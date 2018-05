Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY e TV8 qualifiche live: cronaca e tempi (Gp Spagna 2018 Barcellona)

Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Spagna 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca e tempi delle due sessioni (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: Fernando Alonso, si corre in casa dello spagnolo

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 sul circuito di Montmelò a poca distanza da Barcellona, sede del quinto Gp del Mondiale di quest'anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista del Circuit de Catalunya, appuntamento ormai tradizionale per il Circus che vi fa tappa da oltre un quarto di secolo. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 12 maggio 2017 sul circuito della città catalana. Il fuso orario finalmente non costituirà più un problema, ma quest’anno tutti gli appuntamenti europei sono slittati di un’ora e di conseguenza sarà utile fare un pro-memoria per gli appassionati. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3 alle ore 12.00, saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 15.00, appunto un’ora più tardi rispetto a quello che eravamo abituati nelle gare in Europa.

GP SPAGNA, DIRETTA LIVE

FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula 1 dal circuito di Barcellona Montmelò saranno trasmesse oggi su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro la principale notizia dell’anno è che sarà Tv8 il canale di riferimento al numero 8 del telecomando, ma per trovare Gran Premi in tempo reale dovremo aspettare Monza. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire solo le differite, tra l’altro limitate alle giornate di sabato e domenica: di conseguenza, chi non è abbonato Sky oggi dovrà aspettare fino alle ore 20.00 per seguire almeno in replica la sessione delle prove ufficiali del Gp Spagna 2018. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

PROVE LIBERE 1, LE FERRARI SI NASCONDONO

Dominio Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna 2018 di Formula 1. Non una sorpresa,a ben vedere lo storico del circuito di Montmelò, ma dopo aver assaporato un inizio di stagione entusiasmante delle Ferrari (quanto meno ad inizio weekend) la speranza che le Rosse potessero tenere testa alle Frecce d'Argento anche in quel di Barcellona sta lentamente tramontando. Bisogna sottolineare come le monoposto di Maranello potrebbero essersi nascoste in questa prima sessione di prove libere, evitando di sfiancare un motore che tornerà utile soprattutto in qualifica. Sarà allora, sul giro secco che quest'anno tante soddisfazioni ha dato a Sebastian Vettel, che capiremo se il dominio nei test invernali della Mercerdes possa realmente essere incrinato o meno. Per ora la classifica parla chiaro: Bottas ed Hamilton davanti, Vettel e Raikkonen 3° e 5°. C'è tempo per recuperare...(agg. di Dario D'Angelo)

PROVE LIBERE 2, LA MERCEDES SI CONFERMA NELLA PISTA AMICA

Sarà un Gran Premio di Spagna 2018 tutto da vivere. Se si analizza la prestazione sul giro secco, infatti, sembrano essere le Mercedes le maggiori indiziate per la pole position: Bottas nella FP1 e Hamilton nella FP2 hanno infatti dominato segnando i giri più veloci. Ma è stato soprattutto nel finale della seconda sessione di libere, quando mancavano meno di due minuti alla conclusione, che i tifosi della scuderia di Maranello si sono rianimati. Nella simulazione di passo gara, infatti, Sebastian Vettel - nonostante le difficoltà dovute dall'impossibilità di differenziare il lavoro, visti i problemi riscontrati sulla monoposto di Raikkonen - ha fatto segnare un tempo che sul ritmo è all'altezza delle Mercedes e delle Red Bull. Sono tutti lì, questione di millesimi. La sensazione è che si debba fare di tutto per tentare di limare il gap in qualifica per cercare di entrare almeno in prima fila. Una volta partiti davanti poi la partita sarebbe aperta. Perfino in Spagna, storicamente terreno di conquista Mercedes. (agg. di Dario D'Angelo)

GP SPAGNA 2018: UN TUFFO NELLA STORIA

In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo adesso a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 in Spagna. Una storia lunghissima, perché ebbe inizio addirittura nel 1913, anche se per decenni il Gran Premio iberico si tenne solo sporadicamente, talvolta addirittura con lunghe pause fra un'edizione e l'altra. Nel 1951 si tenne la prima edizione valida per il Mondiale che era nato l'anno prima: vinse Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo sul circuito di Pedralbes, a Barcellona, dove poi si corse anche nel 1954 con vittoria della Ferrari di Mike Hawthorn. Tuttavia poi si dovette aspettare fino al 1968 per rivedere la Spagna nel calendario iridato: iniziò l'alternanza fra il circuito di Jarama (vicino a Madrid) e la pista del Montjuic a Barcellona, quasi in ossequio alle due anime della Spagna sportiva e non solo, ma quel che più conta è che finalmente la Spagna divenne una tappa fissa del Circus, salvo le interruzioni dovute all'assenza negli anni fra il 1982 e il 1985. Il più vincente di quegli anni fu Jackie Stewart con i suoi tre successi consecutivi fra il 1969 e il 1971. Il ritorno definitivo della Spagna risale al 1986, quando per la prima volta si corse a Jerez de la Frontera e vinse Ayrton Senna. Il circuito andaluso ospitò la gara per cinque anni consecutivi, cioè fino al 1990, poi dal 1991 la sede fissa diventò il Montmelò, che fu inaugurato proprio quell'anno.

Stiamo ormai per entrare nell'epopea di Michael Schumacher, che ha vinto per ben sei volte il Gran Premio di Spagna: nel 1995 con la Benetton, nel 1996 invece fu proprio questo il suo primo successo in Ferrari, poi arrivò il poker consecutivo dal 2001 al 2004. Degne di nota anche le tre vittorie consecutive di Mika Hakkinen dal 1998 al 2000. Dopo Schumacher, gli unici tre piloti che hanno saputo vincere più di una volta al Montmelò sono stati Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Il finlandese ci è riuscito nel 2005 con la McLaren e nel 2008 con la Ferrari, mentre lo spagnolo ha fatto gioire il suo pubblico nel 2006 al volante della Renault e nel 2013 con la Ferrari in quella che però ancora oggi resta l'ultima vittoria della sua carriera e anche ultima delle 12 vittorie della Rossa nel Gp Spagna. Quanto a Hamilton, ha ottenuto le sue due vittorie spagnole sempre con la Mercedes, la prima nel 2014 e la seconda l’anno scorso. Nessun altro ha ottenuto il bis, nemmeno Sebastian Vettel che ha vinto solo nel 2011 con la Red Bull; quanto alle edizioni più recenti, in mezzo alle due vittorie di Hamilton ecco che nel 2015 a trionfare fu Nico Rosberg nel 2016 ci fu la clamorosa prima vittoria di Max Verstappen, favorita dall’incidente fratricida tra le due Mercedes alla prima curva. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula 1 a Barcellona Montmelò sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.