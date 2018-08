Griglia di partenza Formula 1/ Gp Belgio 2018, lotta per la pole position (Spa Francorchamps)

Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: ci attendiamo un altro duello per la pole position tra Ferrari e Mercedes, con Vettel e Hamilton

25 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Griglia di partenza Formula 1: Lewis Hamilton (LaPresse)

Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula 1 sul circuito di Spa Francorchamps, un evento molto atteso au una pista che ha sempre fatto la storia del Mondiale, giunto per quest’anno al suo tredicesimo appuntamento. È dunque davvero alta la curiosità per scoprire come andrà a finire la battaglia per la pole position sullo storico circuito nelle Ardenne, dove comunque anche in gara i sorpassi dovrebbero essere abbastanza facili. Partire davanti può comunque essere fondamentale, come minimo per impostare al meglio la stretta e delicatissima prima curva, dove alla partenza il rischio di incidenti è sempre alto. Un interessante dato statistico relativo alla scorsa stagione ci dice come in tutti i Gran Premi disputati nel 2017 chi ha vinto era primo oppure al massimo secondo alla prima curva, con l’eccezione di Baku e Singapore, due gare tuttavia ricche di incidenti e colpi di scena. Quest’anno invece non sono mancate sorprese e rimonte in gara, dunque anche in Formula 1 sembra non essere più così fondamentale partire davanti. Il che è una ottima notizia per lo spettacolo, forse però un po’ meno per la Ferrari, perché proprio la Rossa quest’anno sembra avere capitalizzato meno di quello che avrebbe potuto in una stagione in cui in qualifica finalmente non paga più dazio rispetto alla Mercedes.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LA CRESCITA DELLA FERRARI

Parlando di giro secco, qualifiche e griglia di partenza, bisogna dunque evidenziare il grande miglioramento della Ferrari al sabato, che negli ultimi anni era stato riserva di caccia praticamente esclusiva della Mercedes salvo eccezioni come i circuiti più lenti. Quest’anno invece Sebastian Vettel ha ottenuto già cinque pole position nei primi dodici Gp e in due circostanze al suo fianco è scattato Kimi Raikkonen, per due prime file della griglia di partenza totalmente rosse sia in Bahrain sia in Cina, anche se poi la Ferrari da questi due ottimi inizi ha ricavato “solo” una vittoria per Seb a Sakhir e un terzo posto per Kimi a Shanghai. D’altro canto, va sottolineato che nel 2018 solamente sei volte su 12 (esattamente il 50% delle volte) l’autore della pole position al sabato ha poi conquistato anche la vittoria alla domenica. Spesso dominatore assoluto del sabato, Lewis Hamilton a Budapest ha raggiunto un totale di 77 pole position in carriera, sempre più leader solitario di questa speciale classifica, anche se meno dominante rispetto alle passate stagioni al sabato. A Monaco c’è stata gloria anche per Daniel Ricciardo e per la Red Bull, che difficilmente riesce ad essere la migliore sul giro secco: le ‘lattine’ hanno sfruttato un circuito unico, ma su piste di altro genere come Spa sembra quasi impossibile che in qualifica le Red Bull possano stare davanti a tutti. Ci attendiamo dunque una nuova lotta Ferrari-Mercedes, che in Belgio si annuncia particolarmente emozionante.

© Riproduzione Riservata.