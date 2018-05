Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (Gp Spagna 2018 Barcellona)

Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: tempi e classifica, orari e come seguire le due sessioni (oggi venerdì 11 maggio)

11 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse

La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2018 sul circuito di Montmelò, la pista a breve distanza da Barcellona che ospita il quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Per prima cosa ecco gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 11 maggio, sul Circuit de Catalunya, ormai uno degli appuntamenti più classici della stagione di Formula 1. Per la prima volta in stagione non ci sarà alcun problema di fuso orario per gli appassionati italiani, però attenzione perché rispetto all’anno scorso le due sessioni di prove libere sono state spostate di un’ora: la FP1 avrà dunque inizio alle ore 11.00 della mattina; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente allo stesso orario di qualifiche e gara, anch’esse posticipate rispetto a quanto accadeva sino all’anno scorso.

GP SPAGNA F1, DIRETTA LIVE

FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula 1 dal circuito di Barcellona Montmelò saranno trasmesse oggi su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Importante ricordare anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

GP SPAGNA 2018: I PROTAGONISTI

Il Gran Premio di Spagna è sempre uno snodo importante nella stagione della Formula 1: dopo le prime quattro gare più o meno esotiche, il Circus sbarca in Europa, per di più sulla pista dove maggiormente si gira per i test invernali - quest’anno entrambe le sessioni sono state disputate proprio al Montmelò tra febbraio e marzo. Di conseguenza di solito proprio a Barcellona tutte le scuderie gettano nella mischia significative novità tecniche e le gerarchie dei valori iniziano a consolidarsi. Quest’anno sembra esserci ancora più incertezza del solito: la Ferrari ha addirittura superato la Mercedes sul giro secco - tradizionale punto di forza di Stoccarda - grazie alle ultime tre pole position consecutive di Sebastian Vettel, la domenica però sta succedendo di tutto ed è ancora molto difficile chi sia il più forte. Anche le gerarchie interne ai team non sono ancora chiare: ad esempio, Valtteri Bottas sta mettendo in difficoltà più del previsto Lewis Hamilton, anche se il beffardo esito del GP di Baku ha privato il finlandese di una vittoria che avrebbe meritato, consegnandola proprio all’inglese.

La Ferrari senz’altro è molto competitiva, ma ha capitalizzato poco la sua nuova superiorità del sabato: fra Shanghai e Baku Vettel ha lasciato per strada troppi punti, anche se non tutti per colpa sua (vedi il tamponamento subito da Max Verstappen in Cina), mentre Kimi Raikkonen a sprazzi sta facendo anche molto bene, ma difetta in continuità. Questo poi è l’enorme punto debole della Red Bull, per la quale ovviamente il primo problema è il rapporto interno fra i due piloti, già molto delicato prima del pasticcio in Azerbaigian, che certamente non può avere migliorato la situazione. Insomma, tutti hanno motivi validi per cercare di dare il massimo in questo quinto appuntamento che potrebbe dare la svolta alla stagione del Mondiale: mettiamoci comodi, la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula 1 a Barcellona Montmelò sta per cominciare…

