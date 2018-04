Diretta Formula 1/ Streaming video SKI qualifiche, FP3 live: pole position, cronaca e tempi (Gp Bahrain 2018)

Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Bahrain 2018 Sakhir: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito arabo (oggi sabato 7 aprile)

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: Bottas, in pole position l'anno scorso

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2018 sul circuito di Sakhir, sede del secondo Gp del Mondiale di quest'anno, che oggi sabato 7 aprile determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che sorge di fatto nel deserto, sia pure a poca distanza dalla capitale Manama. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi. Una sola ora di fuso orario non costituirà un problema per gli appassionati italiani, tuttavia bisogna tenere presente che si gareggerà in notturna, anche allo scopo di limitare l’effetto delle alte temperature del deserto, che naturalmente dopo il tramonto si fanno sentire meno. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che però disputandosi ancora di giorno rischia di non essere così attendibile. L'appuntamento sarà infatti alle ore 14.00 italiane (le 15.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 17.00, le 18.00 locali.

GP BAHRAIN FORMULA 1, DIRETTA LIVE

LE QUALIFICHE DI FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche di Formula 1 del Gran Premio del Bahrain 2018 dal circuito di Sakhir saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 sarà visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire in chiaro su Tv8 solo le differite: di conseguenza, chi non è abbonato Sky oggi dovrà aspettare fino alle ore 23.15 per vedere in chiaro le qualifiche della Formula 1 da Sakhir ovviamente in differita, mentre non sarà visibile la FP3. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO

Nelle prime prove libere del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, Daniel Ricciardo davanti a tutti. L'australiano della Red Bull ha concluso la prima sessione con il miglior tempo, fermando i cronometri in 1.31.060. Ottimo inizio di weekend per Ricciardo, il cui nome viene spesso accostato nelle ultime settimane a quello della scuderia Ferrari. Alla vigilia del GP del Bahrain, infatti, più di un'indiscrezione ha sottolineato quanto Ricciardo sia un nome credibile per il dopo Raikkonen in Ferrari a partire dalla prossima stagione. Comincia come peggio non avrebbe potuto, invece, il weekend di Max Verstappen, che ha accusato un problema al turbo durante il giro d'installazione, senza più poter ripartire, nonostante l'auto si fosse riaccesa ai box. Un inizio di Mondiale non entusiasmante per il talentuoso pilota olandese, che ha dimostrato più volte di avere la stoffa da campione, salvo peccare di inesperienza in alcuni frangenti della corsa. Secondo tempo per il finlandese Valterri Bottas, determinato a riscattare la brutta prestazione di tre settimane fa in Australia. La Mercedese del pilota finnico ha accusato un ritardo di tre decimi dalla Red Bull di Ricciardo. Staccato di quasi un secondo rispetto al proprio compagno di scuderia Lewis Hamilton, che ha chiuso la prima sessione di libere soltanto in quinta posizione. Il campione del mondo inglese è stato fortemente penalizzato dall'errore commesso durante il giro lanciato con le gomme soft, dove avrebbe dovuto firmare il suo crono migliore di questo inizio weekend. Tra le due Mercedes, rispettivamente in terza e quarta posizione troviamo Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Il loro distacco dalla Red Bull di Ricciardo è nell'ordine dei quattro decimi. Negli ultimi minuti delle prime prove libere, Ferrari e Mercedes hanno testato il loro passo-gara. A sorpresa, la Rossa di Maranello si è mostrata nettamente più competitiva rispetto alle Frecce d'argento, girando circa tre-quattro decimi più veloce rispetto alla coppia Hamilton-Bottas.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO

Ferrari in grande spolvero nelle seconde prove libere del Gran Premio del Bahrain. Prima posizione per Kimi Raikkonen, che fa registrare il miglior crono di giornata in 1.29.817, mettendosi alle spalle per la seconda volta consecutiva il compagno di squadra Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo è staccato di soli 11 millesimi dal pilota finlandese. Dietro le due Rosse di Maranello c'è il vuoto. Le due Mercedes di Bottas e Hamilton, che occupano la terza e quarta posizione, sono staccate di cinque e sei decimi dalle rivali. Ancora più indietro le Red Bull di Verstappen (quinto) e Ricciardo (sesto), che pagano un ritardo di nove decimi. Completano le prime dieci posizioni il tedesco Hulkenberg (settimo), primo terzo pilota Renault, seguito dalla sorprendente Toro Rosso di Gasly (ottavo con la Toro Rosso motorizzata Honda). In nona e decima posizione le due Mclaren di Fernando Alonso e Vandoorne, che accusano un ritardo di 1 secondo e 4 decimi dai due ferraristi.

GP BAHRAIN 2018 FORMULA 1: LA STORIA A SAKHIR

Prima di tuffarci sull'attualità e dunque sulle sempre attesissime qualifiche, anche se Sakhir è un tracciato dove in gara si potrebbe sorpassare più che altrove, diamo adesso uno sguardo alla storia del Gp del Bahrain. Questa gara fece il suo debutto nel calendario del Mondiale di Formula 1 nel 2004, anno in cui vide la vittoria di Michael Schumacher in una stagione dominata dal tedesco e dalla Ferrari. Nelle due stagioni successive ecco però la doppietta di Fernando Alonso al volante della Renault, nei Mondiali dei titoli iridati dello spagnolo (2005 e 2006). Nel 2007 e 2008 riecco vincente la Ferrari, in entrambi i casi per merito di Felipe Massa, che ha un feeling speciale con questo circuito. Dopo la parentesi del 2009, anno decisamente anomalo che vide il successo di Jenson Button e della Brawn Gp sia in Bahrain sia a fine anno, nel 2010 tornano protagonisti Alonso e Massa, che regalarono alla Ferrari una memorabile doppietta nel primo Gran Premio dello spagnolo al volante di una Rossa.

Pausa forzata nel 2011, quando la corsa fu annullata a causa della travagliata situazione politica del Paese mediorientale, coinvolto nella cosiddetta Primavera araba, che avrebbe messo in dubbio il Gran Premio anche in anni successivi, senza però che si arrivasse ad altre cancellazioni. Nel 2012 ci fu la prima di due vittorie consecutive di Sebastian Vettel con la Red Bull. Dopo Seb, ecco un'altra doppietta: quella di Lewis Hamilton nel 2014 e nel 2015. Per la Mercedes possiamo invece parlare di tripletta, perché nel 2016 vinse Nico Rosberg, che proprio grazie ad un inizio trionfale avrebbe infine strappato al compagno di squadra il titolo iridato. L’anno scorso invece è tornata alla vittoria la Ferrari, grazie a Sebastian Vettel: il pilota tedesco è dunque adesso quello che vanta più successi in Bahrain a pari merito con Alonso, anch’egli tre volte in trionfo a Sakhir. Quanto ai costruttori, questa è una pista certamente gradita alla Ferrari, che ha vinto ben cinque volte. Da segnalare che a partire dal 2014 da queste parti si gareggia in notturna: fu un'innovazione voluta per celebrare il decennale del debutto e il 900° GP della storia del mondiale di Formula 1, confermata poi anche nelle stagioni successive. Ma adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Bahrain 2018 di Formula 1 a Sakhir sta per cominciare…

