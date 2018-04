Incidente Verstappen/ Video, Red Bull contro le barriere in qualifica: grave errore di guida (GP Bahrain 2018)

Incidente Verstappen video: Red Bull contro le barriere nella qualifica del GP Bahrain 2018. Grave errore di guida del pilota olandese, che dovrà tentare la rimonta domani in gara

07 aprile 2018 Silvana Palazzo

Incidente Verstappen (Foto: da Twitter)

Incidente per Max Verstappen nel Q1 delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Si complicano i piani del pilota della Red Bull, che finirà in fondo alla griglia di partenza domani. Grave errore di guida dell’olandese, che ha perso la sua RB14 in uscita di curva 3, finendo rovinosamente contro le barriere. Impossibile riportare le prime parole di Verstappen, visto che il team radio è stato “censurato” con diversi bip. Facile intuire comunque il disappunto di Verstappen per un errore che mette in salita la sua gara e che dovrà gestire provando una rimonta. La sessione è stata sospesa temporaneamente a causa del suo impatto con le barriere, poi è regolarmente ripresa. Verstappen comunque è riuscito a passare il turno, visto che aveva registrato il quarto tempo, dietro Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, ma non potrà partecipare alla Q2 a causa dei danni riportati dalla sua Red Bull.

INCIDENTE VERSTAPPEN: RED BULL A MURO NEL Q1

Disastro Verstappen nel Q1 delle qualifiche del GP del Bahrain 2018. Un weekend da incubo per il pilota della Red Bull, tra problemi e incidenti. L’olandese aveva perso tutta la sessione di prove libere per un problema a una componente elettrica sulla sua monoposto, riuscendo poi a registrare un buon tempo dietro le due Ferrari, poi nelle qualifiche l’incidente che compromette i suoi sogni di gloria. Verstappen era infatti molto ottimista in ottica gara, visto il suo lavoro nel giro secco e sul set up, completato da un’ottima simulazione di passo gara, tra le migliori viste nelle prove libere. «Abbiamo apportato delle modifiche sulla macchina e sono stato molto contento di come si è comportata la Red Bull con le gomme, qualcosa sempre molto positivo in vista della gara. Ho incontrato alcune macchine davanti a me e vedevo che ero in grado di riprenderle, e questo è positivo», aveva dichiarato Verstappen, che quindi dovrebbe partire dalla quattordicesima posizione domani.

