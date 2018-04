Francesco Cigarini, meccanico Ferrari investito da Raikkonen/ Video, retroscena: Kimi scosso, lo ha chiamato

Francesco Cigarini, meccanico Ferrari investito da Raikkonen: video. Il retroscena: Kimi scosso dopo l'incidente, lo ha chiamato per sincerarsi delle sue condizioni. FIA apre inchiesta

09 aprile 2018 Silvana Palazzo

Francesco Cigarini, meccanico Ferrari investito da Raikkonen (Instagram)

Francesco Cigarini sta bene: il meccanico della Ferrari che ieri è stato investito da Kimi Raikkonen durante il pit stop è stato operato. Proprio nell’ospedale di Manama, dove è stato ricoverato in seguito alla frattura scomposta di tibia e perone, ha ricevuto le visite dei colleghi della Ferrari rimasti in Bahrain prima del volo per Shanghai, dove si terrà il GP di Cina il prossimo weekend. Ma il meccanico della Scuderia di Maranello ha ricevuto anche la gradita telefonata di Raikkonen: come riportato da Motorsport, il pilota finlandese nella serata di ieri era apparso molto scosso per l’accaduto, quindi si è sincerato delle condizioni di Cigarini augurandogli una pronta guarigione e un arrivederci in pista. Un augurio che ha condiviso anche su Instagram con un breve messaggio: «Guarisci presto, amico!». Intanto la Ferrari sta indagando su quanto accaduto in pista, ma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’incidente.

COME STA IL MECCANICO FERRARI INVESTITO DA RAIKKONEN

Per ora sembrano escluse cause tecniche riguardo l’incidente occorso al meccanico della Ferrari durante il GP del Bahrain 2018. Considerando la complessità del pit stop, l’ipotesi - secondo Motorsport - è che l’incidente sia stato determinato da un problema legato alla procedura. In ogni caso verrà fatta chiarezza su questa vicenda, visto che la FIA ha aperto un’inchiesta dopo aver multato la Ferrari. Nel frattempo lo staff medico dell’ospedale BDF di Manama, che peraltro gode di un’ottima reputazione, seguiva da vicino il decorso post operatorio di Francesco Cigarini. Il paziente italiano ha già avuto occasione di alzarsi dal letto per la prima volta. E la prova è stata superata brillantemente, come dimostra un video che ha voluto condividere sulla sua pagina Instagram con un messaggio ironico (clicca qui per vederlo). «Giro di installazione. Nessuna procedura. Rimanere positivi». E il post che è stato commentato anche da Rubens Barrichello, molto legato alla Ferrari e ai suoi meccanici: «Forza amico. Siamo insieme. Dal tuo amico brasiliano».

© Riproduzione Riservata.