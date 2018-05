F1, Raikkonen: “Se resto in Ferrari? Non decido io”/ Vettel: “Con lui niente strategie o giochi psicologici”

23 maggio 2018 Silvana Palazzo

Ferrari, Raikkonen e Vettel (Foto: LaPresse)

Kimi Raikkonen non si sente ancora pronto per il ritiro, ma la sua permanenza in Ferrari è in bilico. Si parla di Daniel Ricciardo, Charles Leclerc o una sorpresa per la sua eventuale sostituzione. E se alla fine fosse ancora il pilota finlandese a dividere il box con Sebastian Vettel? «Non sono io che decido, dipende dal team. Loro sanno esattamente cosa voglio. Non sarei in F1 se non mi divertissi. Non devo dimostrare più niente», ha dichiarato Raikkonen nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Emozioni e impegno non sono cambiati sin dal suo debutto in Formula 1: «Il piacere di correre è l'unica cosa che mi trattiene in questo mondo, dal momento che farei volentieri a meno di tutto quello che vi ruota intorno, anche se è parte del gioco». Sono tanti però i fattori che incidono sul suo futuro, di sicuro Vettel lo continua ad indicare come compagno preferito anche per il futuro: «Se mi domandate se io preferisca avere lui come compagno piuttosto che qualsiasi altro pilota, allora rispondo sì. L'aspetto migliore di Kimi è che con lui posso essere me stesso veramente, e la medesima cosa vale da parte sua nei miei confronti. Non ci sono di mezzo giochi psicologici o strategie, come più o meno succede fra la maggior parte degli altri piloti».

FERRARI, RAIKKONEN IN BILICO? PARLA VETTEL

Kimi Raikkonen con Sebastian Vettel ancora in Ferrari il prossimo anno? Il mercato dei piloti si sta infiammando: il pilota finlandese a fine stagione sarà in scadenza, quindi potrebbero esserci importanti novità. L'unico sicuro del posto tra i due è Vettel, grazie ad un contratto con il Cavallino firmato fino al 2020. Tante le ipotesi per una eventuale sostituzione di Raikkonen. Si parla ad esempio di Leclerc: «Non sono io a firmare il contratto del mio compagno di squadra, ma non vedo perché no. Ha tanti anni davanti rispetto a noi e nelle gare che ha disputato ha sfruttato le sue occasioni; ha già dimostrato quanto vale e di poter stare in Formula 1». C'è anche il fantamercato, quindi la voce di un ipotetico approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari: «Non ho nessun veto e non mi dispiacerebbe - ha spiegato Vettel, come riportato dalla Gazzetta dello Sport - Sono contento del rapporto che ho con Kimi, non so cosa accadrà ma sono certo che ha una priorità nei confronti di Mercedes. Io sono contento di essere dove sono».

