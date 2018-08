Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY gara live: vincitore, podio e ordine d'arrivo (Gp Belgio 2018)

Diretta Formula 1 F1 gara Gp Belgio 2018 a Spa Francorchamps live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa nelle Ardenne (oggi domenica 26 agosto)

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: la partenza di una scorsa edizione

Domenica in compagnia della Formula 1: infatti in diretta da Spa Francorchamps si corre il Gran Premio del Belgio 2018, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2018 che finalmente riparte dopo le quattro settimane di pausa estiva e lo fa con uno degli eventi più attesi dell’intero calendario. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.10, ormai classiche per i Gran Premi che si disputano in Europa (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Spa Francorchamps). Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 44 giri, ognuno dei quali misura 7.004 metri, per un totale di 308,052 km. Il tracciato che sorge nei pressi della celebre località termale belga di Spa è infatti il più lungo fra quelli attualmente compresi nel calendario iridato e quindi è anche quello nel quale va affrontato il minor numero di giri. Pochi giri ma molte emozioni, dal momento che Spa Francorchamps è una pista molto impegnativa, forse la più difficile tecnicamente di tutta la stagione della Formula 1.

GP BELGIO, DIRETTA LIVE

FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula 1 dal circuito di Spa Francorchamps sarà naturalmente il piatto forte della domenica e sarà trasmessa oggi su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto la principale notizia dell’anno è che sarà Tv8 il canale di riferimento al numero 8 del telecomando, ma per trovare Gran Premi in tempo reale dovremo aspettare Monza, attesa ormai breve visto che sarà domenica prossima il Gp d'Italia. In questo weekend dunque potremo seguire solo le differite, seguendo uno schema che ormai è ben consolidato: anche per questo Gp Belgio l'appuntamento sarà in serata naturalmente su Tv8; la replica in chiaro della corsa di Spa Francorchamps sarà alle ore 21.15. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network: in particolare su Twitter gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

FORMULA 1, LE PROVE LIBERE 3

Nella sessione mattutina si lavora soprattutto in ottica qualifica: se il venerdì pomeriggio è dedicato al passo gara, il terzo turno di prove libere è riservato all'ottimizzazione della macchina sul giro secco. Con la pista asciutta la Ferrari ottiene i migliori con Sebastian Vettel che ferma il cronometro sull'1:42.661, dietro al tedesco troviamo l'altra Rossa di Kimi Raikkonen che termina la FP3 in 1:42.724, a 63 millesimi di ritardo dal compagno di squadra. Lewis Hamilton il primo degli inseguitori, il britannico ha saputo contenere il gap in meno di due decimi a differenza di Valtteri Bottas, protagonista di uno spiacevole episodio a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Sul rettilineo del Kemmel la Mercedes numero 77 ha letteralmente tagliato la strada a Stoffel Vandoorne che veniva da dietro, l'incomprensione tra i due poteva provocare un grave incidente, per fortuna il belga della McLaren se l'è cavata con un grosso spavento evitando l'impatto con le barriere. I commissari hanno deciso di graziare il finlandese con una ramanzina e una tirata di orecchie, ritenendo superfluo penalizzarlo sulla griglia di partenza visto che Bottas, avendo sostituito la power-unit, sarebbe partito in ogni caso dall'ultima posizione.

FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Proprio come in Ungheria, dove la Ferrari aveva dimostrato di essere superiore alla Mercedes, ci pensa Giove Pluvio a dare una grossa mano a Lewis Hamilton, ma a sorpresa sarà proprio la Scuderia di Maranello l'alleato più prezioso delle Frecce d'Argento. Nella Q3 condizionata dalla pista bagnata gli uomini del muretto sbagliano tutto quello che c'era da sbagliare, mandando in pista Raikkonen con un quantitativo insufficiente di carburante che lo costringerà a fermarsi ai box quando ormai non c'è più tempo per tornare in pista e rilanciarsi. Un vero peccato per Iceman che aveva dimostrato di avere tutte le carte in regola per tornare in pole dopo Monaco 2017. La Casa di Stoccarda interpreta alla perfezione le mutevoli condizioni climatiche e mette Lewis Hamilton nelle condizioni di fare il colpaccio e togliere il sorriso a Sebastian Vettel che rimedia comunque la prima fila anche se partirà dal lato sbagliato, quello esterno. Grande festa in casa Force India che ha rischiato seriamente di non esserci a Spa, dopo l'acquisizione da parte della cordata guidata da Lawrence Stroll: il team ha dovuto cambiare ufficialmente denominazione e si è vista azzerare i punti raccolti nel mondiale costruttori. Ne è valsa la pena, visto che Ocon e Perez hanno occupato la seconda fila e domani puntano a ottenere dei piazzamenti importanti, magari anche nella top ten. Timing fatale per Raikkonen che partirà dalla sesta casella sulla griglia di partenza, accanto alla Haas di Romain Grosjean. Tra le delusioni di giornata la Red Bull: Verstappen e Ricciardo non sono andati oltre la quarta fila, in particolare l'australiano è sempre stato più lento dell'olandese, in ogni caso la RB14 sembra avere più di una marcia in meno rispetto a Mercedes e Ferrari e per il team anglo-austriaco il podio è un autentico miraggio. Sabato da incubo per Williams e McLaren che partiranno dalle ultime file: Sirotkin e Stroll da una parte, Alonso (che a fine stagione saluterà tutti e approderà in Formula Indy) e Vandoorne non sanno più a che santo votarsi.

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

Sono numerose le possibilità che Spa offre per tentare il sorpasso, che potrebbero essere ulteriormente favoriti dall'utilizzo del Drs sul rettilineo d'arrivo e ancor di più sul lungo rettilineo che segue il mitico passaggio dell'Eau Rouge-Raidillon, probabilmente il più affascinante dell'intero Mondiale. Sul rettilineo del Kemmel praticamente ad ogni giro assistiamo a grandi battaglie e chi riesce ad uscire meglio dal Raidillon quasi sempre ha la meglio una volta arrivati a Les Combes. Altro punto delicato della pista belga è naturalmente la curva a gomito che chiude il breve rettilineo di partenza, che è fondamentale soprattutto al primo giro quando costituisce un problema non da poco per i piloti che sono appena scattati dalla griglia: tutti ricorderanno il drammatico incidente del 2012 innescato da Romain Grosjean, ma spesso la partenza è risultata essere molto delicata a Spa, con contatti spesso spettacolari. I punti celebri della pista belga sono comunque davvero tanti, curve velocissime in ogni settore del tracciato ma anche lente come la chicane finale, nota come 'Bus stop' a ricordare quando la pista di Spa Francorchamps era formata da strade aperte al traffico durante l'anno e in quel punto si trovava appunto una fermata degli autobus.

FRENI E GOMME: COSA C’E’ DA SAPERE

Quanto ai freni, la Brembo informa che non si tratta di un circuito particolarmente impegnativo perché le frenate impegnative sono solamente quattro, in particolare ne spiccano due cioè naturalmente quella di Les Combes al termine del rettilineo del Kemmel e quella della chicane Bus Stop che poi immette sul rettilineo del traguardo, poche su un tracciato così lungo che per il resto è caratterizzato da curvoni veloci che determinano frenate poco impegnative e che permettono all'impianto frenante di respirare. Le frenate sono appena otto al giro, delle quali due durano meno di un secondo, e il tempo di utilizzo dei freni corrisponde appena al 13% del totale. Da tenere conto c'è il meteo spesso variabile nelle Ardenne, un aspetto che potrebbe essere determinante nelle strategie dei team in particolare per quanto riguarda tempistiche dei pit-stop e scelta delle gomme, anche perché un giro è molto lungo a Spa e un qualsiasi imprevisto che si verificasse subito dopo l'ingresso della pit-lane avrebbe effetti disastrosi. Le tre mescole di gomme Pirelli a disposizione dei piloti saranno le Medium, le Soft e le Supersoft, una combinazione che di fatto è identica a quella dell’anno scorso, quando si partiva dalle Soft (ma quest’anno tutte le mescole sono state ammorbidite e le Medium 2018 di fatto equivalgono alle Soft 2017). Un mix perfetto di velocità di punta in rettilineo e di percorrenza in curva sarà necessario per massimizzare la propria prestazione ed ottenere il meglio possibile. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse da sempre più emozionanti, divertenti e appassionanti, grazie ad un circuito dall'elevato coefficiente di difficoltà tecnica: la diretta della gara del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula 1 sul circuito di Spa Francorchamps sta per cominciare…

