Pronostico Formula 1/ Gp Belgio 2018 Spa, Minardi: Hamilton più tranquillo, Vettel deve vincere! (esclusiva)

Pronostico Formula 1, Gp Belgio 2018 Spa, parla Giancarlo Minardi: Hamilton più tranquillo, Vettel deve vincere! Il commento sul duello Mercedes Ferrari (esclusiva)

24 agosto 2018 INT. Giancarlo Minardi

Torna il Mondiale di Formula 1 col Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa. Torna anche il duello Mercedes Ferrari, con Lewis Hamilton che sembra avere qualcosa di più rispetto a Sebastian Vettel dopo l’esito delle ultime due gare di luglio, dove tutto è andato per il meglio per l’inglese. In questa situazione sarà importante anche la strategia di gara, con Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen impegnati ad aiutare i capitani e anche a guadagnare punti per il Mondiale costruttori. Interessante vedere anche il comportamento di Daniel Ricciardo, vedremo come vorrà congedarsi dalla Red Bull in vista della prossima avventura in Renault, mentre per Fernando Alonso saranno le ultime gare in Formula 1. Per presentare il Gran Premio del Belgio abbiamo sentito Giancarlo Minardi. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio del Belgio? Dopo la pausa sarà interessante vedere come sarà la situazione delle varie scuderie.

Mercedes favorita sul circuito di Spa? Ho sempre detto che la Mercedes è la macchina da battere, ha qualcosa in più anche rispetto alla Ferrari. Comunque Maranello ha fatto dei progressi importanti, anche se resta sempre qualcosa a vantaggio della monoposto tedesca.

Hamilton sembra anche quest'anno più efficace di Vettel. Cosa ne pensa? È tutto un insieme di cose, Hamilton corre più tranquillo, aiutato anche dalla Mercedes. Il pilota inglese riesce a essere efficace in corsa e a sfruttare al meglio questa situazione.

Come dovrà correre Vettel? Vettel da qui fino alla fine della stagione dovrà cercare di stare sempre in testa, non ci sono alternative!

Quali saranno le altre macchine protagoniste in Belgio? Vedo solo la Red Bull in grado di poter fronteggiare la supremazia della Mercedes e della Ferrari.

Giusta la decisione di Ricciardo di andare alla Renault? Direi di sì, perché ormai in Red Bull puntano su Verstappen come pilota numero uno. Ricciardo dovrà vedere però se la Renault sia veramente competitiva ad alti livelli… Credo sia la stessa cosa che ha fatto Sainz quando si è svincolato dalla Red Bull per puntare sulla McLaren.

Cosa pensa invece dell'addio di Alonso? Sicuramente rimpiangeremo un grande campione e un personaggio come lui. Purtroppo di personaggi in Formula 1 non ce ne sono più rispetto a un tempo... Mi dispiace solo che Alonso abbia lasciato la Formula 1 in un certo modo, non capisco infatti le sue esternazioni quando ha detto che è banale.

Quali sono le caratteristiche tecniche del circuito di Spa? È un circuito molto bello, molto impegnativo, reso ancora più duro per i piloti per le condizioni atmosferiche. Sia quando fa caldo, sia quando piove o fa freddo, si sente molto tutto questo. Devi essere veramente un grande pilota per andare forte a Spa... (Franco Vittadini)

