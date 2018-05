Incidente Grosjean/ Video, Gp Spagna 2018: folle testacoda, sperona due monoposto e finisce al centro medico

13 maggio 2018 Silvana Palazzo

Incidente Grosjean (Foto: da Twitter)

Disastro Grosjean nel GP di Spagna 2018: una manovra inspiegabile del pilota della Haas ha rischiato di avere gravi conseguenze in pista. Finito in parte sulla ghiaia, ha provato a rientrare in pista con una manovra a dir poco azzardata, cioè un testacoda. Peccato però che in quel momento stessero passando molti altri piloti, quindi il suo tentativo ha scatenato il caos: mentre girava la sua Haas ha innalzato una grande coltre di fumo che ha oscurato la visuale di chi stava passando in quel tratto. E quindi l'impatto con le altre vetture è stato inevitabile. Nell'autoscontro sono rimasti coinvolti Nico Hulkenberg e Pierre Gasly, che non hanno potuto in nessun modo evitare l'incidente. Inevitabile la discesa in pista della Safety Car: l'incidente ha generato tantissimi detriti che vanno ovviamente tolti affinché riprenda la gara. Ora si attendono le decisioni dei commissari: difficilmente la manovra di Grosejan resterà impunita. Intanto è stato condotto al centro medico per dei controlli visto che ha riportato un duro impatto.

INCIDENTE GROSJEAN: LA DINAMICA

Il primo errore di Romain Grosjean è stato veniale: ha perso la macchina in entrata di curva, quindi ha intelligentemente mollato il gas per evitare di tamponare Kevin Magnussen. Quello che è accaduto dopo però è tutt'altro che un errore veniale, soprattutto per un pilota della sua esperienza. Grosjean stava finendo sulla ghiaia, ma non voleva compromettere la sua gara, quindi ha pensato di azzardare una rapida ripartenza, senza però avere la lucidità di comprendere che con quella manovra avrebbe messo in pericolo la sua incolumità e quella dei piloti dietro di lui. Quindi ha tenuto giù il pedale e ha girato a 360° la sua Haas, ma senza aspettare che passassero tutti o che comunque avesse lo spazio necessario per non impattare nessuno. Ma gli è andata malissimo, e così ai due piloti che non hanno potuto evitare lo scontro a causa della nube che le gomme di Grosjean hanno innalzato per il testacoda.

