stavolta quale Verstappen vedremo? L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Bahrain 2018 di Formula 1 a Sakhir sta per cominciare…

