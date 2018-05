Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona/ Streaming video e diretta tv, classifica tempi (2^ giornata)

Diretta Test Formula 1 2018 Barcellona: info streaming e video della seconda giornata di prove sulla pista del Montmelò. Classifica dei tempi e orari della sessione.

16 maggio 2018 Michela Colombo

Max Verstappen (LaPresse)

Si chiude oggi a Barcellona la piccola parentesi dei test infracampionato della Formula 1 2018: ultimi giri quindi al Montmelò per questa piccola sessione di prove dove le varie scuderie hanno potuto testare alcune innovazioni in vita del proseguo della stagione oltre che per alcune novità in ottica 2019. Ecco che in tale ottica ieri sono state McLaren e Force India a montare gomme non marchiate, in studio dalla Pirelli per la stagione 2019 della Formula 1. Oltre a loro anche la Mercedes ha introdotto alcune novità importanti sulle proprie vetture in vista dell’anno prossimo, su richiesta della Fia: già nella mattinata la monoposto di Lewis Hamilton aveva montato alcune luci sull’ala posteriore, probabilmente studiate con lo scopo di migliorare la visibilità della monoposto in condizioni critiche. In attesa di vedere quali potrebbero essere i componenti nuovi testati oggi riepiloghiamo gli orari di questa 2^ giornata di test a Barcellona: semaforo verde atteso alle ore 9.00 con la bandiera a scacchi programmata alle ore 18.00, mentre è stata prevista un’oretta di pausa pranzo a tra le 13.00 e le 14.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sfortunatamente per tutti gli appassionati, non sarà possibile seguire la seconda giornata di test di Barcellona della Formula 1 in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Segnaliamo però gli aggiornamenti in tempo reale che saranno forniti dai siti e dagli account ufficiali dei vari social network della Federazione e delle scuderie, che certamente forniranno informazioni utili, come già succedeva nel corso dei test di inizio stagione.

LA GIORNATA DI IERI

Di certo la prima giornata di testa a Barcellona per la Formula 1 ha fornito non pochi dati utili a tutte le scuderie presenti a Montmelò: sia la classifica dei tempi che il conteggio dei giri ha dato risultati confortanti a quasi tutte le scuderie. L'unica a fare un'eccezione è forse la McLaren che ha perso parecchio tempo nella mattina e solo all'ultimo Vandoorne è riuscito a recuperare qualche dato utile. Importante quanto fatto da le tre big, Mercedes, Ferrari e Red Bull: la rossa ha dato un segnale consistente con Vettel nel pomeriggio fissato un ottimo 1,17 nella classifica dei tempi (superato però poi da Sainz, Verstappen sia di pochissimo), ma Hamilton e Verstappen hanno concentrato i loro sforzi in long run ed entrambi hanno oltrepassato in fretta la tripla cifra. Staremo a vedere che cosa ci riserverà la 2^ giornata di test per la Formula 1 a Barcellona.

