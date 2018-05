FORMULA 1, MARCHIONNE "FERRARI FENOMENALE"/ "Dobbiamo tornare a vincere il mondiale"

Marchionne elogia la Ferrari: "Siamo in forma e cresceremo ancora". Dopo un ottimo inizio di stagione in Formula 1 il presidente di Maranello carica l'ambiente delle Rosse

04 maggio 2018 Fabio Belli

Marchionne (foto LaPresse)

Dopo un ottimo inizio di stagione per le Rosse, Sergio Marchionne ha avuto parole di grande elogio per l'avvio del Mondiale di Formula 1 di Vettel, Raikkonen e tutto il team, professando grande ottimismo per il futuro. Il presidente di Maranello è convinto che la Ferrari potraà essere protagonista dall'inizio alla fine nel Mondiale. "La Ferrari di quest'anno in F1 è in una condizione fenomenale, siamo stati sfortunati con le nostre monoposto a Baku, ma è la più promettente vettura da quando sono qui. E ancora più incoraggiante è constatare l'impegno di entrambi i nostri piloti, Vettel e Raikkonen. Poi ci sono ancora sviluppi in corso che si vedranno più avanti nella stagione: è importante che Ferrari torni a vincere nel Mondiale di F1."

IDEE CHIARE SUL FUTURO

Le parole d'ottimismo di Sergio Marchionne per una Ferrari protagonista nel Mondiale di Formula 1 sono arrivate durante la presentazione della trimestrale del gruppo. Il presidente del Cavallino con le sue dichiarazioni ha dimostrato di avere idee chiare anche sul futuro, con una visione d'insieme molto ben definitiva sui prossimi passi della Ferrari: "Quello che dovete tenere in mente è che la Ferrari continuerà a correre, è nel nostro sangue. Continueremo a mostrare le nostre capacità. Sono incoraggiato dal cambio di atteggiamento e abbiamo elementi a sufficienza per discutere: arriveremo a una conclusione entro la fine dell'anno" il riferimento al contenzioso che il gruppo ha avuto nelle ultime settimane con Liberty Media sulla permanenza nel circuito Mondiale di Formula 1 delle Rosse.

