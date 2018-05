Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY gara live: vincitore, podio e ordine d'arrivo (Gp Monaco 2018)

Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Monaco 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio)

27 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Montecarlo si corre il Gran Premio di Monaco 2018 sul circuito che ospita il sesto appuntamento del Mondiale 2018 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo). Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.10, l’orario che quest’anno è stato stabilito per le gare in Europa e dunque naturalmente anche sullo storico e affascinante circuito cittadino di Montecarlo. L’attesa sarà spasmodica per il Gran Premio più celebre dell'anno, l'appuntamento più glamour e affascinante del calendario iridato; la partenza sarà già un momento decisivo, perché una buona fetta delle possibilità di vittoria si giocherà proprio dalla partenza alla curva di Santa Devota, visto che poi sorpassare sullo stretto e tortuoso circuito cittadino del Principato è un'impresa ai limiti dell'impossibile. In effetti l’unico problema della Formula 1 a Montecarlo è proprio il rischio di gare noiose, ma è anche vero che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: attenzione ai colpi di scena!

GP MONACO, DIRETTA LIVE

FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula 1 dal circuito di Montecarlo, piatto forte della domenica, sarà naturalmente trasmessa oggi su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto la principale notizia dell’anno è che sarà Tv8 il canale di riferimento al numero 8 del telecomando, ma per trovare Gran Premi in tempo reale dovremo aspettare Monza. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire solo le differite, seguendo uno schema che ormai è ben consolidato: anche per questo Gp di Monaco l'appuntamento sarà alle ore 21.00 naturalmente su Tv8. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network: in particolare su Twitter gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

LE QUALIFICHE

Nel segno di Daniel Ricciardo e di Sebastian Vettel. Le prove del Gran Premio di Montecarlo hanno disegnato una griglia di partenza in cui la Red Bull si prende la pole position e la Ferrari arriva subito a ruota. Quindi, Hamilton al terzo posto, sempre sornione, e Raikkonen che garantisce alle Rosse una presenza nelle prime due file che nessuna altra scuderia potrà vantare alla partenza a Montecarlo.

E dire che la giornata non è stata certo tutta rose e fiori per la Red Bull, a causa del solito Verstappen che, da dominatore delle terze prove libere, a otto minuti dalla fine ha pensato bene di combinare un altro disastro, andando lungo e sbattendo contro un muro nella zona delle Piscine. Due ore di tempo non sono bastate ai tecnici della Red Bull per rifare tutta la parte anteriore della macchina, e per Verstappen le prove vere e proprie non sono neppure iniziate, con l'olandese che partirà ultimo in griglia senza considerare l'ulteriore penalizzazione di cinque posti che avrebbe comunque subito se fosse riuscito a partire, visto che i meccanici si erano trovati costretti a sostituire anche il cambio.

Come detto, la Red Bull potrà senz'altro consolarsi con Ricciardo, che dimostra di avere un feeling assolutamente speciale con la pista di Montecarlo. L'australiano ottiene infatti la sua seconda pole position in carriera dopo l'esordio assoluto del 2016, e anche in quel caso si correva a Montecarlo. A portare Ricciardo in pole è stato sicuramente un bilanciamento della macchina che è stato ottimale per la Red Bull: non che la Ferrari sia stata poi tanto lontana, con Vettel che ha concluso al secondo posto a +0.229, ma conoscendo le peculiarità della pista monegasca, riuscire a tirare fuori un coniglio dal cilindro con un sorpasso non sarà di certo facile per il tedesco.

LE DELUSIONI

Il pubblico di Montecarlo sognava tra l'altro di applaudire l'idolo di casa Leclerc, il terzo pilota monegasco nella storia della Formula 1. Ma non ce l'ha fatta a partecipare alla fase finale delle prove, uscendo in Q2 e ottenendo il quattordicesimo posto nella griglia di partenza. Alle spalle di Ricciardo e Vettel, si sono piazzati Hamilton e Raikkonen. Il leader della classifica mondiale piloti in Formula 1 ha corso prove avvedute, sapendo di non aver bisogno di forzare la mano in questo circuito. La seconda guida Ferrari spera che l'affidabilità della macchina in gara sia all'altezza di quanto visto in queste positive prove.

Alle spalle del quartetto di testa, la Mercedes di Valtteri Bottas e la Force India di Esteban Ocon, mentre a completare le prime dieci posizioni della griglia di partenza ci sono Alonso su McLaren, Sainz su Renault, Perez su Force India e Gasly su Toro Rosso. Da segnalare l'esperimento della Mercedes che, per garantirsi un miglior stint in gara, ha provato a qualificarsi con mescola ultrasoft. Vantaggio che non è stato però acquisito, e sono servite le ipersoft alle Frecce d'Argento per mettere in cassaforte la qualificazione, con un terzo posto per Hamilton e un quinto per Bottas che possono far guardare comunque con fiducia alla gara.

GP MONACO 2018: IL CIRCUITO E LE INFO TECNICHE

Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche su questa pista che d'altronde è ovviamente notissima a tutti nel Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 78 giri, ognuno dei quali misura 3.337 metri, per un totale di 260,286 km. Si tratta del circuito più corto e anche della gara più breve del Mondiale, l'unica alla quale è concessa una deroga per non raggiungere il minimo di 305 km che sono obbligatori per tutti gli altri Gran Premi e nonostante questo è comunque una delle gare più lunghe come tempo richiesto per completarle, visto che la velocità media è evidentemente molto più bassa del normale. Il circuito si caratterizza per la presenza di ben 19 curve, tutte celeberrime ed alcune delle quali leggendarie come ad esempio il tornante della Vecchia Stazione, che è la più lenta dell'intero Mondiale. Altro tratto caratteristico è quello del Tunnel, ma praticamente ogni centimetro della pista sa regalare grandi emozioni.

Informazioni interessanti sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito di Montecarlo è un tracciato impegnativo, quello sul quale si frena di più in tutto il Mondiale: infatti le numerose curve richiedono un grande lavoro agli impianti frenanti, molto sollecitati dai piloti anche al fine di controllare le proprie vetture, considerando che anche il minimo errore potrebbe costare caro. In totale si percorre in frenata ben il 21% di percorrenza di ogni singolo giro e sono ben 12 le frenate ad ogni tornata, per l’impressionante numero totale di 950 sulla distanza complessiva della gara, nonostante sia la più breve del Mondiale, come abbiamo già detto; d’altro canto va anche sottolineato il fatto che l'unica decelerazione particolarmente impegnativa è quella all'uscita del Tunnel, visto che per il resto non si toccano mai velocità particolarmente alte, ad eccezione di Santa Devota, che però non è una curva secca e quindi pur essendo posta al termine del rettilineo d’arrivo non è impegnativa quanto la frenata all’uscita dal Tunnel.

Per quanto riguarda le gomme, la notizia principale è naturalmente il debutto della hypersoft, la mescola più morbida introdotta quest’anno dalla Pirelli. Come ci informa l’azienda milanese, a Montecarlo le vetture presentano il massimo carico aerodinamico, ma al contempo il livello di stress degli pneumatici e quello dell'abrasività dell'asfalto sono bassi: per questo si tratta del tracciato ideale per le hypersoft, vista la necessità di generare grip meccanico. In generale, le tre mescole a disposizione saranno le più morbide: oltre alle gomme hypersoft, avremo le ultrasoft e le supersoft, che dunque si ritroveranno ad essere la mescola più “dura” nel tris a disposizione. Per quanto riguarda le strategie, di base si dovrebbe andare su una sola sosta, ma con la dovuta avvertenza che nel Principato l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e bisognerà essere bravi a cogliere l’attimo, come ad esempio fece la Ferrari a Melbourne. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula 1 sul circuito di Montecarlo sta per cominciare…

