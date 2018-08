Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY qualifiche e FP3 live: cronaca e tempi (Gp Belgio SPA 2018)

Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: cronaca e tempi delle sessioni sul mitico circuito nelle Ardenne (oggi sabato 25 agosto)

25 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: Kimi Raikkonen ha vinto 4 volte a Spa

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2018 sul circuito di Spa Francorchamps, sede del tredicesimo Gp del Mondiale di quest'anno. Un appuntamento attesissimo per molti motivi: innanzitutto perché questa è una gara leggendaria e tecnicamente difficilissima, che sia i piloti sia i tifosi attendono con ansia, ma anche perché la Formula 1 torna dopo le quattro settimane di pausa estiva. Oggi, sabato 25 agosto, naturalmente l’appuntamento più atteso sarà appunto quello con le qualifiche, uno spettacolo nello spettacolo su una pista così affascinante, dove bisognerà dare il massimo per battere sulla velocità pura tutti i rivali; qualifiche che naturalmente determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani a Spa, pur meno importanti che altrove visto che da quelle parti superare non dovrebbe essere un problema. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi sul leggendario circuito che sorge sulle colline delle Ardenne. Nessun problema di fuso orario fra il Belgio e l'Italia: dunque nulla cambierà nelle abitudini degli spettatori. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 12.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 15.00.

GP BELGIO, DIRETTA LIVE

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio del Belgio 2018 sul circuito di Spa Francorchamps, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. In questo weekend ancora una volta potremo seguire solo le differite, tra l’altro limitate al sabato alle qualifiche, dunque niente FP3: di conseguenza, chi non è abbonato Sky oggi potrà seguire in replica in chiaro solamente le prove ufficiali del Gp Belgio 2018 dalla meravigliosa pista di Spa Francorchamps a partire dalle ore 20.00. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

FORMULA 1, LE PROVE LIBERE

A Spa prima giornata di prove con la Ferrari già convincente in vista del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Al termine della seconda sessione di prove libere è stato infatti Kimi Raikkonen su una delle rosse a far registrare il miglior tempo, con un minuto, 43 secondi e 355 millesimi per completare il giro. Meglio di entrambe le Mercedes, con Hamilton più lento di un decimo del Ferrarista e Bottas più lento di 4 decimi. A 7 decimi di distanza la Red Bull di Verstappen, mentre con il quinto tempo a 8 decimi dal compagno di squadra ecco l'altro Ferrarista, Vettel, che era stato però il più veloce in mattinata, quando le monoposto hanno iniziato ad assaggiare la pista.

D'altronde Raikkonen vanta una tradizione più che buona sulla pista di Spa-Francorchamps e, sfruttando ottime condizioni di pista anche per le gomme, ha girato da subito molto bene riuscendo a essere ben più veloce anche delle Frecce d'Argento, anche di quella di Hamilton che pure è riuscito a spingere la sua Mercedes quasi agli stessi livelli della Ferrari del finlandese. Unico campanello d'allarme, quando Raikkonen ha girato con le supersoft l'usura delle gomme è stata forse un tantino eccessiva, meritevole di un approfondimento da parte della squadra che come detto può essere però ampiamente soddisfatta di quanto fatto vedere dalle rosse, considerando anche le buone prestazioni sul passo gara. Qualche rammarico in più per Vettel che era riuscito a far esprimere al massimo la sua Ferrari in mattinata, ma nelle prove del pomeriggio ha trovato condizioni di traffico difficili e si è dovuto accontentare del quinto tempo, anche a causa di qualche 'scodata' di troppo, cercate per spingere al limite nel giro più veloce.

A prescindere dalle performance in pista, in Belgio le Mercedes si trovano con qualche gatta da pelare in più con cui fare i conti, a partire dal superamento del numero di power unit consentite da Bottas, che cambiandone un'altra si è garantito la retrocessione all'ultimo posto nella partenza del Gran Premio. Il che potrebbe influenzare le strategie delle Frecce d'Argento, chiamate a puntare tutto su Hamilton, molto vicino alle performance di Raikkonen: se anche la giornata di prove di sabato confermerà questa indicazione, il pilota inglese proverà a prendersi il massimo in un circuito che, in teoria, dovrebbe essere una delle ultime chiamate per la Ferrari per rilanciare le proprie ambizioni Mondiali.

La Ferrari è partita con la scritta "Nei nostri cuori" dedicata alle vittime di Genova, e aver iniziato col piede giusto non ha scaldato più di tanto il 'freddo' Raikkonen, che pur compiacendosi di come la macchina abbia girato all'approccio in pista, ha ricordato a tutti come le indicazioni del venerdì possono essere sovvertite in un batter d'occhio. Spera invece in perfezionamenti Sebastian Vettel, che ha sottolineato come le note più positive siano arrivate per quanto riguarda la risposta data dal motore, in una pista in cui serviranno pochi calcoli per far bene. La macchina del tedesco non ha risposto nel giro secco in maniera altrettanto eccellente rispetto a quella di Raikkonen, ma comunque un venerdì così incoraggiante la Ferrari non lo viveva da diverse settimane. Le prove saranno importanti ma bisognerà fare attenzione a possibili terzi incomodi, Verstappen in testa che sarà spinto nel weekend da tanti tifosi olandesi.

LA STORIA DI SPA-FRANCORCHAMPS

In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo però a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 in Belgio. La prima volta a Spa Francorchamps, su un circuito ancora più lungo dell'attuale, fu nel lontano 1925 e fu un trionfo italiano, dal momento che vinse Antonio Ascari su Alfa Romeo; nei primi anni si alternarono alcune altre edizioni ad anni di interruzioni, ma comunque in breve tempo Spa divenne una classica, tanto che nel 1950 il Gp Belgio fu inserito nel calendario del primo Mondiale della storia. Negli anni Cinquanta i piloti più vincenti nelle Ardenne furono Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, sulle orme del padre, mentre il dominatore degli anni Sessanta fu Jim Clark con quattro vittorie consecutive dal 1962 al 1965. La pista nella sua configurazione dell'epoca era però diventata troppo pericolosa, tanto che negli anni Settanta il Gp del Belgio passò per due edizioni a Nivelles e poi in modo più stabile a Zolder, dove si corsero ben dieci edizioni fra il 1973 e il 1984, compresa purtroppo la tragica edizione del 1982 che vide l'incidente mortale di Gilles Villeneuve.

MICHAEL SCHUMACHER DA LEGGENDA

Nel 1983 però aveva fatto il suo ritorno la rinnovata (e sempre bellissima) pista di Spa-Francorchamps, dal 1985 di nuovo sede unica e indiscutibile della corsa belga, dove da allora spiccano i cinque successi di Ayrton Senna e i sei ottenuti da Michael Schumacher, due campionissimi che hanno scritto pagine da leggenda sulle colline delle Ardenne: per Schumi la vittoria del 1992 fu la prima in carriera, in totale ne ha ottenute due con la Benetton e quattro con la Ferrari. Tra i piloti in attività spiccano invece i ben quattro successi di Kimi Raikkonen, che in Belgio spesso ha dimostrato tutte le sue qualità. Due volte ha vinto Sebastian Vettel, ma meglio di lui ha fatto Lewis Hamilton, a quota tre successi, dunque il leader della classifica parte con un piccolo vantaggio sul suo grande rivali per il titolo iridato. Una vittoria a testa per gli altri protagonisti della Formula 1 degli ultimi anni: Felipe Massa, Jenson Button, Daniel Ricciardo e Nico Rosberg, mentre clamorosamente Fernando Alonso non ha mai vinto da queste parti. Lo spagnolo ha solo questa occasione per colmare il vuoto prima del ritiro, ma con l’attuale McLaren ad Alonso più che un’impresa servirebbe purtroppo un vero e proprio miracolo. Tornando dunque a dedicarci all'attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questo circuito sempre appassionante, non c'è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio nelle tante curve velocissime di Spa, dove bisognerà schiacciare al massimo il pedale dell'acceleratore per conquistare la pole position. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula 1 a Spa Francorchamps sta per cominciare…

