Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Bahrain 2018 (oggi 8 aprile)

Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Bahrain 2018 a Sakhir: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Formula 1 - LaPresse

La classifica del Mondiale di Formula 1 che volto assumerà al termine del Gran Premio del Bahrain? La gara di Sakhir sarà naturalmente solo la seconda del Mondiale 2018 di Formula 1, per cui ecco che la classifica del Mondiale Piloti così come pure la classifica del Mondiale Costruttori per ora ricalcano l’ordine d’arrivo della gara di due settimane fa a Melbourne. Ottime notizie naturalmente per Sebastian Vettel e la Ferrari, che in Australia conquistarono una vittoria a dire il vero insperata dopo il pesante distacco rimediato al sabato da Lewis Hamilton: ricordiamo tutti però l’alba rossa di domenica mattina (in Italia) e di conseguenza il tedesco è al comando con 25 punti davanti proprio a Hamilton, secondo con 18 punti. Le buone notizie per la Ferrari arrivarono anche da un convincente Kimi Raikkonen, terzo e di conseguenza a quota 15 punti nella classifica Piloti. In casa Red Bull per il momento è davanti Daniel Ricciardo, quarto con 12 punti contro gli 8 punti di Max Verstappen, sesto. In mezzo a loro Fernando Alonso, che grazie al quinto posto di Melbourne ha 10 punti, praticamente già più della metà di quelli che nel 2017 conquistò nell’intera stagione…

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori naturalmente è la Ferrari a dominare e non potrebbe essere altrimenti dopo il primo e il terzo posto sul circuito di Albert Park, che fruttarono al Cavallino Rampante la bellezza di 40 punti, quasi il doppio dei 22 della Mercedes che naturalmente pagò molto il deludente ottavo posto di Valtteri Bottas, partito dalle retrovie a causa dell’incidente nelle qualifiche: appena 4 punti per il finlandese e Frecce d’Argento che almeno per il momento devono inseguire, tallonate da vicino anche dalla Red Bull. Le ‘lattine’ infatti hanno 20 punti, pur non avendo portato nessuno dei loro due piloti sul podio. Da notare che in Australia sono andate a punti appena cinque scuderie, con McLaren e Renault a completare il quadro, rispettivamente con 12 e 7 punti. Certamente avrebbe meritato di più la Haas, ma tutti ricordiamo il doppio errore ai box che ha rovinato le gare di Romain Grosjean e Kevin Magnussen, tra l’altro favorendo indirettamente la vittoria della Ferrari.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1 2018

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 25

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 18

3. Kimi Raikkonen (Ferrari) 15

4. Daniel Ricciardo (Red Bull) 12

5. Fernando Alonso (McLaren) 10

6. Max Verstappen (Red Bull) 8

7. Nico Hulkenberg (Renault) 6

8. Valtteri Bottas (Mercedes) 4

9. Stoffel Vandoorne (McLaren) 2

10. Carlos Sainz (Renault) 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1 2018

1. Ferrari 40

2. Mercedes 22

3. Red Bull 20

4. McLaren 12

5. Renault 7

© Riproduzione Riservata.