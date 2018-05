Video/ Formula 1, highlights GP Spagna 2018 Montmelò, classifica piloti e costruttori

Video Formula 1, highlights Gp Spagna 2018 Montmelò: Lewis Hamilton vince la seconda gara consecutiva e allunga nella classifica piloti, Mercedes di nuovo in testa al Mondiale costruttori

14 maggio 2018 Michela Colombo

Video Formula 1, highlights Gp Spagna 2018 (Foto LaPresse)

Si è svolto ieri pomeriggio il Gran premio di Spagna 2018: il quinto appuntamento del mondiale di Formula 1 ha quindi avuto luogo nel circuito di Barcellona, pista che negli anni passati ha riservato innumerevoli emozioni per gli appassionati. Di certo le emozioni non sono mancate anche in quesa edizione: la vittoria è andata a un ottimo Lewis Hamilton, ma alle spalle del campione del mondo in carica della F1 è successo davvero di tutto, tra maltempo, guasti, incidenti e numerosi ingressi della Safety Car. La bandiera a scacchi ha comunque visto primo Hamilton, seguito dal compagno di squadra Bottas, Verstappen e Sebastian Vettel solo quarto: in questo modo l’inglese ha allungato il proprio vantaggio al vertice nella classifica del mondiale piloti, che lo vedeva già leader prima del Gp di Spagna 2018.

LA GARA

Andando a vedere la cronaca della gara ecco che in perfetto orario i piloti si erano portati in griglia di partenza del Gp di Spagna 2018: nessun problema nel giro di ricognizione. Al via è da registrare l’ottimo lo spunto di Vettel che riesce a infilare Bottas tirando la staccata della prima curva al limite è guadagnando l'interno. Dietro però ecco una una carambola innescata da Grosjean: la manovra rischiosissima del francese infatti provoca l’uscita di scena di due piloti (Gasly e Hulkenberg) chiamando nel contempo l'entrata della Safety Car. Solo al sesto giro la macchina di sicurezza ha potuto spegnere le luci: si torna quindi a spinger sull’acceleratore ed Hamilton immediatamente inizia ad inanellare giri veloci mentre Vettel deve invece guardarsi le spalle da Bottas.

DOMINIO MERCEDES

Al 14° giro le Mercedes erano apparse davvero imbattibili con entrambi i piloti: ecco quindi il momento del valzer ai box. In tale contesto il muretto rosso chiama al cambio ruota Vettel e il tedesco alla sua uscita riesce a tenere la sua posizione pur con Bottas sempre molto vicino. Sulla pista però sopraggiunge la pioggia e nel contempo si nota il forte calo di potenza della vettura di Raikkonen, costretto poi al ritiro. In questa fase della gara poi è successo ben poco: i meccanici sono tutti con il naso all'insù per controllare l'eventuale pioggia che per adesso non arriva. A stretto giro di posta si erano poi fermati tutti i piloti e alla fine dei pit stop le posizioni rimangono di fatto invariate.

LA BANDIERA A SCACCHI

Ecco però il nuovo colpo di scena: la Ferrari richiama Vettel ai box per un cambio gomme al 43^ giro: il tedesco monta gomma bianca ma esce in quarta posizione. Il resto della gara è dedicata alla rincorsa della prima guida Ferrari della terza posizione, mentre le Mercedes fanno gara a parte, con Hamilton che legittima la probabile vittoria con una continua ricerca di giri veloci. Negli ultimi giri con le telecamere che si soffermano sulla cavalcata vincente delle frecce d'argento: i piloti di Stoccarda si sono dimostrati troppo forti oggi a Barcellona, merito pure delle nuove gomme Pirelli. Arriva la bandiera a scacchi con Hamilton che corona un week end perfetto, secondo Bottas, terzo Verstappen e medaglia di legno per Vettel.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1 2018

1 HAMILTON L. Mercedes 95

2 VETTEL S. Ferrari 78

3 BOTTAS V. Mercedes 58

4 RAIKKONEN K. Ferrari 48

5 RICCIARDO D. Red Bull 47

6 VERSTAPPEN M. Red Bull 33

7 ALONSO F. McLaren 32

8 HULKENBERG N. Renault 22

9 MAGNUSSEN K. Haas 19

9 SAINZ JR C. Renault 19

10 PEREZ S. Force India 17

11 GASLY P. Toro Rosso 12

12 LECLERC C. Alfa Romeo Sauber 9

13 VANDOORNE S. McLaren 8

14 STROLL L. Williams 4

15 ERICSSON M. Alfa Romeo Sauber 2

16 HARTLEY B. Toro Rosso 1

16 OCON E. Force India 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1 2018

1 MERCEDES 153

2 FERRARI 126

3 RED BULL 80

4 RENAULT 41

5 MCLAREN 40

6 HAAS 19

7 FORCE INDIA 18

8 TORO ROSSO 13

9 ALFA ROMEO SAUBER 11

10 WILLIAMS 4

© Riproduzione Riservata.