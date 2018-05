Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp di Monaco 2018 (Montecarlo)

Classifica Formula 1: il mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio di Monaco 2018 che si accenderà oggi a Montecarlo. Hamilton sempre leadrer, Vettel insegue.

27 maggio 2018 Michela Colombo

Classifica Formula 1 - LaPresse

La formula 1 arriva in questo weekend a Montecarlo per disputare il prestigioso Gp di Monaco 2018, tra le più attese prove del calendario mondale: vediamo allora come si configurano le classifica dei piloti come dei costruttori alla vigilia dello spegnimento dei semafori rossi. Siamo infatti tutti impazienti di vedere come si possa risolvere sulle strade del principato il duello sempre vivo al vertice della classifica del mondiale piloti tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. La sorte ha infatti aiutato il pilota Mercedes negli ultimi appuntamenti, regalandogli la prima piazza con ben 95 punti a bilancio, ma si sa che il Gp di Monaco potrebbe completamente capovolgere la situazione, data la sua imprevedibilità. Ecco quindi le forti speranza della Rossa e dello stesso Vettel, che ora occupa il secondo gradino con 78 punti a bilancio. A podio anche Bottas con 58 punti, ma nella top five rientrano anche Raikkonen con 48 punti e Ricciardo che invece ne vanta 47. Osservando la classifica dei piloti della F1 prima di Montecarlo poi notiamo subito il grande rilancio di Verstappen, che approda al sesto posto: dietro di lui nella top ten troviamo Alonso, Hulkenberg, Magnussen e Sainz, questo fermo a 19 punti. A chiudere la classifica ci pensano poi Perez, Gasly e Leclerc, con Vandoorne, Stroll, Ericsson, Ocon e Hartley: solo Grosjean e Sirotkin sono ancora a quota 0.

I COSTRUTTORI

Esaminato cosa sta succedendo nella classifica del mondiale piloti ecco la situazione in quella riservata ai costruttori, dopo quanto accaduto a Barcellona e prima della bandiera a scacchi di Montecarlo. Al Gp di Monaco 2018 infatti il vertice della classifica vede ancora la Mercedes: per la casa anglo tedesca sono 153 i punti finora ottenuti e 27 quelli di vantaggio sulla Ferrari, che invece ne vanta 126 dal secondo gradino. Terzo piazzamento per la Red Bull con 80 punti e già nettamente staccata dalle altre due scuderie big di questa stagione della Formula 1. Al quarto posto ecco poi la Renault con 41 punti e la McLaren che invece ne registra 40 alla vigilia del sesto appuntamento del mondiale: sesta la Haas con 19 punti e a seguire la Force India (18) e la Toro Rosso (13). A chiudere la lista dei costruttori ecco poi la Sauber Alfa Romeo, ferma a 11 punti e la Williams, fanalino di coda con solo 4 punti ottenuti finora.

IL MONDIALE PILOTI

1 L. Hamilton (Mercedes) 95

2 S. Vettel (Ferrari) 78

3 V. Bottas (Mercedes) 58

4 K. Raikkonen (Ferrari) 48

5 D.Ricciardo (Red Bull) 47

6 M. Verstappen (Red Bull) 33

7 F. Alonso (McLaren) 32

8 N. Hulkenberg (Renault) 22

9 K. Magnussen (Haas) 19

10 C. Sainz (Renault) 19

11 S. Perez (Force India) 17

12 P. Gasly (Toro Rosso) 12

13 C. Leclerc (Sauber) 9

14 S. Vandoorne (McLaren) 8

15 L.Stroll (Williams) 4

16 M.Ericsson (Sauber) 2

17 E. Ocon (Force India) 1

18 B.Hartley (Toro Rosso) 1

IL MONDIALE COSTRUTTORI

1 Mercedes 153

2 Ferrari 126

3 Red Bull 80

4 Renault 41

5 McLaren 40

6 Haas 19

7 Force India 18

8 Toro Rosso 13

9 Sauber 11

10 Williams 4

