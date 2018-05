Pronostico Formula 1/ GP Spagna 2018 Barcellona, Pierluigi Martini: vince Hamilton! (esclusiva)

13 maggio 2018 INT. Pierluigi Martini

Doppietta Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona. Lewis Hamilton ha distanziato di soli quaranta millesimi Valtteri Bottas, potrebbe essere un grande duello fra il campione del mondo e il pilota finlandese. Terzo e quarto partiranno rispettivamente Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen con le due Ferrari, che naturalmente cercheranno di inserirsi nella lotta, mentre in terza fila ci saranno Max Verstappen e Daniel Ricciardo con le due Red Bull. Un Gran Premio di Spagna da vivere quindi fino in fondo: per presentarlo abbiamo sentito l'ex pilota di Formula 1 Pierluigi Martini. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Doppietta Mercedes a Barcellona nelle qualifiche, la macchina tedesca è superiore a tutti al Montmelò? Diciamo che la Mercedes ha dimostrato tutto il suo valore, ha confermato che è sempre una grande macchina, capace di essere competitiva al massimo come si è sempre visto in questi anni.

40 millesimi fra Hamilton e Bottas: sarà duello? No, credo proprio che Hamilton non dovrebbe avere problemi con Bottas, è troppo superiore al pilota finlandese.

Come giudica il terzo e il quarto posto di Vettel e Raikkonen? La Ferrari ha fatto una buona prestazione. Dopo l'inizio della stagione magari si pensava a una Ferrari eccezionale, poi è tornata su la Mercedes. Credo che in ogni caso la lotta per il titolo si deciderà nella seconda parte dell'anno.

Si aspettava di più dalla Red Bull? La Red Bull non è certo al livello di Mercedes e Ferrari. Credo che quest'anno possa puntare a vincere qualche gara, per il titolo alla fine lotteranno Hamilton e Vettel.

Come giudica la prestazione di Magnussen e di Alonso? Sono buone prove ma alla fine quello che contano sono le prime posizioni, chi lotterà per i primi posti, per il Mondiale. La Haas è una buona macchina, c’è anche Grosjean che in qualche occasione è stato sfortunato ma ha fatto anche qualche errore.

Cosa ha detto poi Barcellona? Ha detto che dopo i circuiti extraeuropei si è tornati in una pista importante per la Formula 1, dove praticamente inizierà la stagione. Un Gran Premio dove si potrà vedere maggiormente il valore dei vari team e delle varie macchine.

Il suo pronostico sul Gran Premio di Spagna? Penso che possa vincere Hamilton. (Franco Vittadini)

