Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp del Belgio 2018, Spa

Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gran Premio del Belgio 2018, atteso questa domenica 26 agosto sulla pista di Spa Francorchamps.

26 agosto 2018 Michela Colombo

Dopo le vacanze estive la Formula 1 torna sotto i riflettori e con lei anche le sue classifiche del Mondiale piloti e costruttori, in vista del Gran Premio del Belgio 2018. Si torna quindi a Spa Francorchamps, dove i punti messi in palio potrebbero nuovamente movimentare non poco le cose nelle due graduatorie, che non trovano davvero pace in questa parte della stagione del Mondiale di F1. La situazione poi è particolarmente critica nella classifica del mondiale piloti della F1 con la continua alternanza Hamilton-Vettel in cima: prima di Spa e dopo le vacanze estive è però l’inglese della Mercedes l’attuale leader con 213 punti. Subito dietro il tedesco della Ferrari fermo a 189 punti: dietro i primi due è però il vuoto visto che il terzo classificato, Kimi Raikkonen registra appena 146 punti finora ottenuti prima del Gp del Belgio. A chiudere la top five ecco poi Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo fermi rispettivamente a quota 132 e 118 punti: segnaliamo però che altro pilota Redbull, Verstappen è solo sesto con appena 13 punti da recuperare sull’australiano, compagno di squadra. Proseguendo ecco Hulkenberg e Magnussen con 52 e 45 punti a testa, mentre chiudono la top ten Alonso, Perez e Sainz (questi due a pari punti, 30): più in fondo ecco Ocon, Gasly, Grosjean, Leclerc, Vandoorne, Ericsson, Stroll, Hartley e Sirotkin.

DOMINIO MERCEDES-FERRARI NEI COSTRUTTORI

Dando un occhio anche alla classifica costruttori prima del Gp del Belgio 2018 vediamo che la Mercedes è andata in vacanza con il sorriso: oltre la leadership del mondiale politica con Hamilton, anche qui la casa anglo tedesca domina con 345 punti. Poco distante però la Ferrari che dal secondo gradino vanta ben 335 punti, mentre sul podio ecco ancora una volta la Red Bull: la casa austriaca però non regge il passo sulle altre due big e ha registrato prima della gara di Spa solo 223 punti. Nettamente più distanti le altre scuderie del Mondiale della Formula 1: basti ricordare che la Renault quarta forza ha appena 82 punti e un gap di 263 punti dalla Mercedes leader in classifica. In fondo ecco di fila Haas, Force India, McLaren, Sauber e Williams, quest’ultima ferma a quota 4 punti appena.

LA CLASSIFICA PILOTI

1 Lewis Hamilton MERCEDES 213

2 Sebastian Vettel FERRARI 189

3 Kimi Räikkönen FERRARI 146

4 Valtteri Bottas MERCEDES 132

5 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 118

6 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 105

7 Nico Hulkenberg RENAULT 52

8 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 45

9 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 44

10 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 30

11 Carlos Sainz RENAULT 30

12 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 29

13 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 26

14 Romain Grosjean HAAS FERRARI 21

15 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 13

16 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 8

17 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 5

18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 4

19 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 2

20 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 0

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

1 MERCEDES 345

2 FERRARI 335

3 RED BULL RACING 223

4 RENAULT 82

5 HAAS FERRARI 66

6 FORCE INDIA MERCEDES 59*

7 MCLAREN RENAULT 52

8 SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 28

9 SAUBER FERRARI 18

10 WILLIAMS MERCEDES 4

* I punti saranno però azzerati a causa del cambio di proprietà

