Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (Gp Monaco 2018)

24 maggio 2018 Mauro Mantegazza

La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Monaco 2018 sul circuito di Montecarlo. La prima annotazione è doverosamente sul fatto che si scende in pista già al giovedì, come da storica tradizione nel Principato, per evitare di bloccare Montecarlo per tre giorni consecutivi. Il circuito cittadino ospita la sesta gara del Mondiale, quella più attesa in assoluto per fascino e tradizione. Si riaccendono i motori, ecco dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi, giovedì 24 maggio: a parte il cambio di giorno, bisogna tenere conto del posticipo di un’ora di tutte le sessioni rispetto a ciò cui eravamo abituati fino all’anno scorso, dunque è bene ripetere. L'intero programma seguirà gli orari fissati quest’anno per le gare europee: si comincia dunque con la FP1, che avrà inizio alle ore 11.00 del mattino; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: LE LIBERE

Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, la principale notizia dell’anno è che sarà Tv8 il canale di riferimento al numero 8 del telecomando, ma per trovare Gran Premi in tempo reale dovremo aspettare Monza. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire solo le differite, tra l’altro limitate alle giornate di sabato e domenica: di conseguenza, chi non è abbonato Sky oggi non potrà seguire nemmeno in replica in chiaro le prime due sessioni di prove libere del Gp Monaco 2018. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

GP MONACO 2018: UN FASCINO UNICO

Montecarlo fa storia a sé nel calendario della Formula 1: un circuito certamente unico, apparentemente insensato per farci correre i bolidi della classe regina dell'automobilismo - e in effetti spesso le gare non sono entusiasmanti perché sorpassare è un'impresa ai limiti dell'impossibile. Eppure è la tappa più attesa, quella più prestigiosa, quella che non può mancare per nessun motivo e che mette in evidenza le capacità di guida e il coraggio dei piloti, che devono sapere ottenere il massimo andando il più velocemente possibile su un circuito stretto e tortuoso, con tante curve che sono entrate nel mito della Formula 1. Riepilogando: fascino, tradizione, ospiti di altissimo livello, eventi glamour, un tracciato stretto e tortuoso che esalta appunto le capacità di guida e il coraggio dei piloti migliori. Ecco perché di Montecarlo non si può fare a meno, anche a costo di correre il rischio di avere gare piuttosto noiose alla domenica. Quest’anno poi ci sarà la particolarità di un pilota monegasco per davvero e non solo di residenza: parliamo naturalmente del giovane talento Charles Leclerc, che vivrà un weekend a dir poco speciale.

I PROTAGONISTI ATTESI

Ci si arriva nel contesto di una stagione finora bellissima, nella quale Ferrari e Mercedes hanno lottato praticamente ad armi pari e nella quale la lotta per il titolo iridato appare apertissima, anche se la Ferrari ha raccolto meno di quanto probabilmente avrebbe meritato e di conseguenza si ritrova a rincorrere una Mercedes meno dominante rispetto al recente passato ma che - Melbourne a parte - ha raccolto sempre tutto quello che meritava e a volte anche di più, almeno con Hamilton (vedi Baku). Per la Ferrari ci saranno motivazioni speciali, perché il Cavallino Rampante a Montecarlo è tornato a vincere l’anno scorso per la prima volta dal lontano 2001, quando naturalmente fu Michael Schumacher ad imporsi al volante di una Rossa. Il 2017 ha visto una Ferrari sempre molto forte sui circuiti lenti, dove aveva messo in seria difficoltà la Mercedes. Quest’anno però la Rossa ha allungato il passo della propria monoposto, e questa mossa che altrove è un vantaggio potrebbe invece ridurre il vantaggio a Montecarlo e sui circuiti simili a quello del Principato. Questa è poi una gara che aspetta con ansia chi dispone di motori meno potenti, perché il gap si dovrebbe sentire meno: il riferimento può valere già per le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, ma in particolare per Fernando Alonso, che tra l’altro l’anno scorso aveva disputato la 500 Miglia di Indianapolis e di conseguenza aveva dovuto saltare Montecarlo. L'attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula 1 a Montecarlo sta per cominciare…

