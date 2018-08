Michael Schumacher trasferito a Maiorca/ F1 ultime notizie: la moglie Corinne compra una villa alle Baleari

Michael Schumacher trasferito a Maiorca: l'indiscrezione lanciata da rivista svizzera, “moglie Corinna ha preso villa lussuosa alle Baleari per la riabilitazione dell'ex campione F1"

15 agosto 2018 Niccolò Magnani

Michael Schumacher trasferito a Maiorca (LaPresse)

A sorpresa giunge un’importante novità sul delicato caso di Michael Schumacher, campionissimo ex Ferrari colpito dal terribile incidente in sci nell’inverno 2013: il pilota in segretissima riabilitazione ormai da anni sarebbe pronto ad essere trasferito a Maiorca, la più splendente delle Isole Baleari. Secondo la rivista svizzera L'Illustré, Schumi sarà trasferito nelle prossime settimane ad Andrtatx, una piccola cittadina nel sud dell'isola: il motivo è semplice, pare che la moglie Corinna abbia acquistato una lussuosa residenza che apparteneva al presidente del Real Madrid Florentino Perez. La famiglia Schumacher vive dal 2002 nella città di Gland, nel cantone svizzero di Vaud, dove tra l’altro il sindaco Gérald Cretegny - più volte sollecitato da media in questi anni per avere informazioni (a vuoto) sullo stato di salute dello sfortunatissimo ex campione di Formula 1 - ha dichiarato a L'Illustré di non essere a conoscenza di nulla. La notizia è ovviamente di quelle roboanti, come del resto ogni minima fonte “nuova” sullo stato di salute del campione tedesco che solo poche settimane fa aveva ricevuto nuova “protezione” dal suo ex manager in Ferrari Jean Todt, «vi prego di lasciare in pace Michael e l’intera famiglia, meritano la privacy più assoluta e completa».

L’INDISCREZIONE CONFERMATA

«Posso confermare che Schumacher verrà qui e già siamo al lavoro per accoglierlo», ha spiegato il sindaco di Andrtatx, Katia Rouarch: nel frattempo pare che i servizi di sicurezza locali sono stati già avvertiti da poter garantire la più totale privacy all’intero staff della famiglia Schumacher. Villa di 3mila metri quadri, costata 30 milioni di euro, dovrà ospitare l’intera famiglia e ovviamente tutte le apparecchiature necessarie per la lenta e lunga riabilitazione del campione sette volte campione del mondo. «Il luogo, circondato da solide mura, ha molti vantaggi: è situato su un promontorio, una parte del quale sporge su un piccolo precipizio, che rende la proprietà inaccessibile agli sguardi indiscreti», spiega ancora la rivista svizzera, mentre ricorda che il fratello Ralf trascorre già da tempo larga parte della sua residenza annuale proprio ad Andratx.

