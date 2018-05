Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Spagna 2018 Barcellona (oggi 13 maggio)

Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Spagna 2018 a Barcellona Montmelò: Hamilton in testa su Vettel, la Ferrari davanti alla Mercedes

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

La classifica del Mondiale di Formula 1 che volto assumerà al termine del Gran Premio di Spagna? La gara di Barcellona, o per meglio dire Montmelò, sarà la quinta del Mondiale 2018 di Formula 1, ma la classifica del Mondiale Piloti così come pure la classifica del Mondiale Costruttori non ci hanno dato per ora indicazioni chiare, visto che ci sono stati numerosi imprevisti e colpi di scena nelle gare che abbiamo vissuto finora. Al comando fra i piloti ci sono comunque i due nomi più attesi: a Baku Lewis Hamilton ha superato Sebastian Vettel al termine di una gara decisamente fortunata per il pilota inglese, mentre la Ferrari ha restituito lo scherzetto firmando il sorpasso sulla Mercedes al comando della classifica Costruttori, approfittando del ritiro di Valtteri Bottas che è stata una fortuna per Hamilton ma non per la Mercedes nel suo complesso. Tornando alla classifica Piloti, al comando troviamo dunque Lewis Hamilton con 70 punti davanti a Vettel che ne ha 66. La differenza naturalmente non può essere indicativa, però resta qualche rimpianto per il tedesco che in Cina e Azerbaigian avrebbe potuto raccogliere di più, mentre Hamilton a Baku ha avuto (e con gli interessi) ciò che aveva dovuto lasciare a Melbourne. Dietro ai due big, per un motivo oppure per l’altro, nessuno ha ancora trovato continuità: terzo è Kimi Raikkonen con 48 punti dopo il secondo posto in terra azera, dove invece è stato beffato Valtteri Bottas, adesso quarto con 40 punti. Quinto con 37 punti è Daniel Ricciardo, soprattutto grazie alla vittoria cinese in una stagione per il resto complicata, mentre spicca il ritardo di Max Verstappen, che a causa di un inizio pessimo di stagione ha appena 18 punti.

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori la Ferrari a Baku ha scavalcato la Mercedes, perché in termini di punti il secondo posto di Raikkonen e il quarto di Vettel sono bastati a ribaltare la vittoria di Hamilton a causa dello zero di Bottas, che avrebbe meritato più di tutti ma ha dovuto subire il beffardo ritiro per foratura. Primato comunque meritato per la Ferrari, che nelle prime quattro gare ha ottenuto due vittorie e tre pole position: il Cavallino Rampante ha 114 punti contro i 110 della Mercedes, la lotta si annuncia decisamente incerta, ma rischia di essere già un po’ troppo lontana il terzo incomodo Red Bull, adesso a quota 55 punti a causa di diverse disavventure nelle prime gare di questa nuova stagione, delle quali evidentemente l’incidente fratricida a Baku fra Ricciardo e Verstappen è il simbolo perfetto. Ancora più lontani tutti gli altri, d’altronde non può essere altrimenti: dignitoso fin qui il rendimento della McLaren che è quarta con 36 punti davanti alla Renault, quinta a quota 35. I loro migliori piloti sono Fernando Alonso e Nico Hulkenberg: davanti a Verstappen e per Alonso già più punti di quelli ottenuti nell’intera stagione scorsa, ma è chiaro che i tre top team siano superiori. Tutti gli altri dovranno lottare per le briciole e cercare di conquistare quante più soddisfazioni possibili. Crisi nera per la Williams, che occupa tristemente l’ultima posizione, anche dietro la Sauber griffata Alfa Romeo.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1 2018

1 Lewis Hamilton MERCEDES 70

2 Sebastian Vettel FERRARI 66

3 Kimi Räikkönen FERRARI 48

4 Valtteri Bottas MERCEDES 40

5 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 37

6 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 28

7 Nico Hulkenberg RENAULT 22

8 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 18

9 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 15

10 Carlos Sainz RENAULT 13

11 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 12

12 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 11

13 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 8

14 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 8

15 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 4

16 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 2

17 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1

18 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1 2018

1 FERRARI 114

2 MERCEDES 110

3 RED BULL 55

4 MCLAREN 36

5 RENAULT 35

6 FORCE INDIA 16

7 TORO ROSSO 13

8 HAAS 11

9 ALFA ROMEO SAUBER 10

10 WILLIAMS 4

