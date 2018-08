Ferrari omaggia vittime di Genova: “Nei nostri cuori”/ Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi

Ferrari omaggia vittime di Genova: “Nei nostri cuori”. Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi sorretto dalla Scuderia di Maranello. Le ultime notizie

24 agosto 2018 Silvana Palazzo

Ferrari omaggia vittime di Genova

La Ferrari ha deciso di rendere omaggio alle vittime del ponte Morandi crollato a Genova. Sul muso delle SF71H la Scuderia di Maranello ha sfoggiato un adesivo che riproduce il ponte e lo stemma del Cavallino che lo sostiene. A dieci giorni dal crollo del viadotto Pocevera, che ha causato la morte di 43 persone, 15 feriti e oltre 600 sfollati, sulle rosse di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen per le libere compare questo omaggio accompagnato da un messaggio, più precisamente la scritta “Nei nostri cuori”. «Questo è un segnale che fa molto piacere», ha commentato il sindaco di Genova, Marco Bucci. «Tutti coloro che rendono un tributo a Genova colpita dalla tragedia del ponte danno un bel messaggio a tutto il mondo, e io li ringrazio molto». Dopo la serie A, anche la Ferrari ha voluto ricordare la terribile disgrazia. E così la scuderia italiana omaggia così le vittime del crollo di ponte Morandi.

FERRARI OMAGGIA VITTIME DI GENOVA: “NEI NOSTRI CUORI”

Una foto postata sull'account Twitter ufficiale della scuderia di Maranello con la seguente didascalia: “In ricordo delle vittime del crollo del ponte di Genova”. Un messaggio semplice ma pieno di significato quello scelto dalla Ferrari per rendere tributo alle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Insieme alla scritta “Nei nostri cuori” anche la stilizzazione del ponte unito dal simbolo della Scuderia di Maranello. Un ricordo nel weekend della Formula 1, impegnata a Spa per il Gran Premio del Belgio: così il mondo dello sport si unisce a quello del popolo genovese colpito dalla terribile tragedia. Un bel gesto da parte della Ferrari in occasione del Gran Premio del Belgio, dodicesima tappa del Mondiale 2018 della Formula. Anche le squadre della Serie A di calcio nel weekend ricorderanno quanto è accaduto ed esprimeranno la loro vicinanza a Genova con una maglia speciale.

In ricordo delle vittime del crollo del ponte di #Genova Remembering the victims of the Genoa motorway bridge pic.twitter.com/50f9eYI0At — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 24 agosto 2018

