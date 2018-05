Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY e TV8 gara live: vincitore, podio (Gp Spagna 2018 Barcellona)

Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: ordine d'arrivo, vincitore e podio della quinta gara della stagione (oggi 13 maggio)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: Hamilton ha vinto l'anno scorso

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Montmelò si corre il Gran Premio di Spagna 2018 sul circuito nei pressi di Barcellona che ospita il quinto appuntamento del Mondiale 2018 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Barcellona Montmelò). Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.10, l’orario al quale da questa stagione dovremo abituarci per quanto riguarda le gare in Europa - ben 70 minuti dopo rispetto al passato - e dunque naturalmente anche sul Circuit de Catalunya, che è sede fissa del Gran Premio iberico ormai da moltissimi anni. L’appuntamento è di grande interesse, perché Montmelò è una sorta di cartina di tornasole della Formula 1 odierna, dal momento che - per le sue caratteristiche tecniche - il Montmelò è un circuito ideale per capire i rapporti di forza fra le varie monoposto. Morale della favola: chi va forte a Barcellona, dovrebbe andare forte poi un po’ dappertutto. Il pubblico locale spera in Fernando Alonso, ma per l’idolo spagnolo salvo colpi di scena l’ambizione massima sarà un bel piazzamento, mentre tutti si attendono una nuova puntata del duello fra la Ferrari e la Mercedes.

GP SPAGNA, DIRETTA LIVE

FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula 1 dal circuito di Barcellona Montmelò, piatto forte della domenica, sarà naturalmente trasmessa oggi su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per il sesto anno consecutivo detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire solo le differite, seguendo uno schema che ormai è ben consolidato: anche per questo Gp di Spagna l'appuntamento sarà alle ore 21.00 naturalmente su Tv8. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network: in particolare su Twitter gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

PROVE LIBERE 3, MORDONO LE MERCEDES

La Fp3 conferma le sensazioni del venerdì, con la Mercedes che si trova molto a suo agio sulla pista di Montmelò e mette sia Hamilton che Bottas nelle condizioni di poter dire la loro per la pole position: per appena 13 millesimi il britannico si mette alle spalle il suo compagno di squadra che ha ancora il dente avvelenato per la vittoria sfuggita a pochi giri dal termine nel Gran Premio dell'Azerbaigian di due settimane fa. La Ferrari cerca di mantenere il passo delle Frecce d'Argento ma sia Vettel che Raikkonen dovranno sfoderare il giro perfetto se almeno uno dei due vuole sperare di agguantare la prima fila, già prenotata dalle Frecce d'Argento. Indecifrabile il comportamento della Red Bull che per la maggior parte del tempo ha girato con gomma bianca, facendo registrare tempi piuttosto interessanti con Ricciardo che nonostante la doppia mescola di svantaggio era più lento soltanto di qualche decimo rispetto agli altri big. Ancora problemi per Max Verstappen che ha girato poco, l'olandese ha litigato con i settaggi della sua Red Bull e si è ulteriormente incasinato con le regolazioni sul volante, costringendo i meccanici a effettuare un check-in completo sulla sua monoposto per capire cosa non andasse. Mattinata da dimenticare per Brendon Hartley che sul finire della sessione allarga troppo la traiettoria e pizzica l'erba, perdendo il controllo della sua Toro Rosso-Honda e sbattendo pesantemente contro il guard-rail: macchina distrutta ma nessun problema per il pilota neozelandese che non rivedremo in pista per le qualifiche, ci vorrà un mucchio di tempo per riparare i danni e i meccanici della Scuderia di Faenza, per quanto bravi, non sono attrezzati per i miracoli. Così come non possono compiere miracoli Stroll e Sirotkin che occupano le ultime due posizioni della classifica: Williams inguidabile in Catalogna, e se lo dice un manico come Kubica...

QUALIFICHE, LA POLE POSITION DI LEWIS HAMILTON

Lewis Hamilton conquista la 74^ pole position in carriera nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna che hanno riservato più di una sorpresa, a cominciare dal comportamento delle gomme: a parte il campione in carica di Formula 1, quasi nessuno ha saputo sfruttare alla perfezione la mescola super-soft che ha dato problemi soprattutto ai due piloti Ferrari, Vettel e Raikkonen, che dopo il primo tentativo nella Q3 rischiavano di doversi accontentare della terza fila. Dal muretto della Scuderia di Maranello è arrivato poi l'ordine di tornare alla gomma gialla già utilizzata nella Q2 e in questa maniera i ferraristi hanno limitato i danni prendendosi la seconda fila, ma resta comunque il rebus in vista della gara, dove tra l'altro non è escluso il rischio pioggia che potrebbe scompaginare ulteriormente le carte. La Red Bull si conferma come terza incomoda del lotto e proverà a inventarsi qualcosa con la gomma bianca, complimenti alla Haas che ha piazzato entrambe le macchine nella top-10 e soprattutto in Q3 sia con Magnussen (sempre più pimpante il danese) che con un ritrovato Grosjean dopo il patatrac di Baku in regime di safety car. Notte fonda per la Williams, nelle retrovie con Stroll (andato anche a muro) e Sirotkin: fa impressione vedere il team di Grove, un tempo dominatore assoluto nella categoria, oggi fanalino di coda del gruppo, dietro anche a Sauber e Toro Rosso.

GP SPAGNA 2018: INFO TECNICHE SUL CIRCUITO

Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche su questa pista che d'altronde è notissima a tutti nel Circus, sia perché qui si gareggia fin dal 1991 sia perché questa è una delle sedi preferite per i test invernali, ad esempio quest’anno entrambe le sessioni si sono disputate proprio a Barcellona: la gara si svolgerà sulla distanza di 66 giri, ognuno dei quali misura 4.655 metri, per un totale di 307,104 km. Il circuito si caratterizza per la presenza di 16 curve e due rettilinei principali, sui quali si potrà utilizzare il Drs. Il più lungo è quello dei box e del traguardo, l'altro è quello compreso fra le curve 9 e 10. Altre informazioni interessanti sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito del Montmelò è mediamente impegnativo per l’impianto frenante delle monoposto di Formula 1: il 16% del tempo di percorrenza di un giro viene speso in frenata, le più impegnative delle quali sono naturalmente quelle poste al termine dei due rettilinei principali: la curva 1 richiede una decelerazione di ben 5,0 g, mentre alla curva 10 arriviamo a 5,2 g e il dato medio di tutte le frenate del Circuit de Catalunya è di 4,5 g. Rispetto all’anno scorso dovrebbe crescere l’energia dissipata in frenata: durante l’intero GP ogni monoposto infatti dovrebbe dissipare 178 kWh. Dalla partenza alla bandiera a scacchi i tecnici Brembo hanno stimato che ciascun pilota affronta circa 530 frenate, esercitando un carico totale sul pedale di 69 tonnellate, oltre 7 quintali al minuto.

Per quanto riguarda le gomme, il Circuit de Catalunya ha subito recentemente una modifica importante per il comportamento degli pneumatici: è stato infatti riasfaltato nel mese di gennaio. La nuova superficie liscia elimina una delle cause di degrado delle gomme, l'abrasività del manto. Restano, però, le forti sollecitazioni laterali esercitate sugli pneumatici nel corso del giro, e in particolare in curva 3 e curva 9; la gomma messa più duramente alla prova è l'anteriore sinistra. Rispetto allo scorso anno, Pirelli ha deciso di abbandonare la mescola hard, optando, in abbinamento alla media e alla soft, per il compound supersoft. Se comparate a quelle dello scorso anno, le gomme marcate in rosso sono due step più morbidi, una novità importante rispetto al passato. Visto l'asfalto decisamente meno abrasivo rispetto al passato, Pirelli ha inoltre deciso di ridurre lo spessore del battistrada degli pneumatici di 0,4 millimetri. Si tratta di una scelta volta alla diminuzione delle temperature in superficie: i tecnici di Pirelli hanno calcolato una flessione di circa 10°. Stando a quanto dichiarato dai tecnici della Casa milanese, questa scelta non influenzerà comunque in alcun modo la durata degli stint di gara. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula 1 sul circuito di Barcellona Montmelò sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.