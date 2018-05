Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona/ Streaming video e diretta tv: classifica tempi (1^ giornata)

Diretta test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica dei tempi della giornata di prove a Montmelò dopo il Gran Premio di domenica (oggi 15 maggio)

15 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Test Formula 1 Barcellona: Lewis Hamilton, domenica primo (LaPresse - repertorio)

La Formula 1 si è fermata a Barcellona, o per essere più precisi sul circuito del Montmelò, sede domenica del Gran Premio di Spagna, che oggi e domani ospiterà anche i primi due giorni di test nel corso della stagione, che sta entrando sempre più nel vivo dal momento che la gara di domenica è stata la quinta del Mondiale 2018. Il Circuit de Catalunya è d’altronde punto di riferimento classico per le varie sessioni di test: in questo inverno addirittura si è girato solo a Barcellona, che ha ospitato tutti gli otto giorni di prove che hanno preceduto l’inizio della nuova stagione della Formula 1. Adesso si torna di nuovo in pista sul tracciato dove tutti i team vantano dunque una enorme mole di dati, l’auspicio dunque è quello di sfruttare al meglio questa rara occasione, dal momento che poi solamente a Budapest si girerà per altri due giorni a seguire il Gran Premio che si disputerà nella capitale magiara a fine luglio. Ricordiamo che sulla pista di Montmelò il via a questa giornata sarà dato alle ore 9.00, ci sarà un’ora di pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00, mentre la bandiera a scacchi sarà prevista per le ore 18.00, quando calerà il sipario sulla prima giornata di questa sessione di test.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sfortunatamente per tutti gli appassionati, non è possibile seguire i test di Barcellona della Formula 1 in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Segnaliamo però gli aggiornamenti in tempo reale che saranno forniti dai siti e dagli account ufficiali dei vari social network della Federazione e delle scuderie, che certamente forniranno informazioni utili e a volte anche scambi di battute simpatiche fra le varie squadre, come succedeva nel corso dei test di inizio stagione.

TEST BARCELLONA FORMULA 1: DOPO IL GRAN PREMIO

Barcellona è una pista tradizionalmente favorevole alla Mercedes e anche il Gran Premio appena finito non ha fatto eccezione. La Ferrari era reduce da tre pole position consecutive ed ecco al sabato Lewis Hamilton e Valtteri Bottas primo e secondo per monopolizzare la prima fila, doppietta che poi si è ripetuta anche in gara - e pure in questo caso si è trattato della prima volta nella stagione. Per la Ferrari non è stato dunque un weekend facile, soprattutto perché per il Cavallino Rampante è scattato l’allarme affidabilità che ha duramente colpito Kimi Raikkonen con un motore in fumo venerdì nelle prove libere e un ulteriore guasto che ha posto fine in anticipo alla sua gara. Dunque la Ferrari dovrà sfruttare queste due giornate per lavorare forse soprattutto proprio sull’affidabilità, dal momento che le prestazioni quest’anno sembrano essere un punto di forza per la Rossa, anche se naturalmente ogni circuito presenta caratteristiche diverse e ad esempio a Barcellona la Ferrari. La Mercedes dal canto suo potrà girare su una pista con la quale ha grande confidenza, anche se si avvicina Montecarlo che un anno fa aveva causato problemi a Stoccarda, che in generale aveva patito i circuiti più lenti.

© Riproduzione Riservata.