Incidente Leclerc Hartley/ Video Formula 1, problemi ai freni per il monegasco: scontro fatale con Toro Rosso

Incidente Leclerc Hartley, Video formula 1: il momegasco della Sauber tampona la Toro Rosso del Neozelandese per un guasto ai freni. Gp di Monaco 2018.

27 maggio 2018 Michela Colombo

Charles Leclerc (LaPresse)

Non poteva mancare un incidente anche nell’edizione 2018 del Gp di Monaco: la pista di Montecarlo, per la sua struttura e complessità di tracciato è stata spesso teatro di brutto scontri e guai: oggi in gara è toccato a Charles Leclerc e Brendon Hartley, nel corso del 64^ giro del Gran Premio. Proprio quando la corsa volgeva al suo termine con la bandiera a scacchi, apparente senza alcun guaio a segnalare, ecco un incidente che potrebbe cambiare notevolmente le carte in tavola, visto la necessaria entrata in scena della safety car e delle bandiere gialle esposte subito dalla direzione di gara. Fortunatamente a parte avere due monoposto di formula 1 semi distrutte non si registrano altri problemi che qualche detrito in pista a Montecarlo: segnaliamo però che Leclerc e la Sauber si sono arenate in pista mentre la Toro rosso di Hartley è riuscita a tornare con sicurezza ai propri box per il ritiro,

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Si chiude quindi nel peggiore dei modi il Gp di Monaco 2018 per il padrone di casa Charles Leclerc, al suo primo appuntamento qui a Montecarlo con la Formula 1: dietro l’incidente che ha visto coinvolto anche Hartley e la sua Toro Rosso vi è un guaio meccanico. La Sauber Alfa Romeo del monegasco infatti ha registrato problemi ai freni: il pilota ha cercato di controllare il più possibile la monoposto, ma all’uscita del tunnel l’impatto con Hartley lì davanti era inevitabile. Leclerc, secondo quanto vediamo nel video per la dinamica dell'incidente, ha fatto di tutto per evitare il contatto, cercando pure di andare lungo sul muretto: il pilota neozelandese della casa italiana non si è accorto in tempo del problema dell’avversario. Dopo l’incidente l’inevitabile bandiera gialla con la Safety car: la Sauber ha infatti riportato tutta la parte anteriore distrutta, mentre la Toro Rosso ha registrato danni importanti alla parte posteriore, con l’ala praticamente distrutta.

ZERO SORPASSI.

"Come sono partiti, così sono arrivati"

