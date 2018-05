Video/ Formula 1, highlights Gp Monaco 2018 Montecarlo: classifica piloti e costruttori

28 maggio 2018 Michela Colombo

Daniel Ricciardo (LaPresse)

Il re del Gp di Monaco 2018 è senza dubbio Daniel Ricciardo: per il pilota australiano della Red Bull la vittoria sulla pista di Montecarlo rimarrà nella storia della Formula 1, anche perchè arriva dopo un weekend perfetto. In ogni appuntamento del fine settimana monegasco infatti il primo nome nella classifica dei tempi era proprio quello dell’alfiere della casa austriaca: i punti vinti hanno poi hanno aiutato molto lo stesso Ricciardo anche nella classifica dei piloti. Lista alla mano ecco che l’australiano ora vanta 72 punti e il terzo posto in classifica: di fronte però rimangono ben lontani Hamilton e Vettel (110 e 96 punti a testa). Classifiche alla mano ricordiamo pure che in quella costruttori la Mercedes guida ora con 178 punti: seconda la Ferrari a 156, terza la Redbull a quota 107. Ma vediamo ora nel dettaglio che cosa è successo in pista ieri per la gara del Gp di Monaco 2018.

LA GARA

I piloti lasciano i box in perfetto orario, nessun problema durante il giro di ricognizione e si attende solamente lo spegnimento dei semafori. Partiti. Il via del Gp di Monaco 2018 è insolitamente tranquillo: nessun cingente da segnalare e alla prima curva le posizioni si confermano con Ricciardo che gira per primo al Tabaccaio seguito da Vettel, Hamilton e Raikkonen. Nei primi giri si corre con animosità ma senza alcun problema: quasi subito però Ricciardo avverte i box di un problema elettronico, probabilmente la sua Mgu-K della Redbull non ricarica egregiamente e la macchina perde di potenza. Di contro anche Hamilton avverte il suo muretto di un evidente graining sull'anteriore sinistra: entrambi i piloti però stringono i denti e vanno comunque avanti senza nessun problema. Pur non registrando particolari cambiamenti nella corsa gli appassionati di Formula 1 non hanno di che annoiarsi a Montecarlo: la direzione gara commina a Sirotkin una penalizzazione per non aver montano le ruote entro l’avviso dei tre minuti. Il pilota russo deve fermarsi ai box e visto che non accade nulla in pista le telecamere sono tutte per i suoi meccanici.

I PRIMI PIT STOP

A Montecarlo intanto inizia il balletto dei pit stop: l’unico a uscire fuori dagli schemi è Bottas che sceglie una gomma rossa. Evidentemente gli ingegneri Mercedes vogliono differenziare la strategia sulle due macchine e avere la carta di riserva in caso di problematiche ai piloti davanti. Ricciardo intanto viene rassicurato dal suo ingegnere di pista: per radio gli viene detto che il circuito non permette troppi sorpassi e per questo una conduzione anche più lenta potrebbe non rovinare la sua vittoria. L’australiano infatti teme il riavvicinamento di Sebastian Vettel, alla seconda posizione e l’unico ad avere la possibilità di spingere: al tedesco improvvisamente gli si spengono le spie del volante, cosa questo che lo convince ad alzare il piede dall'acceleratore.

L’INCIDENTE DI LECLERC

Sul finale del Gp di Monaco 2018 però non manca l’incidente: a causarlo è un incolpevole Leclerc, che registrando problemi ai freni fa di tutto per non tamponare la Toro Rosso di Hartley. Purtroppo l’impatto è inevitabile: entrambi i piloti devono lasciare la gara, e nel frattempo entra in gioco la virtual safety car. L'incidente neutralizza del tutto la corsa: poco succede quindi nei giro finali. Alla bandiera a scacchi del Gp di Monaco 2018 passa quindi davanti Ricciardo: sul secondo gradino del podio sale Vettel, terzo Hamilton. Medaglia di legno per Raikkonen che arriva avanti di pochissimo rispetto a Bottas. Da segnalare la bella rimonta di Verstappen, con il giovane pilota Red Bull che pur partendo dalla ventesima posizione (non ha disputato le qualifiche dopo l’incidente occorso nella Fp3) chiude con un'onorevole nono posto.

IL MONDIALE PILOTI

1 L. Hamilton (Mercedes) 110

2 S. Vettel (Ferrari) 965

3 D. Ricciardo (Red Bull) 72

4 V. Bottas (Mercedes) 68

5 K. Raikkonen (Ferrari) 60

6 M. Verstappen (Red Bull) 35

7 F. Alonso (McLaren) 32

8 N. Hulkenberg (Renault) 26

9 C. Sainz (Renault) 20

10 K. Magnussen (Haas) 19

11 P. Gasly (Toro Rosso) 18

12 S. Perez (Force India) 17

13 C. Leclerc (Sauber) 9

13 E. Ocon (Force India) 9

15 S. Vandoorne (McLaren) 8

16 L. Stroll (Williams) 4

17 M. Ericsson (Sauber) 2

18 B.Hartley (Toro Rosso) 1

IL MONDIALE COSTRUTTORI

1 Mercedes 178

2 Ferrari 156

3 Red Bull 107

4 Renault 46

5 McLaren 40

6 Force India 26

7 Haas 19

7 Toro Rosso 19

9 Sauber 11

10 Williams 4

