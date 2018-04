Griglia di partenza Formula 1/ Gp Bahrain 2018, lotta per la pole position (Sakhir)

Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Bahrain 2018 Sakhir: lotta per la pole position. Hamilton e Vettel sempre i più attesi con Mercedes e Ferrari

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Griglia di partenza Formula 1: Lewis Hamilton (LaPresse)

Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain 2018 di Formula 1 sul circuito di Sakhir, seconda tappa della stagione per il Circus della Formula 1. Un elemento sempre molto importante: ricordiamo un interessante dato statistico relativo alla scorsa stagione, che ci dice come in tutti i Gran Premi disputati nel 2017 chi ha vinto era primo oppure al massimo secondo alla prima curva, con l’eccezione di Baku e Singapore, due gare tuttavia ricche di incidenti e colpi di scena. Quest’anno è iniziato in modo diverso, con la vittoria di Sebastian Vettel a Melbourne dopo il terzo posto del tedesco della Ferrari sulla griglia di partenza (e anche alla prima curva). Merito della strategia applicata dalla Rossa in occasione della virtual safety car, che ha di fatto azzerato il vantaggio di Lewis Hamilton e anche di Kimi Raikkonen, che nelle qualifiche era riuscito a fare meglio del compagno di squadra. In generale però resta chiaro che partire davanti è fondamentale: ecco perché la battaglia per le migliori posizioni sulla griglia di partenza ha un’importanza capitale in Formula 1. Di certo sarebbe bene cercare di favorire lo spettacolo: nonostante la rimonta di Vettel, in Australia in tutto il Gran Premio abbiamo visto praticamente un solo vero sorpasso in pista.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL RECORD DI HAMILTON

Parlando di giro secco, qualifiche e griglia di partenza, è inevitabile spendere qualcosa in più su Lewis Hamilton, che in Australia ha subito ribadito la propria supremazia al sabato. Vero che tutto ciò è favorito dalla Mercedes, ma resta il fatto che pure l’inglese ama particolarmente il duello in qualifica, quando ogni pilota deve tirare fuori il massimo, senza commettere anche il minimo errore. I numeri sono chiari: nel 2017 quindici pole position per Stoccarda a fronte delle cinque conquistate dalla Ferrari, a Melbourne di nuovo davanti Hamilton, che l’anno scorso per ben undici volte era partito davanti a tutti a fronte di quattro pole position a testa per Sebastian Vettel e Valtteri Bottas e una per Kimi Raikkonen. Dominatore assoluto del sabato, Lewis Hamilton a Melbourne ha raggiunto un totale di 73 pole position in carriera, sempre più leader solitario di questa speciale classifica. L’anno scorso Lewis aveva superato il precedente record che era stato fissato da Michael Schumacher a quota 68 partenze davanti a tutti. Hamilton inoltre si tolse la soddisfazione di agganciare Schumi a Spa e di scavalcarlo a Monza, due piste leggendarie e dove il pilota tedesco aveva scritto molte pagine della propria epopea. Da notare invece che l’anno scorso la Red Bull non riuscì a conquistare nemmeno una pole position e pure in Australia sono rimaste dietro a Mercedes e Ferrari, a parte naturalmente Bottas che era stato protagonista di un incidente: le ‘lattine’ riusciranno ad invertire la tendenza sulla griglia di partenza per la stagione 2018?

