Diretta Formula 1/ Streaming video SKY gara live: ordine d'arrivo, vincitore e podio (Gp Bahrain 2018)

Diretta Formula 1 Gp Bahrain 2018

Diretta Formula 1 F1 gara Gp Bahrain 2018 Sakhir live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del secondo Gran Premio della nuova stagione (oggi 8 aprile)

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta dal circuito di Sakhir si corre il Gran Premio del Bahrain 2018, che ospita il secondo appuntamento del Mondiale 2018 a breve distanza dalla capitale Manama (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain a Sakhir). Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 17.10 italiane, le 18.10 locali, dal momento che fra l'Italia e la Nazione del Golfo Persico c’è una sola ora di fuso orario, ma che si gareggia in notturna, anche per ridurre l’effetto delle alte temperature, che sotto la luce del sole sarebbero decisamente pesanti da sostenere da quelle parti, come d’altronde si era fatto per diverse edizioni prima di passare nel 2014 alla gara in notturna, sotto la luce dei riflettori. Diamo pure alcune informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che comunque è ben nota, dal momento che fin dal 2004 fa parte del Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.412 metri, per un totale di 308,238 km. Sono quindici le curve che caratterizzano questo circuito, che comprende sia tratti tortuosi sia alcuni rettilinei decisamente lunghi, tra i quali naturalmente quello del traguardo ma anche quello fra le curve 10 e 11, che sono i due tratti sui quali si potrà attivare il Drs.

GP BAHRAIN, DIRETTA LIVE

FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio del Bahrain 2018 di Formula 1 dal circuito di Sakhir sarà trasmessa su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 sarà visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire solo le differite, tra l’altro limitate alle giornate di sabato e domenica: di conseguenza, chi non è abbonato Sky oggi dovrà aspettare fino alle ore 21.00 per vedere in chiaro la gara della Formula 1 da Sakhir ovviamente in differita. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

GP BAHRAIN 2018 FORMULA 1: IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Il sabato è andato come un tifoso della Ferrari avrebbe solo potuto sognare: prima fila tutta per Maranello, con Sebastian Vettel in pole position davanti a un Kimi Raikkonen che sta disputando un eccellente inizio di stagione e anche a Sakhir in diverse sessioni è stato più veloce di Vettel, come d'altronde era già successo anche a Melbourne. Non è tutto: Lewis Hamilton, già quarto in pista (piazzamento decisamente deludente per il re delel pole position), dovrà scattare addirittura dalla nona piazza sulla griglia di partenza a causa della penalizzazione di cinque posizioni per la sostituzione del cambio sulla sua Mercedes. Il campione del Mondo dovrà dunque tentare una difficile rimonta, mentre la Ferrari cercherà di fare gara di testa con Valtteri Bottas come principale avversario - anche per questo è importante essersi messi alle spalle lo scudiero di Hamilton. Non è tutto: sarà molto lontano anche l'altro spauracchio della Ferrari e di Vettel in particolare, dal momento che Max Verstappen a causa di un incidente già nel Q1 dovrà partire dal quindicesimo posto. La rimonta del giovane olandese sarà dunque ancora più complicata di quella di Hamilton, anche se sarà garanzia di spettacolo...

QUALIFICHE, COSA È SUCCESSO

Era dal Gran Premio di Ungheria dello scorso anno che la Ferrari non monopolizzava la prima fila nelle qualifiche, sul circuito di Sakhir dove è in programma la seconda tappa del mondiale 2018 la Scuderia di Maranello piazza un bel montante alla Mercedes conquistando la pole position con Sebastian Vettel che proprio sul filo di lana trova il giro perfetto in 1'27"958 (nuovo record della pista) mettendo in riga Kimi Raikkonen che finora nel corso del fine settimana era sempre stato più veloce del suo compagno di box. Le Frecce d'Argento, che qui nel deserto hanno (quasi) sempre dominato, si sono dovute accontentare della seconda fila con Valtteri Bottas che ha chiuso a quasi due decimi di ritardo da Vettel ed è stato preceduto anche dal connazionale Raikkonen per una ventina di millesimi. Non pervenuto Lewis Hamilton che al momento della verità non è riuscito a fare la differenza, ottenendo il quarto tempo che si tramuterà in nono sulla griglia di partenza per la penalità dovuta alla sostituzione del cambio. Ne approfittano Daniel Ricciardo e soprattutto Pierre Gasly che dopo la deludente gara in Australia si riscatta ottenendo un'insperata terza fila per la Toro Rosso motorizzata Honda, in casa McLaren qualcuno avrà bisogno della psicanalista dopo aver visto le due macchine di Faenza davanti ai bolidi arancioni di Alonso e Vandoorne che non sono riusciti a superare la Q2, con Hartley appena fuori dalla top 10. Qualifiche double-face per la Haas che celebra il settimo (sesto) posto di Magnussen ma dall'altra parte deve fare i conti con la debacle di Grosjean, già fuori al termine della Q1. Non finiscono i guai in casa Williams: Sirotkin non è andato oltre il 18^ tempo, addirittura ultimo Lance Stroll che senza un punto di riferimento come Felipe Massa sembra aver smarrito la retta via. All'interno del team di Grove l'assenza del brasiliano si fa sentire più del previsto, e qualcuno già chiede la promozione a titolare di Kubica che sicuramente, pur con un braccio ridotto piuttosto male, dovrà darsi parecchio da fare per andare più piano dei due ragazzini che garantiranno certamente un mucchio di soldi ma non le prestazioni, almeno per il momento.

FP3, COSA È SUCCESSO

Anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain (seconda tappa del mondiale 2018 di Formula 1), la Ferrari ha confermato di essere davvero in palla, soprattutto con Kimi Raikkonen che è stato l'unico a girare sotto l'1'30". Il pilota finlandese, che probabilmente ha ancora il dente avvelenato per la strategia adottata in Australia dalla Scuderia di Maranello che ha avvantaggiato Sebastian Vettel consentendogli di scavalcare il compagno di box e Hamilton fermandosi ai box quando gli altri dovevano rallentare per la virtual safety car, conferma di avere un feeling particolare con la pista di Sakhir. In base ai riscontri cronometrici ottenuti finora in questo weekend, Raikkonen è il favorito d'obbligo per la pole position. A meno che la Mercedes non ritorni improvvisamente in auge, sia Hamilton che Bottas stanno facendo molta più fatica del previsto a guidare la W09 che soprattutto in uscita dalle curve appare molto più instabile e nervosa delle sue predecessori che invece sembravano andare su un binario immaginario. Gli uomini di Maranello non devono però trascurare le Red Bull, Verstappen e Ricciardo hanno terminato la FP3 in seconda e terza posizione e rappresentano indubbiamente la mina vagante di questo weekend. Per quanto riguarda le altre squadre, la Renault sembra avere qualcosina in più rispetto a McLaren, Haas e Force India, in ripresa la Toro Rosso che dopo le difficoltà trovate in Australia sembra invece aver ritrovato un buon ritmo almeno sul giro secco. Stendiamo un velo pietoso sulla Williams: Sirotkin e Stroll chiudono la graduatoria, in parecchi già chiedono il siluramento del russo in favore di Kubica, il canadese senza le preziosissime indicazioni di Felipe Massa sembra letteralmente brancolare nel buio.

GP BAHRAIN 2018 FORMULA 1: INFO TECNICHE SUL CIRCUITO

Dal punto di vista tecnico, alcune interessanti informazioni sul Bahrain International Circuit ci vengono offerte dalla Brembo, che ci fornisce dati che ci premettono di comprendere come questa sia una delle gare più impegnative del calendario per quanto riguarda i freni: il 16% del tempo di percorrenza di un giro viene percorso in frenata, in particolare la frenata più impegnativa è quella della curva 1, al termine del rettilineo del traguardo. Un'altra difficoltà è legata alle alte temperature che rendono difficile smaltire il calore generato in frenata, anche se dopo il tramonto questo problema dovrebbe sentirsi meno. Rispetto all’edizione dell’anno scorso la decelerazione media è cresciuta da 4,4 a 4,6 g a seguito dell’aumento della coppia frenante. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota ricorre ai freni oltre 450 volte, esercitando un carico totale sul pedale vicino a 48 tonnellate. In altre parole, ciascun pilota esercita un carico di oltre 490kg al minuto. Per adattarsi alle monoposto 2018, più performanti di quelle degli ultimi anni, i tecnici Brembo hanno aumentato dei fori dei dischi in carbonio e realizzato nuove pinze. Il circuito mediorientale rappresenta un banco di prova molto duro per tutte le componenti dell’impianto frenante, come dimostra l’indice di difficoltà attribuito dai tecnici Brembo. In una scala da 1 a 10, il Bahrain International Circuit si è meritato un 9, valore che lo posiziona tra i circuiti altamente impegnativi per i freni. In gara, al termine dunque dell’intero weekend, si dovrebbe invece soffrire poco per lo sporco in pista, ma sarà in ogni caso doveroso prestare attenzione quando si esce dalla traiettoria più gommata. Elemento che rende ancora più impegnativa la guida su una pista già di suo tecnica e veloce, che di conseguenza richiede il massimo della concentrazione. Fin qui la panoramica su ciò che potrebbe cambiare, adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio del Bahrain 2018 di Formula 1 sul circuito di Sakhir sta per cominciare…

