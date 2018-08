ALONSO LASCIA LA FORMULA 1 NEL 2019/ Ultimo anno in McLaren:"Per me è tempo di cambiare"

Alonso lascia la Formula 1 nel 2019: l'addio dell'ex iridato avverrà a fine anno. L'annuncio ufficiale in un comunicato della McLaren:"Per me è tempo di cambiare..."

Fernando Alonso (foto da Lapresse)

Anche le storie più belle sono destinate ad avere un finale: così quella di Fernando Alonso in Formula 1 cesserà nel 2019. Guiderà fino a fine anno la McLaren, una macchina evidentemente non all'altezza del talento dell'ex Ferrari, poi saluterà per sempre il mondo che gli ha regalato le gioie più grandi della sua carriera da sportivo. L'annuncio ufficiale è arrivato proprio dalla casa automobilistica inglese, che nella giornata di ieri ha diramato un comunicato firmato proprio da Fernando. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Alonso ha spiegato:"Dopo 17 anni in questo sport fantastico, è per me tempo di cambiare e andare altrove. Ci sono ancora diverse gare da qui alla fine della stagione e io le disputerò con la stessa passione e impegno di sempre. Vediamo che cosa mi darà il futuro, ci sono nuove sfide dietro l’angolo".

QUALE FUTURO?

Con la sincerità di sempre, è stato lo stesso Fernando Alonso ad ammettere che la decisione di lasciare la Formula 1 alla fine di questa stagione non è stata presa da qualche giorno ma risale a qualche mese fa e di non averla cambiata nonostante gli sforzi di Chase Carey e Liberty Media per cercare di fargli cambiare idea. Ma allora quale sarà il futuro di Fernando Alonso? L'asturiano ufficialmente ha dichiarato:"Sto vivendo uno dei momenti più felici della mia vita, ma ho bisogno di esplorare nuove avventure". Una frase che si presta a diverse interpretazioni ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che nonostante i 37 anni appena compiuti il futuro di Alonso possa essere ancora nel mondo delle corse. In quale contesto? Probabilmente quello della Formula Indy. Un nuovo traguardo da inseguire dopo la vittoria nella 24 Ore di Le Mans?

© Riproduzione Riservata.