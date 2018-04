Formula 1, Raikkonen investe meccanico Ferrari ai box/ Video: choc al cambio gomme, poi la corsa in ospedale

Raikkonen investe meccanico Ferrari ai box: video. GP del Bahrain 2018 di Formula 1: choc durante pit stop, poi la corsa in ospedale dopo il check up al centro medico. Gli aggiornamenti

08 aprile 2018 Silvana Palazzo

Raikkonen investe meccanico Ferrari (Foto: da Twitter)

Paura nel box Ferrari durante il pit stop di Kimi Raikkonen. Un meccanico della Ferrari è stato colpito ad una gamba nel momento in cui il pilota finlandese è ripartito. Crollato a terra, è stato subito soccorso dai suoi colleghi che lo hanno portato nel centro medico. Raikkonen si è subito accorto di quanto accaduto e ha fermato immediatamente la monoposto per correre dal meccanico e verificarne le condizioni. «Pit stop drammatico, uno dei nostri meccanici è stato colpito dalla monoposto di Kimi», ha subito twittato la Rossa, che poi ha comunicato il ricovero. La Ferrari ha preferito non sbilanciarsi: la Scuderia di Maranello ha fatto sapere infatti che il meccanico era cosciente, ma non ha precisato le sue condizioni. Inoltre, stando a quanto riportato da Sky Sport, hanno allontanato tutti dal centro medico, dai fotografi ai giornalisti. Nel frattempo il meccanico è stato trasportato in ospedale per ulteriori approfondimenti.

RAIKKONEN INVESTE MECCANICO FERRARI: LA DINAMICA

Dalle immagini è apparsa subito chiara la dinamica dell’incidente. Il meccanico investito stava sostituendo la gomma posteriore sinistra, ma senza riuscirci. Nel frattempo però è stato dato il via per la ripartenza di Raikkonen, che è subito scattato per ritornare in pista. Ed è in questo momento che quella gomma urta violentemente la gamba del meccanico, crollato a terra. Attimi di paura che hanno spinto il pilota finlandese a ritirarsi, ora invece sono minuti di attesa per avere aggiornamenti sulle reali condizioni del meccanico nella speranza che arrivino buone notizie dal Bahrain. Proprio in quei minuti la Ferrari stava valutando la strategia per Sebastian Vettel, lasciato in pista. Poi il via libera per il “piano B”, comunque slegato da quanto accaduto nei box Ferrari.

