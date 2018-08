Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (Gp Belgio 2018)

Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Belgio 2018 a Spa Francorchamps: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 24 agosto)

24 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse

La Formula 1 oggi, venerdì 24 agosto, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2018 in diretta dallo storico circuito di Spa Francorchamps, località mitica per il Circus dell’automobilismo che riparte dopo ben quattro settimane di pausa estiva con il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno quelli classici di tutti i Gran Premi che durante la stagione si svolgono nel cuore dell’Europa: dopo questa lunga sosta sarà infatti cosa buona fare un pro-memoria. Si riaccendono i motori, ecco dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00 del mattino; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica su questa pista che è senza dubbio una delle più ricche di fascino e tradizione dell’intero calendario iridato, il modo migliore per ricominciare a darsi battaglia e lottare per il titolo iridato.

GP BELGIO 2018, DIRETTA LIVE

FORMULA 1, LE PROVE LIBERE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio del Belgio 2018 sul circuito di Spa Francorchamps, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky (attenzione al nuovo cambio di numerazione dopo che in estate era passato sul 206). Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, la principale notizia dell’anno è che sarà Tv8 il canale di riferimento al numero 8 del telecomando, ma per trovare Gran Premi in tempo reale dovremo aspettare Monza - ormai imminente, appuntamento a settimana prossima. Ancora in questo weekend del Gran Premio del Belgio dunque potremo seguire solo le differite, tra l’altro limitate alle giornate di sabato e domenica: di conseguenza, chi non è abbonato Sky oggi non potrà seguire nemmeno in replica in chiaro le prime due sessioni di prove libere del Gp Belgio 2018 da Spa Francorchamps. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

LA SFIDA SULLE ARDENNE

Tutti vogliono vincere a Spa Francorchamps: il Gran Premio del Belgio è una delle gare più attese in assoluto, sia perché spezza un lungo digiuno sia e soprattutto perché la pista di Spa è amata sia dai tifosi sia dagli stessi piloti per il suo valore tecnico che la rende probabilmente la pista più difficile ma anche più emozionante dell'intero Circus iridato, in particolare grazie al passaggio dell'Eau Rouge-Raidillon, ma anche grazie a tante altre curve e rettilinei (è la pista più lunga in calendario) che hanno scritto la storia della Formula 1 e ci hanno regalato nel corso degli anni davvero tante emozioni. Il tema che tiene banco attualmente è quello della rivalità fra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, manna per tutti gli appassionati della Formula 1: non si poteva chiedere di meglio che la sfida Ferrari-Mercedes e Vettel-Hamilton per accendere l’interesse del grande pubblico attorno al Circus, come accadeva nelle migliori epoche della Formula 1. Il paradosso è che la Ferrari ha spesso dimostrato di essere addirittura più forte della Mercedes, ma troppe volte non ha raccolto quanto avrebbe meritato e si ritrova ad inseguire.

GP BELGIO 2018: I PROTAGONISTI

Dunque, il 2018 è l’anno in cui finalmente la Ferrari sembra avere azzerato il ritardo dalla Mercedes, una costante nell’epoca turbo cominciata nel 2014. Anzi, in diverse occasioni la Ferrari è apparsa anche superiore agli avversari di Stoccarda, il problema è che questo troppe volte non è bastato per vincere - vedi Germania e Ungheria, senza tornare troppo indietro. Di conseguenza adesso Sebastian Vettel si ritrova a dover inseguire Lewis Hamilton e adesso arrivano due piste (Spa e settimana prossima Monza) sulle quali nelle scorse stagioni la Mercedes era sempre stata superiore. Belgio e Italia saranno dunque un test fondamentale: se la Ferrari farà bene, si potrà davvero sognare in grande; altrimenti, il rimpianto per i punti persi in precedenza potrebbe diventare già una sentenza. I riflettori però saranno puntati anche su Fernando Alonso, che ha annunciato l’addio alla Formula 1 al termine di questa stagione: un personaggio che mancherà al Circus, ma dopo troppi anni di delusioni con monoposto non all’altezza è una scelta a dire il vero più che comprensibile da parte dello spagnolo, che ha pagato un prezzo davvero alto ad un carattere non facile. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta però adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula 1 a Spa Francorchamps sta per cominciare…

